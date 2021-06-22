Война за "Ералаш": вдова Бориса Грачевского проиграла первую битву в суде его партнеру

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская подала иск к нынешнему владельцу киножурнала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как уже рассказывал сайт kp.ru, в первый день лета в Арбитражном суде столицы начались баталии за "Ералаш": вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская подала иск к нынешнему владельцу киножурнала Аркадию Григоряну. Он более 20 лет работал с режиссером, заведовал, по большей части, хозяйственными вопросами. А после после смерти знаменитого худрука нежданно-негаданно выяснилось, что Григорян стал владельцем контрольной доли предприятия. Вдова уверена, что это произошло благодаря поддельной подписи в важных документах организации.

И вот на днях kp.ru cтали известны промежуточные итоги скандального процесса: оказалось, что первую битву за киножурнал вдова проиграла. Белоцерковская требовала принять так называемые "обеспечительные меры", грубо говоря, арестовать долю Григоряна в ООО "Ералаш", чтобы он не мог ее продать, подарить или заложить. Таким образом Екатерина хотела подстраховаться на случай выигранного дела, чтобы после решения суда о возврате компании семье Грачевского его партнер не развел руками: дескать, фирма-то уже тю-тю. Однако, суд вдове отказал, посчитав ее ходатайство домыслом. Слушать дело по существу начнут 3 августа, и адвокат вдовы надеется, что компанию удастся вернуть наследникам.

Между тем, законных наследников у Грачевского пятеро: старшие сын и дочь от первого брака (у него - миллиардные долги, она и вовсе с отцом не общалась), 8-летняя дочь Василиса от Анны Грачевской, годовалый сын Филипп от Екатерины и она сама, как законная супруга. Делить они будут не только "Ералаш", но и недвижимость, в частности, загородный дом, в котором сейчас проживают вдова с малышом.

Сама Белоцерковская к этому относится спокойно: ради памяти мужа, по которому убивается до сих пор, ни с кем воевать она не будет.

- Дальше нас ждет распределение наследственной массы, и тогда уже будем решать, как жить дальше и где, - кратко высказалась на эту тему Екатерина.

И даже на любимое детище мужа Белоцерковская, даром что сама режиссер, не претендует.

- Меня интересует только вопрос поддельной подписи. И разобраться я хочу только в этом. Моим "Ералаш" никогда не будет, потому что существует пятеро наследников.

Напомним, 71-летний Борис Грачевский умер от коронавируса 14 января. Когда семья закончила с похоронами и поминками, встал вопрос о разделе наследства. И тогда вдруг выяснилось, что главный актив в наследственной массе - многомиллионный "Ералаш" принадлежит вовсе не худруку: у Бориса Юрьевича 49% компании, а у его партнера - 51%. Как объяснил "Комсомолке" адвокат вдовы Евгений Бранецкий, это случилось из-за слияниях двух фирм с похожими названиями. На договоре стоит подпись Грачевского, но экспертиза показала, что она поддельная.

- Мы хотим доказать, что Борис Юрьевич не давал разрешения на перераспределение долей в управлении киножурналом, - рассказал адвокат. - Смотрите, раньше было ООО "Ералаш", где Грачевскому принадлежало 100% компании. И был некий "Ералаш-Лэнд", где у Григоряна была доля 99,97%. После их слияния, о котором, как мы полагаем, Борис Юрьевич даже не подозревал, Григорян получил контрольную долю в 50,01%. Теперь он владеет контрольной долей в ООО и может проводить любые сделки единолично: по факту он владеет всем бизнесом. И это мы теперь пытаемся оспорить, вернув киножурнал законным наследникам.

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