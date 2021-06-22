Убившая коллегу вожатая делила людей на москвичей и отбросов: «Аллу она как раз такой провинциалкой и считала»

Пока Александра в изоляторе СК приходит в себя, ее коллег, других вожатых санатория, уже опросили следователи. Фото: СК РФ

Следователи до сих пор ждут, когда от ночной пьянки, закончившейся убийством, отойдет 22-летняя студентка МГОУ, Александра Осипова, чтобы задать ей вопросы. Пожалуй, главный из них о мотиве: зачем вожатая санатория взяла нож и убила свою 20-летнюю коллегу Аллу Филатову?

Напомним, все произошло в ночь на вторник, 22 июня, в санатории «Доброе», что в Пушкинском районе Московской области. Подозреваемая в убийстве сама вызвала скорую, но жертва от ножевого ранения в сердце скончалась еще до приезда медиков. Александра в это время позвонила своей маме и рассказала о том, что натворила, обвинив во всем алкоголь, который якобы задурманил ей рассудок.

Пока Александра в изоляторе СК приходит в себя, ее коллег, других вожатых санатория, уже опросили следователи. Так вот оказалось, что многие не лестно отзываются о девушке.

- У Саши взрывной, хабалистый характер. Она могла не только Аллу, но и других девчонок оскорбить, или толкнуть, - рассказала kp.ru одногруппница одной из девушек, которая просила не указывать ее имя. - Она вообще делила людей на москвичей и понаехавших и последних считала отбросами общества. И это я сейчас не про мигрантов совсем, а про тех, кто в столицу из регионов приехал. Аллу она как раз таким отбросом и считала за то, что она из глубинки, а точнее из Воронежа.

Александра и Алла, знакомы давно. Обе учились в Московском Государственном областном университете на педагогическом факультете, но на разных курсах. В санаторий студентки попали по распределению на летнюю практику.

- Девушки жили в одной комнате. И конфликтовали со дня заезда, 1 июня. По словам других вожатых, подозреваемая постоянно оскорбляла соседку по комнате, публично ее унижала, - сообщил «КП» собственный источник в следствие.

Фото: СК РФ

ЗА АЛКОГОЛЕМ ПЕШКОМ 5 КИЛОМЕТРОВ

То есть, мягко говоря, подружками они не были. Но с чего вдруг в ту роковую ночь они устроили совместные посиделки с алкоголем? По мнению других вожатых, инициатором пьянки могла быть именно Александра.

- Алкоголь у нас в санатории был под полным запретом. Мы до сих пор не знаем, где они его купили. До ближайшего магазина со спиртным пешком идти пешком не меньше 5 километров. Думаю, все это Саша организовала. Не исключаю, что в какой-то момент Алла попросила ее остановиться, за это ведь могли и из университета отчислись. Сашу это замечание могло взбесить и довести до поножовщины, - предположила подруга вожатых.

Но это пока лишь версии. Мотив и причину конфликта в ближайшее время установит следствие.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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