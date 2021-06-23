Вслед за черной Анной Болейн англичан порадуют ЛГБТ-Гамлетом

Увлеченность театром, по словам самого Маккеллена, началась у него именно с Шекспира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно, что роль ЛГБТ-Гамлета в новой постановке Theatre Royal сыграет 82-летний британский актер Иен Маккеллен, хорошо знакомый российскому зрителю прежде всего как волшебник Гендальф из «Властелина колец».

По мнению Шона Матиаса, режиссера нетрадиционного «Гамлета», Маккеллен как нельзя лучше подходит для этой роли, поскольку досконально разбирается в творчестве Шекспира. И это действительно так – в 60-70-х годах прошлого века актер сыграл практически во всех пьесах шекспировского репертуара. Правда, в их классической интерпретации.

Сам Маккеллен заявил, что, по его мнению, Гамлет был бисексуалом и поддерживал половую связь с Розенкранцем.

Искусство в Британии не стоит на месте – совсем недавно зрителя порадовали темнокожей Анной Болейн, а теперь вот добрались и до Гамлета. Впрочем, кому же как не Маккеллену играть «такого» принца датского?

Увлеченность театром, по словам самого Маккеллена, началась у него именно с Шекспира еще в раннем детстве. Мечта реализовалась вначале в провинциальных театрах, а позже и в кино.

На каминг-аут актер решился в далеком 1988 году, что не помешало ему спустя два года прибавить к своему имени титул «сэр», став одним из первых открытых геев, удостоенных рыцарского титула.

– После того, как я признался, мне стало гораздо легче. Я перестал бояться и прятаться. Я стал настоящим, самим собой. Это изменило мое отношение к жизни, работе и другим людям. Единственное, о чем я жалею, я не успел признаться своим родителям. К сожалению, это уже невозможно исправить, – признался когда-то Маккеллен.

Кстати, возможно именитый актер лукавит – оба его деда (и по отцовской линии и по материнской) были проповедниками, а отец, хотя и имел гражданскую специальность инженера, также читал проповеди. Да и самому Иену с детства прививалось уважительное отношение к религии и традициям. Поэтому сложно представить, как бы родные приняли его откровенность.

Надо отдать должное британскому зрителю – черная Анна Болейн, что называется, «не зашла» – при всей культивируемой в стране толерантности принять королеву, которую современники описывали как «болезненно бледную» в исполнении Джоди Тернер-Смит смогли немногие. Актриса обиделась и заявила, что смотреть надо было не на цвет кожи, а глубже.