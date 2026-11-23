Директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова Фото: Евгения ГУСЕВА.

В понедельник, 23 ноября, в 19.00 на Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». В передаче принимала участие директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. KP.RU публикует наиболее примечательные фрагменты нашей беседы.

В гуще событий

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- …Мария Захарова все исторические дни, пока шел саммит АТЭС, находилась в гуще событий, в Пекине. К тому же, насколько нам известно, и мы в этом много раз убеждались, она блестяще знает китайский язык. И поэтому воспринимала китайские иероглифы более содержательно, нежели чем все остальные. Я правильно все сказал, Мария Владимировна?

Александр Гамов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Ой, Александр, я бы сказала, сгустив и передернув. Давайте разбираться по порядку. Должность правильно назвали. Здесь все как есть. Спасибо большое. Дальше, по поводу того, что я находилось в гуще событий. С одной стороны, да, безусловно, наша делегация во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым прилетела с Филиппин, из Манилы, в Шэньчжэнь, Китай. В Маниле, как вы помните, были асеановские мероприятия, так называемый саммит ВАС - Восточно-Азиатский саммит. И затем уже, прибыв в Шэньчжэнь, Сергей Викторович Лавров присоединился к делегации, которую возглавлял президент России, Владимир Владимирович Путин, на те мероприятия, которые проводил Китай в рамках своего председательства в этом году в АТЭС. Мероприятий было много и по линии АТЭС, и, конечно, двусторонних, и эта феерическая трехсторонняя встреча (президентов трех держав – США, России и Китая. - А.Г.) Поэтому в гуще событий был министр иностранных дел, а мы были на полях. Но при этом тоже за этими гущами наблюдали.

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа налево). Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

У меня была еще возможность посмотреть на все это со стороны, посмотреть на то, как был организован Шэньчжэнь, как реагировали люди, пообщаться с жителями этого города. И, конечно, многое опубликовала, говорила, рассказывала о безукоризненном приеме, который был оказан нашей делегации, нашим гражданам и всем, кто приехал. Почему я говорю - гражданам? Потому что приехали не только официальные лица, приехали представители бизнеса, различных неправительственных организаций, и, конечно, журналисты в колоссальном количестве. И всех их с огромной радостью, очень доброжелательно, я бы сказала, даже добродушно, встречала китайская аудитория.

И по поводу китайского языка. Конечно, учила, но я, получается, не совсем использовала его по назначению все эти годы. Я использовала его для своих научных изысканий, для общения. Все-таки такого уровня, который бы хотелось сейчас, у меня давно уже нет. Переводчики наши, сотрудники Министерства иностранных дел, - это, действительно, высочайший уровень перевода, который отмечают сами китайцы.

ООН уже не он, пора перенастраивать

- Вопрос вам, как человеку, который находился, как я понял, в гуще полей на саммите. После исторических встреч в Китае возникла такая идея: ООН пора реформировать. Как и в какую сторону, как вы считаете?

- Это из наболевшего. Идея, конечно, возникла не на полях и даже не в гущах шэньчжэньского АТЭС. Она возникла давно, просто от практики жизни.

Конечно, ООН всегда, постоянно, ежегодно, что там говорить, чуть ли не ежемесячно, так или иначе меняется. Появляются новые институты, модифицируются старые, порой даже изначально создаваемые подструктуры, появляются новые спецдокладчики, посланники, организуются новые тематики, утверждается повестка. Это же все и есть живой организм. Есть другой вызов, когда ряд стран или даже ряд сил полагают, что они должны сами поднастраивать организацию на свой лад. И занимались этим. И дозанимались, и поднастроили секретаря ООН до такой степени, что, по сути, эта организация теперь уже требует не плавного реформирования, а глобального. Уже нужен ремонт этой организации.

Капитальный ремонт секретариата ООН в Нью-Йорке проходил. Был целый генплан, я очень хорошо помню, мы этим тоже занимались.

А в данном случае нужны реформа и ремонт той структуры, которая была уникальным механизмом и создавалась по итогам Второй мировой войны для предотвращения Третьей мировой войны, которую своими неумелыми, грубыми, а порой просто агрессивными ручищами многие начали использовать не по назначению. По сути, сейчас ломают и доламывают. И это все, естественно, обсуждалось.

