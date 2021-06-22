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Здоровье22 июня 2021 7:00

Купил поддельный медотвод от вакцинации - сел под арест на полгода

Наш спецкор выясняла, что грозит тем, кто покупает фальшивые справки
Наталья ВАРСЕГОВАНаталья ВАРСЕГОВА
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Как липовые справки о вакцинации могут аукнуться тем, кто их оформляет и тем, кто ими пользуется?

Как липовые справки о вакцинации могут аукнуться тем, кто их оформляет и тем, кто ими пользуется?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После введения обязательной вакцинации в Москве и некоторых других регионах в соцсетях набирает обороты новый лайфхак. Ушлые дельцы вбрасывают комментарии, где и как можно купить справку о медотводе от ковидной вакцинации. Обещают недорогие и якобы надежные услуги. Это на руку тем, кто по каким-то своим убеждениям не хочет ставить прививку. Таких, к слову, в нашей стране немало. Поэтому, полагаю, сервисы по оформлению фальшь-справок процветают.

«Если у вас есть медотвод, прививка вам не грозит», - пишут мошенники и те, кто воспользовался их услугами. Ок, проверим на себе. Но сразу отметим, что речь не идет об официальных медотводах с реальными противопоказаниями. Проверяем тех, кто решил обмануть всех и в первую очередь самого себя.

По запросу интернет-поисковик выдал сразу несколько ссылок, по которым можно оформить любые справки. Выбираю первую попавшуюся. Красиво оформленный сайт заранее предупреждает, что сертификаты о прививках от ковида они не изготавливают, а все остальное – пожалуйста.

Договариваемся в ватсаппе. С номера «+7 499 350-61-97» пишут: «Мед отвод от прививок. Чаще всего указываем аллергию на вакцинацию. Официальная справка - 3000 рублей. Оформляется государственной поликлиникой.

- Готовность документа: завтра к 10:00-11:00.

- Оплата по факту получения справки.

- Срочное выполнение заказов (день в день) оплачивается в 2 раза дороже стандартной цены и только по предоплате 50%».

Действительно, недорого. И якобы официально. От меня требуются только данные:

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения

3. Адрес прописки / регистрации

4. Дата заключения о мед отводе

5. Контактный номер телефона для курьера

6. Место доставки

Вот и все. Я и предположить не могла, что все настолько просто. Еще и доставка бесплатная, если встретиться с курьером на станциях кольцевой линии. Но мне нужны гарантии.

- Но у меня на самом деле нет аллергии, - пишу я. – Вдруг проверят?

В ответ раздраженная реплика: «Кто проверит? Мы не знаем кто будет проверять, а кто не будет, это Вы должны знать!!!» И на всякий случай добавили, что могут нарисовать справку об аллергии за 2500 рублей. Любой каприз за ваши деньги!

Но как это может аукнуться и тем, кто оформляет справки, и тем, кто ими пользуется? С этим вопросом я обратилась к врачу, научному журналисту Алексею Водовозову

- Это очень сложный вопрос, - говорит Алексей. – Сейчас массово отслеживают все сертификаты о прививках, выявляя подделки. Потому что там идет вторжение в федеральный реестр привитых и систему Госуслуг. Со справками пока не очень понятно, но очевидно, что на них переключились те, кто раньше промышлял иными поддельными справками.

Во время вакцинации от коронавирусной инфекции.

Во время вакцинации от коронавирусной инфекции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мошенники пишут, что справки делают в городских поликлиниках.

- Далеко не все коллеги нам коллеги. И я не знаю, что с ними делать. Взывать к совести и разуму бесполезно, потому что за подобными схемами большие деньги. Руководство поликлиники, как правило, в курсе и в доле. Я надеюсь, что они все равно попадут под раздачу при нынешних строгих проверках вместе с теми, кто торгует поддельными сертификатами. Обычно это одни и те же люди.

Звоню знакомой, она возглавляет отдел кадров в крупной организации, сотрудники которой попали под обязательную вакцинацию

- Если я принесу тебе фальшивый медотвод, ты сможешь это вычислить? – спрашиваю.

- Я нет, - отвечает. – Но мы же собираем все данные о сертификатах и справках вместе с номерами телефонов и медицинских полисов. Далее передаем эти данные Роспотребнадзор, а те уже проверяют каждую бумажку. Поэтому я уверена, что твою фальшивую справку быстро вычислят и тебя накажут.

Адвокат Ольга Десятова утверждает, что статья 327 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

- Справки о медотводе попадают в такую категорию, - объясняет юрист. – За изготовление подобных «документов» срок до двух лет либо принудительные работы.

- А как быть с теми, кто покупает фальшивки и предоставляет работодателю?

- За использование заведомо подложного документа штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы. Либо исправительные работы до четырехсот восьмидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев.

Ольга Десятова говорит, что пока с такими уголовными делами (именно по прививкам) она не сталкивалась, но судя по сложившейся обстановке, в ближайшее время их будет немало.

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