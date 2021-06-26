Самые знаменитые двоеженцы России: Любвеобильный Жуков и сердцеед Лиепа

Марис Лиепа. Фото: Александр МАКАРОВ/РИА Новости

Тухачевский сделал несчастными всех своих женщин

Михаил Тухачевский. Фото: wikimedia.org

Михаил Николаевич был известным сердцеедом. Его первая супруга Мария застрелилась у него в штабном вагоне. Причиной называли любовные связи Тухачевского.

Вскоре после похорон жены Михаил женился на Нине Гриневич. Пара переехала в Тамбов, где у них родилась дочь Светлана. Однако верность Нине красавец и умница Тухачевский хранил недолго. Уже через пятилетку у него появилась новая пассия - Юлия Кузьмина. И в этой связи родилась дочь, которую нарекли… Светланой. Возможно, маршал делал так, чтобы не проколоться на именах детей.

Законную супругу маршала Нину Гриневич расстреляли в 1941 году. Фото: wikimedia.org

Гражданская жена всюду следовала за ним. Ни для кого вокруг такое двоеженство не было секретом, в том числе и для законной супруги Нины Гриневич. Вероятно, было в маршале нечто такое, ради чего можно было простить все.

Гражданская жена Тухачевского Юлия Кузьмина родила ему дочь. Фото: wikimedia.org

Впрочем, некоторые исследователи его биографии высказывают мнение, что она привыкла к любвеобильности супруга. На самого молодого Маршала СССР, обладающего светлым умом и атлетическим сложением, женщины слетались, как пчелы на мед!

Режиссер Наталья Сац провела в заключении много лет. Фото: wikimedia.org

Утверждают, что необыкновенная страсть вспыхнула у маршала к режиссеру Центрального детского театра Наталье Сац и ради нее он собирался развестись с женой. Но у судьбы были другие планы. Тухачевский попал в сталинскую мясорубку и был расстрелян в 1937-м. Помыкаться по лагерям пришлось и всем его женщинам. Гриневич в итоге расстреляли, а Кузьмина и Сац провели много лет в заключении. Сац вернулась в столицу лишь после того, как умер Сталин.

Роман с Плисецкой и дочкой Брежнева

Один из ярких танцовщиков балета был женат не единожды. Первой его супругой была Майя Плисецкая. Однако две творческие личности не могли ужиться вместе.

Брак Мариса Лиепы и Майи Плисецкой продлился всего неделю. Фото: Александр БАТАНОВ/ТАСС

Марис вспоминал: «Мы были женаты неделю. В начале недели Майя всем говорила: «Боже, какой Марис великолепный!» А в конце недели разочарованно повторяла: «Боже! Какой он ужасный!»

Второй избранницей Лиепы стала красавица актриса Маргарита Жигунова. Она родила мужу двоих детей - Илзе и Андриса, которые продолжили балетную династию, став выдающимися артистами.

Актриса Маргарита Жигунова родила ему двоих детей. Фото: YouTube

На яркого солиста Большого женщины всегда обращали внимание. Когда он выходил на сцену в роли брутального Краса или романтичного Принца, женская часть зала замирала.

Дочь генсека ЦК КПСС Галина Брежнева потеряла голову от страсти к звезде «Спартака». Фото: wikimedia.org

Безумно влюбленной в Мариса была и Галина Брежнева, дочь генсека ЦК КПСС. Роман параллельно с семейной жизнью длился пять лет! Свои отношения пара не скрывала: они ходили по ресторанам, по друзьям, а на ведущих спектаклях Мариса Галина Леонидовна неизменно сидела в первом ряду партера. Но свадьбы не случилось. Лиепа «изящно» разорвал их отношения. Возвращаясь с гастролей, сообщил дочери генсека номер рейса. Она примчалась в аэропорт на крыльях любви и увидела, как премьер Большого обнимает жену, детей и счастливое семейство садится в машину. Увы, такой шаг не спас брак Лиепы и Жигуновой.

В 1980 году танцовщик женился на балерине Нине Семизоровой. Фото: Александр МАКАРОВ/РИА Новости

В 1980-м Лиепа женился на балерине Нине Семизоровой. Но оказалось, что в это же время у премьера была связь с девушкой из костюмерного цеха Евгенией Шульц.

