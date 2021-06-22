В метро выдают воду, в фонтанах купаются: как Москва переживает аномальную жару

Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва буквально «жарится» на солнце, горожане прячутся в тень, кто-то решается помочить ноги и руки в фонтанах. Спасаются от жары кто как может.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Чтобы поездка на метро и МЦК была комфортной, мы раздаем питьевую воду, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Получить бутылочку воды можно на наземных станциях Филевской линии, на станциях «Кунцевская» и «Измайловская», на платформах МЦК «Окружная», «Лихоборы», «Стрешнево», «Андроновка» и других.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи советуют без лишней необходимости не выходить на улицу в самый солнцепек и уменьшить количество жирной пищи.

- В такую погоду очень важно и нужно носить одежду светлых тонов. Она не так притягивает солнечные лучи. И еще не стоит забывать, что необходимо пить как можно больше воды. Минимум 2 литра в день. И не забывайте брать воду с собой. В жару не рекомендуется заниматься спортом, - рассказала kp.ru Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В. Виноградова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится. Благодаря антициклону ожидается еще несколько солнечных, сухих и аномально жарких дней.

- Сильная жара в столице сохранится, как минимум, до конца недели. По нашим прогнозам, во вторник в столице ожидается +33…+35 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такая жаркая погода продлится в Москве до конца недели. Прохладу могли бы принести дожди, но синоптики обещают их не раньше пятницы.