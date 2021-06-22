Температура воздуха в Москве 22 июня 2021 достигла рекордных 32,4 градусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве во вторник, 22 июня, побит температурный рекорд, который держался в столице более 100 лет. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в 1917 году была зафиксирована самая жаркая для 22 июня погода, когда в Москве было 31,8 градус тепла. В этом году в 12:10 температура поднялась уже до 32,4 градуса тепла. Такую температуру зафиксировали на крыше здания Гидрометцентра рядом с метро Краснопресненская.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в столице объявили «желтый» и «оранжевый» уровень опасности. В период с 11:00 субботы, 19 июня, до 11:00 понедельника, 21 июня, когда в городе прогнозировали температуру от 29 до 30 градусов тепла, был объявлен «желтый» уровень опасности. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столицы в период с 12 до 20 часов в воскресенье, 20 июня, позже этот уровень погодной опасности объявили и в понедельник, 21 июня.