Мария Захарова: ООН пора ставить на капитальный ремонт Фото: REUTERS.

- Так о какой реформе идет речь?

- В первую очередь все подразумевают реформу Совета Безопасности. Потому что прошли за ХХ век процессы, которые требуют этого. Что это за процессы? Это процесс деколонизации, когда не одна, не 10, а десятки стран образовались впервые как суверенные государства. Эти десятки стран за ХХ, теперь уже первую четверть XXI века, нарастили свои возможности, раскрывают свой потенциал в разных областях: экономика, образование, медицина, гуманитарная сфера, культура, наука, в том числе военно-промышленный комплекс. И становятся активными участниками международных отношений. И, конечно, они должны быть представлены. Это, в первую очередь, Африка, Азия и так далее. Кроме реформы Совета Безопасности, нужна и реформа, и поднастройка, и ремонт других организаций - структур системы ООН. Вчера в эфире у Владимира Соловьева на «России-1» мы как раз говорили на этот счет на примере ЮНЕСКО. Я думаю, что эта тема вам знакома. А эфир тоже можно посмотреть.

Шэньчжэнь и Ялта – близнецы-братья?

Виктор Бут, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Говоря об исторических параллелях, насколько было бы уместно сравнивать эту беспрецедентную встречу, когда встретились три лидера – Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации – с конференцией в Ялте или с Потсдамской конференцией? Понятно, что это задело наших западных контрагентов, которые пытались сделать все, чтобы ее сорвать, принизить. Были вбросы, были попытки различных атак.

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Всегда хочется привести красивые, мощные, яркие параллели, сравнения, образцы. Особенно хочется их привести журналистам, которые делают репортажи, которым нужно публику чем-то таким заворожить. Я вижу в этом здравое зерно. В том числе для того, чтобы молодому поколению, да и среднему тоже, напомнить о том, что такое Ялтинская встреча. Я думаю, что многие это знают. В нашей стране это часть обязательной программы в школе, в институтах, это часть экзаменационной программы, без этого никуда. Худо-бедно, так или иначе, но какое-то понимание об этом есть у людей. А вот за рубежом, в мире с этим совсем плохо. Люди уже не знают даже, кто такой Гитлер. А уж про исторические нюансы победы над ним - тем более. Так что, даже если мы абстрагируемся от точности политологических оценок, этот образ был полезен для того, чтобы напомнить человечеству, этим нескольким миллиардам нас, проживающих сейчас на планете Земля, о том, что такое была Ялтинская встреча.

С другой стороны, я вижу глобальную разницу между этими форматами. Она заключается в том, что тогда Ялтинская встреча проходила после разгрома фашизма и нацизма. А нынешняя встреча тройки прошла в разгар (борьбы с неонацизмом – авт). Это очень важно подчеркивать и помнить... Кто-то активно ведет эту борьбу, кто-то ее только предчувствует, кто-то где-то на дальних подступах слышит эхо, но так или иначе сейчас идет как раз эта самая битва с поднимающим голову неонацизмом. Это очень важно. И в этом смысле эта коннотация тоже крайне важна, чтобы через воспоминания о той встрече прийти к дню сегодняшнему и вновь сказать, чем опасен неонацизм, фашизм, любые виды дискриминации людей по расовому, национальному, этническому признаку.

И третье, что хочу сказать. Прекраснейшим образом об этом сказал непосредственный участник этой встречи - президент России Владимир Путин, на пресс-конференции уделил этому блоку особое внимание, просто нужно это перечитать, - приводит слова Марии Захаровой KP.RU.

Какая же Европа – без Руси?

А. Гамов:

- Мы заметили, что на саммите и вообще на встречах в верхах практически не упоминалась Европа. Как вы считаете, это унижение для Европы?

