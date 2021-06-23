Константин Эрнст: «Анатолий Лысенко был «папой» не только для Влада Листьева, но и для всех нас»

Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Место для прощания было выбрано неслучайное. Анатолий Лысенко создал и руководил «Взглядом».

С отцом современного российского телевидения, как называют Лысенко его коллеги, пришли проститься Константин Эрнст, Виталий Игнатенко, Михаил Сеславинский, Владислав Флярковский, Александр Любимов, актёр Леонид Ярмольник, доктор Леонид Рошаль, журналист Михаил Дегтярь…

Они говорили, что Анатолий Лысенко был человеком с удивительным чувством юмора. Он был мудрым, добрым, всем готов был помочь. В повседневной жизни - довольно компромиссным человеком, очень редко говорил нет. Но когда речь шла о чести, достоинстве и правде в профессии, он был человеком очень принципиальным. И всегда оставался журналистом. Какие бы высокие посты не занимал, он всегда был руководителем, но никогда не был начальником. Он был человеком, о котором в журналистском сообществе говорят с уважением.

- Он стольких открыл, стольким, не только журналистам, дал шанс реализоваться, что когда Влад Листьев назвал его папой, многие из нас могли бы точно так же о нем сказать. Он был папой всего российского телевидения, - сказал Генеральный директор 1-го канала Константин Эрнст. - Он был библиоманом, с ним так было интересно разговаривать про разные книжки. Он был мудрым, строгим, добрым и справедливым. И очень точно понимал про людей...

Леонид Рошаль сказал, что семья, жена, дети, внуки продлили Анатолию Григорьевичу жизнь. Известно, что Лысенко умер после продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией. Его дочь – Марьяна Лысенко – руководит 52-й «ковидной» больницей.

- Вы сделали больше, чем вы могли сделать, чтобы ваш папа жил, - сказал Рошаль, обращаясь к Марьяне Анатольевне. – Ваш отец остался в моей памяти спокойным, взвешенным, не крикливым, с ним было удобно говорить на любые темы. Он много сделал для отечественного телевидения, для народа.

Вел гражданскую панихиду телеведущий Леонид Млечин.

Владислав Флярковский отметил, что у Лысенко была фантастическая способность убедить человека в том, на что он способен, даже если сам человек об этом не подозревает.

Журналист и медиаменеджер Сергей Ломакин назвал Анатолия Лысенко учителем и другом: «Он был щитом программы «Взгляд». Чтобы мы не теряли кураж, он все удары принимал на себя. Какой ценой давались ему наши победы, что он переносил, знали только его близкие.

Так было и потом, при создании ВГТРК и при создании «ТВ-Центр», Лысенко был отцом любого своего начинания. Он брал на себя ответственность и не боялся этой ответственности.

Сколько бы сейчас не говорили о нем: легенда, величина, махина… вместе с ним ушла эпоха отечественного телевидения. Он делал доброе телевидение. Не трясти грязным бельем, а говорить правду о простых людях, - вот чему он нас учил. Я верю, что его телевидение возродится и еще будет».

Репортер Михаил Дегтярь вспоминал, что к Анатолию Григорьевичу, легенде отечественного телевидения, можно было всегда зайти без стука, хотя он был руководителем крупной компании.

А еще Анатолий Григорьевич очень любил книги.

- Есть хорошее русское слово подвижник, к таким людям относился Анатолий Григорьевич, - сказал Михаил Сеславинский. - Он из тех пассионариев, которые формировали современную систему ценностей, не только политические, но и моральные ценности. Это был почти незаметный процесс, но шаг за шагом он пытался сформировать ту страну, которую он бы хотел видеть. Он бы хотел видеть независимое, интеллигентное, культурное телевидение. Он мог говорить на любые темы, обсуждать любые вопросы мироздания, он следил за новинками современной литературы, читал мемуары, сеял разумное, доброе, вечное. Очень будет его не хватать. Заменить эту нишу некем.

Тележурналист Александр Любимов назвал Анатолия Лысенко Учителем.

- Он был очень близким мне человеком. Анатолий Григорьевич… Толя – на телевидении принято такое равенство, - рассказал Любимов. - Это было необычно для нас тогда еще молодых журналистов-международников. Энергия, искренность, созидательная сущность российского человека – это Лысенко. На телевидении обычно такие люди не приживаются. Он совсем не походил на нашего брата. И тем не менее он был с нами много лет…

Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он стоял у истоков современного российского телевидения, с его именем связаны «КВН», «А ну-ка, девушки!», «Взгляд». В 2003 году Лысенко стал президентом Международной академии телевидения и радио. С июля 2012 года Лысенко занял пост генерального директора Общественного телевидения России.

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