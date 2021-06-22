«Мамочка, я ее убила»: В детском лагере 22-летняя вожатая зарезала 20-летнюю коллегу

Позже Александра Осипова скажет следователям, что и не думала убивать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вожатые в криминальные сводки попадают редко и по мелочи: хулиганство, разбои, а такого очень давно не было. В ночь на вторник, 22 июня, в Подмосковном оздоровительном санатории «Доброе» разыгралась настоящая кровавая драма. Все произошло в спальне вожатых, где уже далеко за полночь распивали алкоголь две вожатые: 22-летняя Александра Осипова и 20-летняя Алла Филатова. Обе девушки: красавицы, умницы, спортсменки. Но алкоголь штука коварная.

- Вожатые поссорились и начался конфликт во время которого 22-летняя девушка взяла нож и нанесла жертве удар в сердце, - сообщил «Комсомольской правде» собственный источник в правоохранительных органах.

Позже Александра Осипова скажет следователям, что и не думала убивать, мол ножом до этого разве что огурцы в окрошку крошила. А тут попала бедной Алле прямо в сердце. От потери крови девушка умерла за считанные минуты. Александра, поняв что натворила, сама вызвала скорую, а пока медики в тандеме с полицией ехали к месту ЧП, позвонила своей маме.

- Девушка рассказала матери, что убила свою знакомую. Сказала, что причины ссоры даже не помнит, поскольку была пьяна, - добавил источник «КП».

Сейчас в санатории работают следователи.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемая задержана, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Алле грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас девушка находится в изоляторе. Пока опросить ее следователи не могут – пьяна. На работу вожатой в санаторий она устроилась в начале лета.

- Она учится в МГОУ, на пятый курс перешла. Умнейшая девочка сама поступила на физико-математический факультет, труженица настоящая. Жила она вместе с мамой в Москве. Они из Воронежа переехали сразу после того, как она школу окончила. А с алкоголем у нее не было никаких проблем. Я просто в шоке от того, что случилось, - рассказала «КП» Наталья, подруга подозреваемой в убийстве.

В самом санатории случившемся шокированы не меньше.

- Обычные девчонки, не ссорились они до этого мирно жили. Про Аллу ничего дурного сказать не могу: спокойная, добрая, любила с детьми заниматься. В резюме писала, что жизнь свяжет с педагогикой. Она до нас работала уже вожатой в детских лагерях. Естественно, никаких судимостей у нее не было. Так бы мы ее не взяли на работу, - рассказала «КП» сотрудница санатория «Доброе», которая не пожелала назвать свое имя.

«Комсомолка» следит за развитием событий.