- Давайте все-таки мы понятие в данном случае как-то отшлифуем. Наша страна находится на двух континентах - есть европейская часть нашей страны, и есть часть, находящаяся ближе к азиатскому измерению. Тем не менее, мы есть Европа географически, геополитически, исторически. Мы есть Европа на современном этапе. Потому что активно боремся за то, чтобы истинные европейские ценности, не эти, нанесенные ветрами в рамках или формате некой новой нормальности или какой-то там новой этики, а истинные европейские ценности, например, римское право или то же самое христианство, или та же самая культура - искусство, литература, мысль - от философии гуманизма до теологии и так далее, в совокупности, чтобы эти истинные европейские ценности сохранить. Чтобы потом никто, никакой-нибудь режиссер очередной постановки а-ля парижские Олимпийские игры, не поглумился над истинными ценностями, навязав именно такое кривое прочтение.

Мария Захарова: Евросоюз и Европа - это разные вещи. По какой-то непонятной причине Европейский союз сам себя определил в качестве главного по Европе. На каком основании? Фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom

Про Евросоюз говорили мало, а Евросоюз и Европа - это разные вещи. По какой-то непонятной причине Европейский союз сам себя определил в качестве главного по Европе. На каком основании? Почему? А что у них за достижения? Давайте отмотаем на несколько десятилетий назад. Вообще-то этой самой нынешней еэсовской Европы не было бы, если бы не роль той Европы, которую почему-то периодически забывают называть, то есть нашей страны, которая спасла их от самих себя, спасла их от суицида в виде нацизма и фашизма. Это раз.

Во-вторых, экономическое благополучие Европы во многом зиждилось и основывалось на предыдущих веках колонизаторства, империализма, выкачки ресурсов, работорговли. А о чем говорить-то? Какие такие достижения Европейского союза на сегодняшний день могли бы стать предметом интереса трех держав, таких как Россия, Китай, США? Сегодняшние их достижения - антидостижения. Чем они гордятся? Тем, что отвязались, как они говорят, от российских энергоресурсов и покупают теперь их намного дороже, что привело к колоссальному экономическому коллапсу не только сегодняшнего дня, но и будущего? Может быть, они первыми вакцину разработали от COVID-19? Нет, это была Россия. Может быть, какие-то достижения в сфере искусственного интеллекта у них есть? Нет, Китаю здесь есть что сказать.

В чем их роль? Их роль только в том, что даже собственную безопасность, которая дарована была им несколько десятилетий назад подвигом советского народа, даже эту безопасность они не смогли сохранить. Они ввергли свою часть европейского континента в кровавый бушующий кризис. Они не продумали гармоничного сосуществования с теми, кто перестал быть их экзистенциальным врагом. По сути-то никогда им и не был. Они сами себе все это придумывали. И сами же всегда пытались напасть. О чем тут говорить? Кого упоминать не всуе, а в ходе переговоров, в каком формате, в какой форме?..

Нелюбовный треугольник

- Еще Михаил Борисович Пиотровский в начале СВО в своей большой статье сказал, что миссия России – сохранить все культурное наследие Европы, потому что мы очень большая часть европейского континента и в культуре,и во всех остальных смыслах. Когда европейцы разрушат свою культуру, они придут к нам, в наши музеи и будут узнавать о своей прошлой истории. Здесь все сходится. Без уничтожения и переписывания истории невозможно деформировать так народы, которые сейчас, как Украина, выполняют функции стран-камикадзе, которые готовы собою полностью пожертвовать ради дела глобалистов, которые за этим всем стоят.

Встреча глав трех крупнейших держав на саммите АТЭС была интересная, потому что у России и Америки не было больших проблем, мы никогда не воевали, большую часть времени были союзниками.

Такая же ситуация у России с Китаем, с которым у нас действительно глубокие добрососедские, беспрецедентного уровня, как оценивают наши руководители, отношения во всех смыслах- в культурном, и экономическом, в военно-политическом плане. Есть очень сильные отношения между Китаем и США.

Получился интересный треугольник. Важно, что именно этот треугольник сейчас будет определять будущее. На мой взгляд, важно, что они собрались без европейцев. Сказали: нет, ребята, так дальше не пойдет. В очень лаконичном заявлении по итогам этой встречи мы прекратили скатывание к полному хаосу.

