Премьер Израиля заявил о новой вспышке коронавируса в стране

По словам премьера, в ближайшее время в политике коронавирусных ограничений, в частности – в вопросах пересечения границы Израиля, могут произойти серьезные изменения Фото: REUTERS

На фоне оптимистичных сообщений об открытии границ Израиля и нормализации ситуации с коронавирусной инфекцией, а также после успешно проведенной кампании по вакцинации заявление нового премьер-министра страны Нафтали Беннета звучит совсем не радостно.

После изучения последних случаев заболевания опасной инфекцией выяснилось, что некоторые из граждан были инфицированы недавно появившимся штаммом «дельта».

«В свете полученных данных мы рассматриваем ситуацию как новую вспышку», - заявил Беннет.

По словам премьера, в ближайшее время в политике коронавирусных ограничений, в частности – в вопросах пересечения границы Израиля, могут произойти серьезные изменения, а каждый прибывающий в аэропорт человек будет обязан пройти ПЦР-тест на COVID-19.

Беннет призвал сограждан без крайней необходимости не выезжать за пределы страны, а также продолжить пользоваться защитными медицинскими масками в закрытых помещениях.

Ранее было объявлено, что с 1 июля путешественники, сделавшие прививку от коронавируса, смогут посещать страну без получения предварительного разрешения. Пока неизвестно, как поменяется ситуация в свете недавнего заявления премьера о новой волне заболеваемости.

Вместе с тем, для россиян пока ничего нового нет – по мнению израильских властей, наша страна находится в списке высокого риска по COVID-19, и получить разрешение на въезд в Израиль пока можно лишь в особых случаях, либо при наличии рабочей визы.