Почему первые месяцы войны СССР нес катастрофические потери. И от чего нас спас подвиг бойцов

Великая отечественная война, 1941 год. Вслед за огневым ураганом пошла в бой наша пехота. Репродукция Фотохроники ТАСС

«КП» обратилась с вопросами к экспертам - военному историку, кандидату наук Алексею Исаеву, а также историкам и писателям Константину Залесскому и Александру Ватутину.

Провал в начале войны

- Почему немцы летом 1941-го нас побеждали?

К. Залесский:

- По танкам и самолетам СССР в целом превосходил Германию - но не на направлении главных ударов и не по качеству техники. А уровень боевой подготовки и опыт у солдат и комсостава вермахта был выше. Немцы прошли успешные бои во Франции, на Балканах, в Польше. А сколько тренировались наши танкисты? Они подробно разбирали техническую часть танка, а достаточно горючего для отработки им не давали. То же самое у летчиков.

А. Исаев:

- Кто виноват в пяти котлах 1941-го?

Немцы. С начала 30-х годов они методично создавали такие броневойска, которые на голову превосходили всех противников. На всю Францию им хватило одной лишь танковой группы, а Киевский котел окружали две. Почему после этого мы удивляемся нашим потерям? Уже к сентябрю 1941-го наши мехкорпуса, имевшиеся к началу войны, были попросту уничтожены.

- Всегда считалось, что при обороне потери меньше, чем в нападении.

К. Залесский:

- Когда начинаются внезапные военные действия, не важно, где находится большая часть войск противника. Главное - сколько их на главных направлениях. Все три группы армий немцев такое превосходство им обеспечили. Это дало колоссальный стратегический перевес при их первых ударах в июне и начале июля. И когда при таком неравенстве осуществлен прорыв, что мы могли делать - только пытаться закрепиться для обороны. Но ее тут же разрушали. И связь была нарушена повсеместно.

Август 1941 года, Ленинград. Колонна бойцов народного ополчения направляется на фронт. Фото Александр Михайлов /Фотохроника ТАСС/

А. Исаев:

- Когда говорят о наши потерях в тот период, называют цифру 3,9 миллиона. Немецкие потери - чуть больше 830 тысяч. Опыт военных конфликтов ХХ века показывает: успешно наступающая армия несет потери меньше, чем противник. Потому что противник окружается, и у него выбивается все, вплоть до последнего ездового и связиста.

«Да: в бой шли необстрелянные. Но выхода не было»

- Некоторые считают, что советские генералы специально бросали людей без оглядки под танки, лишь бы остановить врага грудами тел наших бойцов?

К. Залесский:

- Что значит специально? Нет, конечно. Яркий пример с подольскими курсантами. В страшном сне ни один генерал, командующий не бросит полк завтрашних офицеров просто в окопы - закрывать наступление от танков. Почему же тогда их отправили? На ту минуту не было других вариантов. Зачем создавались дивизии народного ополчения? Думаете, кто-то хотел необстрелянных рабочих забирать с заводов и бросать в бой? Конечно, нет! Но была необходимость дождаться частей регулярной армии. Да, командование на это шло. Но в каждом конкретном моменте просто не было другого выхода.

ГЕНОЦИД СЛАВЯН

- Почему столько людей не вернулось из немецкого плена?

А. Ватутин:

- В первые полгода потери составили около трети за всю войну. Большинство из них - пленными и пропавшими без вести. Наши в немецком плену, как правило, не получали медпомощи, и кормили их хуже, чем любых других пленных. В советском плену немцев кормили достаточно, чтобы выжить, и их лечили. В всяком случае от 80 до 90% немцев, попавших к нам, остались в живых. С нашими пленными обратная цифра.

Лето 1941 г. Красноармейцы, взятые в плен немецкими войсками. Фото: Репродукция ТАСС

- Германия не собиралась ассимилировать русских?

- Почитайте «Майн кампф» про порабощение Востока. Там все четко сказано. Речь шла именно об уничтожении восточных славян. В первую очередь русских. Если с точки зрения арийской теории кто-то подходил под нужные параметры формой черепа, разрезом глаз и цветом волос, его использовали, но только как раба. Гитлер не собирался создавать национальные государства, как говорят сейчас некоторые украинцы, литовцы и латыши. У него в планах было только уничтожение.

- В начале войны были моменты заигрывания немцев с местным населением?

- Да, в некоторых городах Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики колонны вермахта встречали цветами. Были иллюзии, что немцы несут освобождение от большевиков и процветание. Фашисты и церкви там поддерживали, местных к управлению привлекали. Но когда под откос пошли эшелоны, идущие через эти территории, все резко изменилось.

Надо четко помнить, что русские для нацистов были расходным материалом. Кроме, может быть, классных специалистов - летчиков, танкистов и работников оборонных заводов. Кто сидел в трофейных Т-34, которые немцы гоняли по полигонам, чтобы на них отрабатывать эффективность огня? Наши военнопленные-танкисты. Остальных просто ставили на поток уничтожения.

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