- Я в данном случае не хочу быть человеком, который уводит сладкими речами взгляд и слух от реальности. Вы столько лет пробыли прямо внутри, в сердцевине американского государства, получив чудовищный опыт (судебной системой США – А.Г.). Вы про Америку знаете лучше любого политолога. Вы ее попробовали на вкус. Вы же прекрасно понимаете, что нынешней визитной карточкой Соединенных Штатов Америки является чудовищная разобщенность и раздробленность. Колоссальный антагонизм, который чуть ли не является национальной идеей. Не потому, что люди так хотят, а потому что людей к этому приучили. Это и есть американская демократия - ненавидеть друг друга и бесконечно друг с другом воевать, учитывая, сколько было покушений, убийств, сколько было не на жизнь, а на смерть сражений внутри самой Америки. Вы же знаете и то, как поступают представители администрации США, которые заступают в Белый дом. Они моментально, за секунду отказываются от всего того, что предыдущие деятели, их предшественники делали, причем в том числе и в международных делах, выступая не от имени себя, а от имени целой страны. Имея вроде бы как полномочия и ответственность при заключении договоров, как они любят говорить – сделок, и так далее. И все это летит в корзину, в ведро, в мусорный мешок.

Вы видите, с какой ожесточенностью в этот самый страшнейший внутриполитический шредер (машина для измельчения бумаг. - А.Г.) спускается все, даже прекрасные достижения. Не очень, с точки зрения нас, имеющие какую-то ценность достижения, но с точки зрения других международных акторов - как раз таки вполне себе нужные важные вещи. Все идет в этот, я даже не знаю, как сказать, в этот овраг, в эту яму, просто в пылу внутриполитической борьбы. Поэтому говорить о целостности американского государства, как политической системы, которая будет развивать опыт и свершения предшественников, не приходится. Будет так, как было за последние 20 лет. Я беру только 20 лет, потому что у наших слушателей есть возможность проверить мои слова. Все - от климатических соглашений до вопросов региональной безопасности - все шло в переписывание, в перекройку, в переиначивание, с точностью до наоборот. На 180 градусов поворачивалась стрелка. Разве я не права, Виктор?

- Да, абсолютно. Каждые четыре года это обнуление и возврат к заводским настройкам. Вы правы абсолютно.

- Здесь надо говорить о том, что Россия и Китай формулируют в качестве своего подхода на международной арене, что пронизывает наши доктринальные документы. Наши страны исповедуют ответственный подход в международных делах, продвигая не только национальные интересы. Мы понимаем, что наши страны, как две цивилизации, как два огромных, мощнейших государства играют стабилизирующую роль. Мы не уничижаем никого другого, мы не сбрасываем со счетов, мы ни в коем случае не исповедуем неуважительный подход. Мы реалистично смотрим на вещи, в том числе исходя из той политической системы, которую мы видим на Западе, в частности, в США.

Поэтому все конструктивные шаги приветствуются нами и Китаем. Все договоренности, которые служат общему делу мира, стабилизации, урегулирования, безусловно нами разделяются, поддерживаются. Но при этом мы понимаем, какая там политическая система, как они, идеологи этой политической системы, над ней просто трясутся, лишь бы только эта конфронтационная внутренняя американская тональность ни в коем случае не развеялась. Это отдельный разговор, видимо, не наблюдают в себе тех сил, которые могли бы сделать ставку на консолидацию общества. По-макиавеллиевски, доходчиво и доступно…

Илон Маск прозрел или проговорился?

- Илон Маск неожиданно резко высказался в адрес Зеленского, обвинив его во лжи. По его словам, Зеленский лжет, заявляя, что использует для войны не Starlink , сугубо мирную модификацию связи, а предназначенную для военных Starshield.

А это не так, Украина использует именно Старлинк – и это незаконно, это граничит с мошенничеством. Что с Маском произошло? Почему он отрезвел, прозрел? Или это ему стало приносить какой-то репутационный ущерб?

