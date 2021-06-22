«Никакая прибавка к пенсии»: Почему миллионы россиян не могут распорядиться своими накоплениями на старость

Если верить статистике частных пенсионных фондов, около двух миллионов граждан не захотели получить причитающиеся им пенсионные накопления. Фото: Shutterstock

Два миллиона россиян до сих пор не получили выплаты по накопительной части пенсии. Такие данные приводит газета «Коммерсант» со ссылкой на крупнейшие негосударственные пенсионные фонды. Почему это произошло? Как найти свои накопления на старость? И что нужно сделать, чтобы оформить выплату? Отвечаем на основные вопросы.

ПЯТЬ ПРИЧИН, ИЛИ НЕУЖЕЛИ ДЕНЬГИ НЕ НУЖНЫ?

Действительно, если верить статистике частных пенсионных фондов, около двух миллионов граждан не захотели получить причитающиеся им пенсионные накопления. В сумме это миллиарды рублей. Почему так произошло? Объяснений такого нерационального поведения несколько.

Во-первых, не все знают, что получить свои накопления можно до выхода на заслуженный отдых. Пенсионный возраст для получения страховой пенсии растет и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин в 2028 году. А вот для накопительной части пенсии критерии оставили без изменений – 55 и 60 лет соответственно.

Во-вторых, сами фонды (как государственный, так и частные) не спешат информировать своих клиентов о том, что они уже могут запросить себе выплаты. Налицо конфликт интересов. Чем дольше деньги лежат на счетах, тем больше комиссионных зарабатывают управляющие. Обязательное информирование вступит в силу только с 2022 года.

В-третьих, граждане сами не спешат оформлять выплаты. На их счетах все равно лежат маленькие суммы – в среднем 5 – 10 тысяч рублей. Многие просто ленятся оформлять их получение, откладывая это дело на потом.

В-четвертых, люди забыли, где конкретно лежат их пенсионные накопления. Распространенный случай – когда работодатель помогал сотрудникам в размещении их накоплений. А те в итоге забыли, куда перевели их индивидуальные счета. При этом у самих фондов есть лишь устаревшие контактные данные (заброшенный почтовый ящик, не актуальный адрес прописки или давно поменявшийся номер мобильного телефона).

В-пятых, некоторые клиенты умерли, а наследники не обратились за выплатой, потому что-либо не знают, что им полагаются какие-то выплаты, либо не в курсе, где искать эти накопления. Такое сплошь и рядом происходит в финансовой системе. В банках, по оценкам экспертов, на «мертвых вкладах» лежит около 300 млрд рублей.

Кстати, если вы узнали себя и вовремя не обратились вовремя за накопительной частью пенсии, ничего страшного. Деньги никуда не делись. Они продолжают лежать на счете. А управляющая компания инвестирует их в финансовые инструменты. То есть, эти деньги работают. Общая сумма на счете даже увеличивается. Чтобы получить деньги, действуйте по стандартному алгоритму. Мы подробно расписали его ниже.

Не все знают, что получить свои накопления можно еще до выхода на заслуженный отдых. Фото: Shutterstock

КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ВЫ НАКОПИЛИ

Это можно сделать в двух местах. Во-первых, на портале госуслуг. В строке поиска вбиваете «Пенсионный фонд России». Внутри ищите раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Документ можно скачать. Там будут все данные как о сумме баллов для страховой пенсии, так и о сумме денег на индивидуальном счете в рамках накопительной системы.

Во-вторых, на сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражданина». Вход по логину и паролю от портала госуслуг. Переходите по ссылке «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Внутри будет информация о стаже, накопленных баллах, пенсионных накоплениях и о том, где они лежат.

КАК ОФОРМИТЬ ПРИБАВКУ

Чтобы получить накопительную часть пенсии, нужно:

- Либо обратиться в Пенсионный фонд России (если ваш счет находится в государственной управляющей компании Внешэкономбанка).

- Либо подать заявление в свой негосударственный пенсионный фонд (НПФ), если вы хранили деньги там.

ТРИ ВАРИАНТА ПРИБАВКИ

1. Получить полностью всю сумму

Это самый распространенный сейчас вариант. Так могут сделать инвалиды и люди, получающие социальную пенсию (в связи с нехваткой стажа или баллов) или пенсию по случаю потери кормильца. А также в том случае, если размер накопительной пенсии составит меньше 5% по отношению к страховой пенсии по старости. Обычно этой опцией пользуются все «двухпроцентники» (то есть те, кто родился с 1953 по 1967 годы). У этих людей за три года, с 2002 по 2004-й, накопились сущие копейки - как правило, несколько тысяч рублей.

2. Назначить срочную выплату, то есть самому определить срок выплаты

Это могут сделать только те, кто самостоятельно копил себе на старость. То есть, участвовал в программах софинансирования, отправил средства маткапитала на накопительную часть пенсии мамы или работал в крупной корпорации, у которой был заключен договор о дополнительном пенсионном обеспечении.

3. Получать деньги до конца жизни

Этот принцип действует по умолчанию. Размер прибавки зависит от суммы накоплений и срока дожития в год назначения пенсии. Но это пока редкость. Большинство нынешних пенсионеров получают единовременную выплату. Массово пожизненную прибавку будут назначать через 7 - 10 лет, когда на пенсию начнут выходить те, кто родился в 1967 году и позднее.

ВАЖНО

Как унаследовать накопительную часть пенсии

Сейчас действует такое правило. Если человек не дожил до пенсии (по старому пенсионному возрасту), то все его накопления переходят наследникам. А если дожил и получил хотя бы одну выплату, все остатки сгорают. Звучит не очень справедливо, но сейчас большой проблемы в этом нет. Подавляющее большинство выходящих на пенсию получают единовременные выплаты из собственных накоплений, потому что скопившиеся на счетах суммы очень маленькие и не позволяют растянуть выплаты на 20 с лишним лет (подробнее - см. «Как оформить прибавку»).

При этом пожилые люди могут заранее написать заявление в ПФР или свой НПФ и прописать в нем правоопреемников. То есть, тех людей, которые в случае смерти будущего пенсионера, смогут воспользоваться его накоплениями на старость. Если этого не сделать, наследниками будут считаться ближайшие родственники. Очередность вступления в наследство прописана в Гражданском кодексе.

- Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо не позднее 6 месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФР или НПФ. Предъявить документы, подтверждающие родство. Если пропустить указанный срок, его можно восстановить только в судебном порядке, - поясняют в Пенсионном фонде России.

Более подробную информацию можно уточнить на сайте ПФР или в местном отделении фонда.

Подавляющее большинство выходящих на пенсию получают единовременные выплаты из собственных накоплений, потому что скопившиеся на счетах суммы очень маленькие и не позволяют растянуть выплаты на 20 с лишним лет. Фото: Shutterstock

Кто управляет нашими деньгами на старость

Государство (ВЭБ.РФ) - 2 трлн рублей

Частники (НПФы) - 3 трлн рублей

P.S. Средний накопительный счет составляет 100 тысяч рублей. Чтобы понять, какую ежемесячную прибавку к пенсии дает эта сумма, ее нужно разделить на так называемый «срок дожития». Сейчас он по закону составляет 264 месяца. То есть средняя прибавка составит 380 рублей в месяц. Если ваша страховая пенсия будет больше 7600 рублей в месяц, вы сможете получить всю сумму накоплений целиком, то есть одним платежом, не растягивая «удовольствие» на долгие 22 года.