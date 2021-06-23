Певицу МакSим планируют отключить от аппаратов: Новые данные о состоянии звезды

38-летняя певица МакSим с прошлой недели находится в коме: в состояние медикаментозного сна врачи ввели ее специально, чтобы облегчить работу легких и мозга и исключить фатальные осложнения от коронавируса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

38-летняя певица МакSим с прошлой недели находится в коме: в состояние медикаментозного сна врачи ввели ее специально, чтобы облегчить работу легких и мозга и исключить фатальные осложнения от коронавируса. Дышать звезда самостоятельно не может - за нее это делает аппарат ИВЛ, который через отверстие в трахее подает в легкие богатую кислородом смесь.

Новости о состоянии артистки крайне скудны: ее помощники стараются не распространяться на деликатную тему, хотя тысячи фанатов ждут добрых вестей. И сегодня они появились: жар, доходивший до критических значений в 40С, наконец удалось сбить.

- Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет, - рассказала "Стархиту" пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская. - Температуру удалось довести до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются.

Как отмечает издание, отключать от аппарата искусственной вентиляции легких звезду планируют постепенно, чтобы организм адаптировался и начал дышать самостоятельно.

Напомним, около недели назад на фоне высокой температуры и кашля певицу госпитализировали в одну из столичных частных клиник. Болеть МакSим начала сразу после своего дня рождения и открытия собственной школы искусств 10 июня. Однако, из-за того, что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат, артистка решила не отменять концерт в родной Казани 12 июня. На сцене звезда пела с высокой температурой, из-за чего поклонники заподозрили, что МакSим снова выпивает. Тогда-то помощникам звезды и пришлось обнародовать правду.

Как рассказывал kp.ru анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев, чем дольше пациент проведет в медикаментозном сне, тем хуже могут быть последствия.

- Не ИВЛ убивает человека, а болезнь. ИВЛ лишь характеризует тяжелое состояние больного. Однако, если он будет дышать обычным воздухом, то печального исхода точно не избежать, - отмечал врач. - В целом, если человек в состоянии медикаментозного сна провел 4-5 суток, это не самый тяжелый случай. Пациент просыпается, когда врачи прекращают подачу «усыпляющего» препарата и постепенно, за несколько часов, приходит в себя, к нему возвращается речь, двигательная активность, он помнит все, что было до погружения в седацию. Сам по себе медикаментозный сон серьезных негативных последствий не несет, но, безусловно, все очень индивидуально и зависит от состояния здоровья конкретного пациента.

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