Умер Анатолий Лысенко, глава "Общественного телевидения России". Фото: ИТАР-ТАСС

НА 85 году жизни умер известный тележурналист, продюсер, гендиректор канала ОТР Анатолий Лысенко. Об этом сообщила пресс-служба "Общественного телевидения России".

- Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице Украинской ССР. Семья переехала в Москву через 5 дней после его рождения. Впервые попал на телевидение, будучи студентом, в сентябре 1956 года по приглашению принять участие в морально-этическом диспуте на тему любви и дружбы. С 1959 года начал работать в качестве внештатного автора и ведущего молодёжных программ. С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. 18 июля 2012 года указом президента Российской Федерации назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России".

