Москвичке, которая в трусиках вынесла алмазы на 713 миллионов, дали 9 лет колонии

Во вторник, 22 июня, Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по громкому уголовному делу о самом крупном в истории нашей страны хищении алмазов. Фото: СК РФ

Во вторник, 22 июня, Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по громкому уголовному делу о самом крупном в истории нашей страны хищении алмазов. Журналисты ещё называют его делом «алмазных трусиков» и не просто так. Именно в нижнем белье алмазы с завода «АЛРОСА» три года выносила Елена Канунникова. Всего пропало 1027 драгоценных камней. И почти все уехали за рубеж. За продажу отвечали четверо подельников Елены: безработные приятели Богомолов, Гординский, Табидзе и Свиридов.

Вся компания сначала на стадии следствия, а потом и в суде признала свою вину. Адвокаты просили назначить обвиняемым условные сроки, мол сотрудничали со следствием, но эта тактика не сработала. Суд почти полностью удовлетворил требования гособвинения. Напомним, для Елены Канунниковой прокуратура просила 10 лет лишения свободы.

Фото: СК РФ

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Канунникову к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Богомолов и Гординский осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, Табидзе – к 7 годам, Свиридов – к 4 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима, - сообщили kp.ru в Дорогомиловском районном суде Москвы.

Ну и самое главное: ущерб.

Фото: СК РФ

- Гражданский иск представителя АК «АЛРОСА» на сумму более 713 млн рублей удовлетворен в полном объеме, - добавили в пресс-службе суда.

На имущество всех осуждённых уже наложили арест.

Напомним, следствие по делу «алмазных трусиков» началось в 2019 года. Тогда стало известно о краже 1027 алмазов из московского филиала завода «АЛРОСА». Камушки, по версии следствия, в течение трех лет с 2016 по 2019 в своем нижнем белье выносила с предприятия Елена Канунникова. Женщина трудилась на должности главного специалиста Единой сбытовой организации и хорошо знала, как работает служба безопасности. На выходе каждого обыскивали, разве что в трусики не заглядывали, чем она и воспользовалась. Причем действовала дама осторожно: каждый украденный алмаз заменяла фальшивкой. В итоге на предприятии начали свое расследование и по камерам отследили воровку. Позже были арестованы ее подельники.

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