Поначалу они только дружили, Лиепа заступался за нее, когда Евгению несправедливо обижали в театре. А потом дружба переросла в роман. Шульц родила ему дочь Машу. В итоге Лиепа и Шульц подали заявление в загс, но пожениться так и не успели. Марис внезапно скончался, сердце не выдержало…

Дунаевский предпочитал танцовщиц

Исаак Дунаевский вдохновлялся музами танца. Фото: РИА Новости

Своими романтическими отношениями славился и «красный Моцарт» Исаак Осипович Дунаевский. Официально он был женат дважды.

Балерина Зинаида Судейкина подарила ему сына. Фото: wikimedia.org

Про танцовщицу Наталью Гаярину маэстро говорил жене: «Это для вдохновения!» Фото: wikimedia.org

В 1945 году звезда Большого театра Зоя Пашкова родила ему второго сына. Но музыкант так и не решился ради нее на развод. Фото: wikimedia.org

Первый союз заключил с Марией Швецовой. Через год пара развелась. Второй раз композитор пошел под венец с балериной Зинаидой Судейкиной. Она подарила ему сына Евгения. Но женитьба не означала, что у композитора не было увлечений на стороне. Несколько лет гражданской женой гения была танцовщица Наталья Гаярина. Жена знала об этом, но великий сочинитель парировал: «Это для вдохновения»! А в 1945-м появился на свет сын Максим, которого родила юная балерина Большого Зоя Пашкова. Последние годы Исаак Осипович буквально разрывался между двумя женщинами. Сумел выбить для Зои квартиру в композиторском кооперативе, приобрел для нее и сына дачу в Снегирях, но на развод так и не решился.

Маршал разрывался между чувствами и долгом

Георгий Жуков с первой женой Александрой. Фото: wikimedia.org

У известного маршала всю жизнь были непростые отношения с женщинами. В 22 года он попал в госпиталь и там, влюбившись в медсестру, пообещал ей жениться. Жуков встретил Марию через несколько лет, но… его сердце уже было занято будущей женой Александрой.

Они познакомились в 1920 году, в селе, где жила и работала учителем Александра и где стоял эскадрон Георгия Константиновича. Когда настало время менять дислокацию, Жуков не захотев расставаться с Александрой, предложил ей пойти в армию писарем. Та согласилась.

Но судьба сделала кульбит, направив Жукова в Минск, где снова он встретил Марию. Говорят, первая любовь не ржавеет, вот и у Георгия чувства вспыхнули вновь. Александра и Мария знали друг о друге, но мирились с ситуацией. Дети в этих союзах Жукова появились с разницей в полгода. И Мария, и Александра подарили полководцу дочерей. На Александре Диевне Жуков женился лишь в 1953-м!

В 1950-м в Свердловске Жуков, тогда командующий Уральским военным округом, повстречал Галину Семенову. Молодая женщина работала в госпитале терапевтом, и именно ей пришлось выхаживать Георгия Константиновича после микроинфаркта. |

И опять полководец разрывался на две семьи! Не мог выбрать - долг или любовь? В браке было двое детей, но и Галина родила ему дочь Марию.

В 1965 году полководец узаконил отношения со своей последней любовью - врачом Галиной Семеновой. Фото: Лев ИВАНОВ/РИА Новости

На решительный шаг Жуков отважился в 1965 году. С Галиной он прожил до 1973 года, пока она не умерла от онкологии. Последнюю любовь маршал пережил всего на несколько месяцев.

А КТО ЕЩЕ?

Валерий Золотухин прожил со своей супругой Тамарой в браке несколько десятилетий. Но это не помешало ему влюбиться в Ирину Линдт и обзавестись в этом союзе сыном Иваном. На развод знаменитый актер так и не решился, хотя испытывал к Ирине очень нежные чувства.

Актер Николай Еременко-младший почти 20 лет вел двойную жизнь. На стороне у него была вторая семья - гражданская жена и дочь Татьяна. Об этих женщинах родные Николая узнали только после его похорон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сталин обещал жандармам, что женится на 14-летней любовнице, как только она станет совершеннолетней

Кремлевские историки подготовили к печати сенсационную книгу, где раскрыли факты личной жизни вождя, которые многие десятилетия были засекречены (подробности)