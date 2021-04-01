С 1 апреля запрещается продавать смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, «умные» телевизоры без предустановленных туда российских программ Фото: Shutterstock

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

С 1 апреля традиционно индексируются социальные пенсии. Их получают граждане, которым не хватило стажа для обычной страховой пенсии. А также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. Таких набирается по стране почти 4 миллиона человек.

Размер индексации в этом году - 3,4%. С учетом нее средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7

С апреля ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей станут начислять по новым правилам. Право на выплату возникает, если доход на члена семьи меньше регионального прожиточного минимума. А ее размер теперь будет варьироваться — 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума в регионе, в зависимости от степени бедности семейства (раньше было 50%).

Смысл в том, чтобы максимальное число семей с детьми дотянуть до прожиточного минимума. Если выплата в 50% не помогает увеличить среднедушевой доход в такой семье до этой планки бедности, то будет выплата в 70%. Если и это не поможет — то в 100%.

НАПРИМЕР

В Москве, как следует из разъяснений городского департамента труда и социальной защиты, право на выплату будут иметь семьи, где доход на каждого члена не превышает 18029 рублей в месяц (московский прожиточный минимум). Возможные размеры выплат: 7 791 рублей (50% от детского прожиточного минимума для Москвы), 11 687 рублей (75%) и 15 582 рублей (100%). Аналогичная градация будет и в других регионах — с поправкой на местные минимумы.

Корректируются и правила, по которым будет оцениваться средний доход. Теперь будут учитывать, какое у семьи есть имущество. Если у нее в собственности несколько квартир, при этом на каждого домочадца приходится более 24 кв.м. (в частном доме — 40 кв.м.), то в выплате откажут. Предполагается, что второе или третье жилье люди вполне могут сдавать - и получать доход. Откажут и если кто-то из взрослых членов семьи не работает без уважительной причины.

Заявления на перерасчет можно подавать через портал госуслуг или многофункциональные центры. Если за вами признают право на выплату в увеличенном размере, за первые три месяца 2021 года вы получите доплату.

РОССИЙСКИЙ СОФТ ДЛЯ ГАДЖЕТОВ

С 1 апреля запрещается продавать смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, «умные» телевизоры (с функцией Smart TV) без предустановленных туда российских программ. Это касается техники, произведенной именно после 1 апреля 2021 года — уже выпущенную трогать не будут.

Предполагается таким образом создать более благоприятные конкурентные условия для отечественных разработок. А то на всех телефонах импортный Google предустановлен — нехорошо.

Список того, что мы теперь будем получать по умолчанию вместе с электронными девайсами, утвержден Минцифры. Это, например, программа «Мой офис» для компьютера, 16 приложений для смартфонов и планшетов (в частности, несколько сервисов Яндекса, почта Mail.ru, Госуслуги, ВКонтакте, Одноклассники) и 11 приложений для Smart TV.

ЭКЗАМЕН НА ПРАВА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Будущие водители с 1 апреля не будут сдавать в ГИБДД «площадку». Из трех этапов экзамена, которые существовали раньше, останутся только два: теория (по электронным билетам) и практический экзамен в условиях города. Навыки, которые раньше проверялись на площадке, теперь надо будет демонстрировать на улицах с реальным движением (хотя и не самым интенсивным и за пределами жилой застройки — на всякий случай). Предполагается, что выпускники автошкол так лучше будут подготовлены к тому, что им на самом деле предстоит в большом городе.

Тех, кто собирается управлять мотоциклом, это не касается. Там все остается по-прежнему. И площадка тоже.

Будущие водители с 1 апреля не будут сдавать в ГИБДД «площадку» Фото: Алексей МАТВЕЕВ

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА НА СИГАРЕТЫ

С 1 же апреля вводится единая минимальная цена на табачную продукцию. Что это значит практически? Пачка сигарет из 20 штук не может продаваться дешевле 107,78 рублей. Все, что стоит меньше, - сбывается незаконным образом.

Почему именно такая странная цифра? Она рассчитана, исходя из минимальной ставки акциза, ставки НДС и так называемого повышающего коэффициента (закладывается определенная маржа для торговцев). Как водится, власти утверждают, что благодаря минимальной цене будет проще отследить контрафакт.

Пачка сигарет из 20 штук не может продаваться дешевле 107,78 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ С 1 АПРЕЛЯ 2021

Заканчивается срок действия ряда поблажек и льгот, введенных в связи с пандемией. Большая их часть перестала действовать еще в прошлом году, но кое-что оставалось.

- Упраздняется особый порядок выдачи больничных листов для работников старше 65 лет. С апреля работодатели больше не должны таких людей в обязательном порядке держать на удаленке. Соответственно, утрачивает силу и другое правило: если у работодателя нет возможности обеспечить пожилого человека именно удаленной работой, тому полагался оплачиваемый бюллетень в связи с самоизоляцией.

- Также прекращается упрощенный порядок продления субсидий на оплату ЖКХ. В связи с пандемией всем, кому они были положены, те же суммы продолжали выплачивать автоматически. Теперь возвращается прежняя схема: свое право на субсидию каждые шесть месяцев надо по-новой подтверждать документами, и вновь подавать заявление. Субсидии полагаются тем, кто тратит на оплату ЖКХ больше 10-22% (процент зависит от региона) среднего дохода семьи.

- Истекает срок рекомендаций Центробанка для банков и микрофинансовых организаций, которыми предписывалось не гнобить должников, попавших из-за пандемии в тяжелую финансовую ситуацию. В частности, рекомендовалось пока не выселять из единственного жилья тех, кто перестал расплачиваться по ипотеке.