М.Захарова:

- По-моему, это было месяца два назад, я это комментировала. Было заявление Маска относительно того, что он в шоке, он как-то очень брезгливо и очень откровенно жестко прошелся по еэсовцам, которые в этой кровавой бойне себя замарали. Я же написала: простите, это означает, что Starlink больше не предоставляется террористическому киевскому режиму? Что-то изменилось? Я не знаю и не хочу даже знать, с чем связаны те или иные заявления. Я хочу знать, с чем связаны те или иные шаги и конкретные действия. Не мы сказали, но нам бы хорошо бы это повторять: по плодам узнаете их.

Мы видим дела. Работает ли Starlink, имеет ли к нему доступ киевский режим? Подчеркиваю еще раз, террористический, не просто экстремистский. Детоубийцы! Мало того, у меня нет никаких сомнений, что пройдет какое-то время, и народ Украины скажет со всей однозначностью, что режим Зеленского в отношении украинцев проводил политику геноцида. Этот режим имеет доступ к Starlink? Вот это важно.

- Позиция американцев всегда двоякая. Они всегда держат фигу в кармане. Мы прекрасно видим, что Трамп говорит, что это плохо, что был атакован перед и во время саммита в Шэньчжэне наш Крымский мост, были массированные атаки на столицу. Тем не менее, самолеты США летали над Черном морем, передавали разведданные. До сих пор американцы предоставляют конкретизированные, очень актуальные разведданные, чтобы они украинские дроны и ракеты могли облетать наши системы ПВО, особенно при ударах вглубь страны. С одной стороны, говорят о том, что надо конфликт прекращать, Уиткофф и Кушнер пытаются выступать в роли добрых полицейских, а ЦРУ и все остальные в Пентагоне - злые.

- Я хочу объяснить еще раз, хотя я думаю, что это уже начинает понимать глобально часть всего человечества.Страны исторически по-разному организованы. В одних странах развитие идет цивилизационным, эволюционным путем. Страны, народы проходят разные этапы формирования. Вызовы либо дают возможность людям сплотиться и преодолеть их, либо эти вызовы, не находя отпор у людей, у народов, у этносов, их разрушают. Была великая Римская империя. Я думаю, что это было самое большое образование за всю историю человечества.. Какое было количество невероятных открытий, достижений, свершений в различных областях, которыми мы пользуемся до сих пор.

Я сегодня уже упоминала римское право. Давайте посмотрим на литературу. Это даже больше, чем литература. Это философская мысль, к которой мы регулярно возвращаемся. Все это ушло, как рисунок на песке, который смыла волна. Почему? Не потому что нашлась какая-то бОльшая сила, которая разрушила Римскую империю, взяв натиском. А потому что внутренние вызовы, в виде развращенности, похоти, отсутствия той самой духовности и морали, в высшем смысле этого слова, убили, разрушили внутренний иммунитет, этот стержень, на котором это образование должно было бы держаться. Мы, будучи страной с такой историей, когда народ вставал не один раз, объединяясь от низов до верхов и от верхов до низов, причем братаясь при этом, преодолевая все виды социального неравенства, всех видов делений и градаций, которые не давали возможности людям в обычной жизни порой даже руку пожать друг другу, - сметая все эти условности на своем пути, страна объединялась и отбрасывала полчища этих вурдалаков, которые к нам лезли.

И дальше страна выходила на новый уровень своего развития.

А есть еще и другие страны, которые держатся на другом уровне организации, на внутренней борьбе друг с другом. Это надо понимать. Это очень важно, когда мы говорим о том, что они же, смотрите, с одной стороны, руку жмут, а с другой стороны, другой рукой кнопку нажимают против нас.

Как быть? Так они сами с собой определиться не могут. Они в отношении самих себя ведут политику еще хуже, чем в отношении других. Более чем десятилетие эта страна на государственном уровне не то что разрешала, а стимулировала измывательство над детьми в виде смены пола. Что может быть хуже издевательства над своими собственными детьми? Я вам круче примера не приведу. И вы после этого говорите: а как к нам-то они относятся? Да они к самим себе, смотрите, как относятся.

У наших стран есть конструктивные точки соприкосновения. Надо идти ими. Но при этом понимать, что есть наши национальные интересы, наша стратегия и наша история. И на это все и опираться..

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