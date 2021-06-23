Путинские выплаты: Россияне смогут с 1 июля обратиться в Пенсионный фонд за двумя новыми пособиями

Оба пособия — и для неполных семей, и для беременных — будут выдаваться не всем, а только бедным Фото: Shutterstock

С 1 июля 2021 года неполные семьи с детьми и женщины, которые ждут ребенка, могут рассчитывать на федеральные выплаты. Ввести новые виды государственной помощи предложил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

КОМУ ДАДУТ ПОСОБИЯ

Оба пособия — и для неполных семей, и для беременных — будут выдаваться не всем, а только бедным семьям. Как это определяется? В зависимости от прожиточного минимума в регионе. Доход на одного человека в семье должен быть ниже его, чтобы претендовать на выплату. При этом будут оценивать и то, как собственность есть в наличии у семьи. Например, если официального дохода у претендентов на пособие нет, но зато есть три коттеджа в собственности, то бедными их тоже, разумеется, не признают.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И УСЛОВИЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Новые выплаты получат беременные женщины в сложном материальном положении. Для этого потребуется встать на учет в женской консультации в ранние сроки беременности до 12 недель.

- Размер ежемесячной выплаты до родов составит 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, - пояснили в Пенсионном фонде России. - Например, в Волгоградской области выплата беременной женщине составит 5 446 руб. (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 10 892 руб.). В Республике Карелии аналогичные суммы составят 7 856,5 руб. В среднем по стране это сумма 6 350 руб. в месяц.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ДЛЯ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ И КТО ЕГО ПОЛУЧИТ

Новые выплаты назначаются на каждого ребенка из неполных семей в возрасте от 8 до 17 лет.

- Размер ежемесячной выплаты составит 50% прожиточного минимума ребенка в регионе, - объясняют в ПФР. - Например, в Волгоградской области выплата семьям с одним родителем составит 5 207 руб. в месяц на каждого ребенка, в Республике Карелии - 6 909,5 руб. В среднем по стране ее размер пособия составит 5 650 руб. в месяц.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Заявления на ежемесячные пособия беременным и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет начнут принимать с 1 июля 2021 года в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства или на портале Госуслуги.

Напомним, для нуждающихся семей (с одним или двумя родителями) с детьми до 7 лет включительно федеральные пособия уже существуют.

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