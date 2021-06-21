Третий день в коме: как выглядела певица МакSим перед тем, как ей в горло вставили трубку

Певица МакSим на съемках клипа "Спасибо". Фото: YouTube

Певица МакSим третий день находится в коме. В горло прикованной к постели 38-летней артистки введена трубка аппарата ИВЛ. К нему вокалистку подключили, чтобы ее организм лучше справлялся с тяжелой болезнью.

"Когда увеличилось заражение и организм плохо реагировал на терапию, было принято решение ввести певицу в медикаментозный сон для более эффективного прочищения легких. Сколько она будет без сознания, пока не известно. Обычно это три-четыре дня", - рассказала помощница МакSим.

Яна Богушевская добавила, что в настоящее время врачи стараются уменьшить процент поражения легких. "Ее оснащают кислородом на данный момент. Легкие промывают", - цитирует помощницу "Звезда".

О прогнозах говорить пока рано. Организм должен восстановиться, искусственная кома как раз должна этому способствовать. Медики наблюдают за динамикой.

Ранее реаниматолог объяснил, что происходит с вокалисткой. По его словам, пневмония бывает разной природы. Не ковидная может протекать с теми же симптомами, что наблюдаются у зараженных COVID-19. "Искусственная кома и вентиляция легких - рутинная практика для врачей. Все зависит от клиники, динамики, как будет разрешаться заболевание. ИВЛ помогает, чтобы дыхание человека и аппарата не конкурировали друг с другом. Иногда такие меры действительно применяют из-за тяжести заболевания. Зачастую все зависит от тактики, выбранной лечащим врачом. Это не всегда кошмар", - цитирует Сергея Симбирцева "Вечерняя Москва".

Меж тем поклонники желают кумиру выздоровления и пересматривают одно из последних видео певицы, выложенное на ее странице незадолго до госпитализации. Они оставляют комментарии в блоге вокалистки, отмечая ее красоту и восхищаясь пением. Так, под последним видео с артисткой публика пишет:

"Как же приятно слышать восхитительный голос МакSим", "Наша любимая М. Голос завораживает, мурашки по коже от него", "Мариночка! Желаю Вам вдохновения", "Единственная певица, которая до сих пор меня держит у себя, спасибо за шикарное детство", "Держись, Маринка! Даже не думай сдаваться болезни!", "Мы тебя любим и ждем твоего выздоровления и новых концертов! Ты нам нужна!", "Выздоравливай, наше солнце! Ждем тебя с нетерпением... Только живи!".

Напомним, почти неделю певица МакSим находится в реанимации. Ее госпитализировали с 40% поражением легких. Артистке стало плохо во время концерта в Казани, после чего ее под руки увели со сцены. Все тесты на коронавирус оказались отрицательными. Девушке диагностировали тяжелую пневмонию.