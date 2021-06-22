Звезды теряют деньги из-за отмены концертов: пока одни переносят шоу, другие собирают 20 тысяч человек

Сергей Лазарев 22 июня выступает в Новосибирске — это 16-й город в его гастрольном туре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая волна коронавируса кого-то спровоцировала наконец-то привиться – тем самым позаботившись о себе и здоровье окружающих. Теперь в Москве рекомендуют проверять QR-коды (электронное подтверждение сертификата о вакцинации) в том числе для входа на концерты. С 22 июня в Москве разрешены выступления артистов, где будет не больше 500 зрителей. Некоторые звезды еще до серьезных ограничений отменили концерты, а другие решили успеть спеть.

Концерты и гастрольные туры

Пока одни артисты отменили гастроли, другие продолжают выступать. Так происходит из-за того, что в каждом регионе свои ограничения. И когда одни разрешают концерт, в других могут отменить мероприятие с формулировкой «из-за сложной эпидемиологической ситуации». Из-за запретов звезды проявляют вынужденную сознательность: «Наша команда приняла решение отменить концерт, тур…» Самостоятельно готовы отказаться от гастролей немногочисленные артисты «старой гвардии».

Большинство музыкантов успели весной проехаться с выступлениями по стране. На июнь гастроли были запланированы у единиц. Топовые артисты летом отдыхают и прилетают с курортов на дорогие частные вечеринки, чтобы выступить за бешеный гонорар.

Сейчас с гастролями колесит по стране из топовых артистов лишь один герой - Сергей Лазарев. 22 июня Лазарев поет в Новосибирске: «Сегодня 16-й концерт подряд. Ситуация с ограничениями непростая. Но мы продолжаем гастроли с учетом всех требований местных властей». Сергей колесит по стране без перерыва – уже спел в Томске, Кемерово, Екатеринбурге, Тюмени и других городах. Заполняемость залов на его концертах отвечает требованиям региона, где поет. Но это все концертные залы с рассадкой зрителей.

А на днях случился такой концерт, видео с которого российским докторам лучше не смотреть – оно не для тех, кто работает в «красной зоне». Число больных с коронавирусной инфекцией уже росло, медработники уже разворачивали дополнительные койки, власти в ряде регионов вводили новые ограничения ради безопасности людей. А в это время 16 июня в Волгограде группа «Руки Вверх!» собрала на свой концерт 22 тысячи 500 человек – столько было продано билетов на «Волгоград Арену». Формально организаторы выполнили требования: билеты продали на 50% мест, начертили разметку на танцполе, всем выдали маски на входе и фотки правильные там же с делали. Однако на деле все вышло так, как можно было предположить – тысячи людей плечом к плечу танцевали, обнимались, сливаясь в одну толпу. Конечно же, народ снял маски, все расслабились и просто веселились. Рассматривая видео с концерта, народ не верит, что это происходит в разгар эпидемии в стране. Сергей Жуков обратился к людям: «Сегодня первый стадионный концерт для нас. Первый и последний! Вы понимаете, как нам с вами повезло?»

Зрители на концерте группы "Руки вверх!" в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В мае до вспышки ковида группа выступила в Челябинске и других городах. А вот летний стадионный тур вынуждены были отменить – перенести на следующий год. Вряд ли кто-то еще кроме Волгограда в пик эпидемии разрешил бы им провести такой стадионный концерт. Но формулировка у артистов традиционная: «К сожалению, пандемия снова набрала обороты, и мы не можем рисковать здоровьем и жизнями наших слушателей».

В последний вагон уходящего поезда (массового концерта) в Московской области успел попасть модный коллектив «Artik&Astik» - 11, 12, 13 июня прошли их концерты в «Крокусе». Посмотрите видео с концертов – аншлаг, танцующие люди без масок.

А вот Алексей Чумаков не успел: его концерт в Москве был запланирован на 19 июня. «Ситуация в Москве не простая. Люди массово болеют. Важно – концерт не отменяется, он переносится!» - Чумаков сейчас выбирает новую дату концерта. Многие артисты перенесли выступления на осень – Ани Лорак, группы «Дюна», «А-Studio», «Ария», Манижа и другие.

Однако опытные коллеги дали Алексею Чумакову верный совет. Известный концертный директор, организатор частных и корпоративных мероприятий Табриз Шахиди порекомендовал Чумакову: «Переноси на следующее лето. В обозримом будущем с такой армией антипрививочников кашу не сваришь…» Вот и Баста перенес концерт в Лужниках с 18 июня этого года на следующий. В июле у Басты тур по стране – пока он не отменен, тур-менеджеры будут отслеживать ситуацию. Большинство артистов выступят в конце июня на фестивале «Жара» и улетят на отдых. Немногочисленные концерты традиционного летнего чеса запланированы на российских курортах в июле и августе (Полина Гагарина, Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Евгений Петросян, «Любе», Светлана Лобода, Niletto).

Фестивали

Этим летом намечено три больших музыкальных фестиваля. «Новая волна» в Олимпийском Парке города Сочи заявлена в августе – билеты продаются, шоу обещают по графику.

Международный музыкальный фестиваль «Жара» тоже обещают провести в заявленные даты - с 23 по 27 июня. Запрещены большие концерты в Москве, а в концертный зал «Крокус Сити Холл» расположен в Подмосковье. Организаторы заверяют, что будут следовать нормам, прописанным в указе губернатора Московской области – в зале 1500 зрителей, плюс 20% привитых.

А вот организаторы VK Fest сегодня объявили о переносе всех мероприятий в Санкт-Петербурге с конца июля на 28 августа. 25 и 27 июня в Иваново должен был пройти кинофестиваль сериалов «Пилот». Из-за сложной эпидситуации в стране президент «Пилота» Валерий Тодоровский переносит мероприятие на сентябрь.