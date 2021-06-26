Самые знаменитые двоеженцы России: Любвеобильный Жуков и сердцеед Лиепа

Марис Лиепа. Фото: Александр МАКАРОВ/РИА Новости
Михаил Тухачевский.
Фото: wikimedia.org
Михаил Николаевич был известным сердцеедом. Его первая супруга Мария застрелилась у него в штабном вагоне. Причиной называли любовные связи Тухачевского.
Вскоре после похорон жены Михаил женился на Нине Гриневич. Пара переехала в Тамбов, где у них родилась дочь Светлана. Однако верность Нине красавец и умница Тухачевский хранил недолго. Уже через пятилетку у него появилась новая пассия - Юлия Кузьмина. И в этой связи родилась дочь, которую нарекли… Светланой. Возможно, маршал делал так, чтобы не проколоться на именах детей.
Законную супругу маршала Нину Гриневич расстреляли в 1941 году.
Фото: wikimedia.org
Гражданская жена всюду следовала за ним. Ни для кого вокруг такое двоеженство не было секретом, в том числе и для законной супруги Нины Гриневич. Вероятно, было в маршале нечто такое, ради чего можно было простить все.
Гражданская жена Тухачевского Юлия Кузьмина родила ему дочь.
Фото: wikimedia.org
Впрочем, некоторые исследователи его биографии высказывают мнение, что она привыкла к любвеобильности супруга. На самого молодого Маршала СССР, обладающего светлым умом и атлетическим сложением, женщины слетались, как пчелы на мед!
Режиссер Наталья Сац провела в заключении много лет.
Фото: wikimedia.org
Утверждают, что необыкновенная страсть вспыхнула у маршала к режиссеру Центрального детского театра Наталье Сац и ради нее он собирался развестись с женой. Но у судьбы были другие планы. Тухачевский попал в сталинскую мясорубку и был расстрелян в 1937-м. Помыкаться по лагерям пришлось и всем его женщинам. Гриневич в итоге расстреляли, а Кузьмина и Сац провели много лет в заключении. Сац вернулась в столицу лишь после того, как умер Сталин.
Один из ярких танцовщиков балета был женат не единожды. Первой его супругой была Майя Плисецкая. Однако две творческие личности не могли ужиться вместе.
Брак Мариса Лиепы и Майи Плисецкой продлился всего неделю. Фото: Александр БАТАНОВ/ТАСС
Марис вспоминал: «Мы были женаты неделю. В начале недели Майя всем говорила: «Боже, какой Марис великолепный!» А в конце недели разочарованно повторяла: «Боже! Какой он ужасный!»
Второй избранницей Лиепы стала красавица актриса Маргарита Жигунова. Она родила мужу двоих детей - Илзе и Андриса, которые продолжили балетную династию, став выдающимися артистами.
Актриса Маргарита Жигунова родила ему двоих детей.
Фото: YouTube
На яркого солиста Большого женщины всегда обращали внимание. Когда он выходил на сцену в роли брутального Краса или романтичного Принца, женская часть зала замирала.
Дочь генсека ЦК КПСС Галина Брежнева потеряла голову от страсти к звезде «Спартака».
Фото: wikimedia.org
Безумно влюбленной в Мариса была и Галина Брежнева, дочь генсека ЦК КПСС. Роман параллельно с семейной жизнью длился пять лет! Свои отношения пара не скрывала: они ходили по ресторанам, по друзьям, а на ведущих спектаклях Мариса Галина Леонидовна неизменно сидела в первом ряду партера. Но свадьбы не случилось. Лиепа «изящно» разорвал их отношения. Возвращаясь с гастролей, сообщил дочери генсека номер рейса. Она примчалась в аэропорт на крыльях любви и увидела, как премьер Большого обнимает жену, детей и счастливое семейство садится в машину. Увы, такой шаг не спас брак Лиепы и Жигуновой.
В 1980 году танцовщик женился на балерине Нине Семизоровой. Фото: Александр МАКАРОВ/РИА Новости
В 1980-м Лиепа женился на балерине Нине Семизоровой. Но оказалось, что в это же время у премьера была связь с девушкой из костюмерного цеха Евгенией Шульц.
