Владимир Путин предложил Европе объединиться «от Атлантики до Тихого океана»

В немецком издании Die Zeit вышла статья президента России «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Она приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны Фото: REUTERS

В ней Путин напомнил Европе, что даже у СССР получалось налаживать отношения с Европой, но в последние 30 лет пути России и Запада расходятся все больше. И сейчас самое время забыть старые обиды и попробовать начать сначала.

Мы выбрали для вас главное из этого материала:

ОБЪЕДИНЕНИЮ ПОМОГЛА ГЕРМАНИЯ

«...Пережив ужасы мировой войны, народы Европы всё же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века. И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии.

Напомню и о том, что именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной. В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена «сделка века» – о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток».

Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока.

США ОРГАНИЗОВАЛИ МАЙДАН

...Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времён той эпохи он и был создан.

...И с 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий.

...Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?»

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

«...Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам даёт кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями.»

Путин отметил, что «процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран» и «мы открыты к честному созидательному взаимодействию».

«...Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом».

Полный текст статьи Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» на русском языке читайте на нашем сайте

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

День без рассвета, день начала войны: Каким осталось в памяти 22 июня 1941 года

22 июня - 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Военные обозреватели kp.ru Виктор Баранец и Михаил Тимошенко собрали и сравнили реальные воспоминания об этом страшном дне (подробности)