Поначалу они только дружили, Лиепа заступался за нее, когда Евгению несправедливо обижали в театре. А потом дружба переросла в роман. Шульц родила ему дочь Машу. В итоге Лиепа и Шульц подали заявление в загс, но пожениться так и не успели. Марис внезапно скончался, сердце не выдержало…
Исаак Дунаевский вдохновлялся музами танца.
Фото: РИА Новости
Своими романтическими отношениями славился и «красный Моцарт» Исаак Осипович Дунаевский. Официально он был женат дважды.
Балерина Зинаида Судейкина подарила ему сына.
Фото: wikimedia.org
Про танцовщицу Наталью Гаярину маэстро говорил жене: «Это для вдохновения!»
Фото: wikimedia.org
В 1945 году звезда Большого театра Зоя Пашкова родила ему второго сына. Но музыкант так и не решился ради нее на развод.
Фото: wikimedia.org
Первый союз заключил с Марией Швецовой. Через год пара развелась. Второй раз композитор пошел под венец с балериной Зинаидой Судейкиной. Она подарила ему сына Евгения. Но женитьба не означала, что у композитора не было увлечений на стороне. Несколько лет гражданской женой гения была танцовщица Наталья Гаярина. Жена знала об этом, но великий сочинитель парировал: «Это для вдохновения»! А в 1945-м появился на свет сын Максим, которого родила юная балерина Большого Зоя Пашкова. Последние годы Исаак Осипович буквально разрывался между двумя женщинами. Сумел выбить для Зои квартиру в композиторском кооперативе, приобрел для нее и сына дачу в Снегирях, но на развод так и не решился.
Георгий Жуков с первой женой Александрой.
Фото: wikimedia.org
У известного маршала всю жизнь были непростые отношения с женщинами. В 22 года он попал в госпиталь и там, влюбившись в медсестру, пообещал ей жениться. Жуков встретил Марию через несколько лет, но… его сердце уже было занято будущей женой Александрой.
Они познакомились в 1920 году, в селе, где жила и работала учителем Александра и где стоял эскадрон Георгия Константиновича. Когда настало время менять дислокацию, Жуков не захотев расставаться с Александрой, предложил ей пойти в армию писарем. Та согласилась.
Но судьба сделала кульбит, направив Жукова в Минск, где снова он встретил Марию. Говорят, первая любовь не ржавеет, вот и у Георгия чувства вспыхнули вновь. Александра и Мария знали друг о друге, но мирились с ситуацией. Дети в этих союзах Жукова появились с разницей в полгода. И Мария, и Александра подарили полководцу дочерей. На Александре Диевне Жуков женился лишь в 1953-м!
В 1950-м в Свердловске Жуков, тогда командующий Уральским военным округом, повстречал Галину Семенову. Молодая женщина работала в госпитале терапевтом, и именно ей пришлось выхаживать Георгия Константиновича после микроинфаркта. |
И опять полководец разрывался на две семьи! Не мог выбрать - долг или любовь? В браке было двое детей, но и Галина родила ему дочь Марию.
В 1965 году полководец узаконил отношения со своей последней любовью - врачом Галиной Семеновой. Фото: Лев ИВАНОВ/РИА Новости
На решительный шаг Жуков отважился в 1965 году. С Галиной он прожил до 1973 года, пока она не умерла от онкологии. Последнюю любовь маршал пережил всего на несколько месяцев.
А КТО ЕЩЕ?
Валерий Золотухин прожил со своей супругой Тамарой в браке несколько десятилетий. Но это не помешало ему влюбиться в Ирину Линдт и обзавестись в этом союзе сыном Иваном. На развод знаменитый актер так и не решился, хотя испытывал к Ирине очень нежные чувства.
Актер Николай Еременко-младший почти 20 лет вел двойную жизнь. На стороне у него была вторая семья - гражданская жена и дочь Татьяна. Об этих женщинах родные Николая узнали только после его похорон.
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