Врачи о жаре: Москвичи стали более стойкими и не падают в обмороки

Врачи не советуют выходить на улицу в дневное время, когда есть вероятность солнечных ударов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики говорят, что в столице с 1948 года не было такой июньской жары. Обещают москвичам 35-градусную африканскую жару. А горожане стойко держатся и не падают в обмороки. Врачи объяснили, какие правила нужно соблюдать, чтобы из-за солнечной активности не попасть в больницу.

- Июньское солнце продолжает безжалостно палить. Температурный фон превышать климатическую норму июня на 13-15 градусов, что является аномалией. В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха +34…+36 градусов, в Подмосковье +32…+37 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Не выходить из дома

Врачи не советуют выходить на улицу в дневное время, когда есть вероятность солнечных ударов. Москвичи прислушиваются и самостоятельно контролируют свое здоровье в такую жару.

- В Москве жара идет пять дней, а с солнечными ударами москвичи не обращались. Чаще звонят в скорую только из-за того, что не хотят принимать свои таблетки или идти в поликлинику - сохраняется огромное количество необоснованных вызовов, - рассказал Михаил Коневский, врач скорой медицинской помощи ССиНМП имени А. С. Пучкова города Москвы.

- А как справляться с жарой?

- Нужно купить воду, вентилятор. Особое внимание своему здоровью должны уделить те, у кого проблемы с сердечно—сосудистой и дыхательной системами. Важно не переедать, не злоупотреблять с алкоголем.

Врачи говорят, что жара, как и холод, не влияет на увеличение госпитализаций.

- Сейчас третья волна коронавируса - это реальная проблема. Много вызовов врачей, госпитализируют каждый день, - рассказал Ильгам Бурнаев, врач-терапевт Михневской ЦРБ. – А из-за жары не звонят, люди как-то сами пытаются справляться. Люди знают, что лучше с 12.00 до 17.00 на улицу не выходить, а если нужно, то надевать головной убор, брать с собой воду.

Июньское солнце продолжает безжалостно палить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не есть, если не хочется

Фельдшеры скорой помощи наблюдают факты того, что некоторые горожане сейчас ложатся спать на лавочки (кто-то загорать, кто-то даже дремлет), а прохожие воспринимают, что человеку плохо и тайно вызывают скорую помощь.

- «Добрые» прохожие не пытаются спросить у человека, как его самочувствие, а сразу вызывают скорую помощь. Мы приезжаем, а человек просто отдыхает. А из-за жары вызовов нет, - рассказывает Дмитрий Беляков, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру», фельдшер скорой помощи в Балашихе.

- Какие советы можете дать москвичам, чтобы избежать солнечного удара?

- Советую пересидеть жару дома, или хотя бы находиться где-то в тени. Нужно пить побольше жидкости, но с учетом своих хронических заболеваний. У кого есть гипертония, сахарный диабет, тем лучше вообще переждать жару в проветриваемом помещении. И главное – не выпивать. Любой алкоголь в жару – это большая нагрузка на сердце, можно и умереть.

- А есть ограничения по еде?

- Все должно быть в меру. Не хочется есть – не ешьте. Организм сам подскажет, когда захочет.

Врачи обратили внимание, что снизилось количество обращений пенсионеров в больницы.

- Мы связываем это с тем, что из-за пандемии пожилые пациенты, наверное, разъехались по дачам. Обычно в жару их становилось больше, приходили с нарушением ритмов сердцебиения, с низким или высоким давлением, с отеками, - рассказал Денис Медведев, врач-терапевт городской клинической больницы имени Виноградова.

- А молодые обращаются?

- Редко. Только в крайних случаях, когда случается перегрев. Проблем со стороны кардиологии у них нет.

Москвичи стали более стойкими и не падают в обмороки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати

Жара в автомобилях: аварии в Москве

Врачи говорят, что жара несет угрозу для водителей, которые едут под прямыми лучами солнца. Особенно если машина черного цвета, то она сильно нагревается. Если не проветривать, то водителю в салоне может резко стать плохо.

На днях из-за жары водитель фуры потерял управление и врезался в подземный переход в районе Садовой-Каретной улицы. Мужчина скончался по пути в больницу. А в Новой Москве женщина из-за жары потеряла сознание за рулем и протаранила пассажирский автобус. Женщина погибла на месте. Медики предполагают, что у нее случился сердечный приступ, который могла спровоцировать аномально жаркая погода.

- При этом использовать кондиционер в машине нужно дозированно, чтобы не допустить переохлаждения, - сказал Денис Медведев, врач-терапевт городской клинической больницы имени Виноградова.

Синоптики обещают москвичам 35-градусную африканскую жару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз

О погоде: ждать прохладу к концу июня?

Уже к этим выходным, 26 и 27 июня, над Москвой сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух до +24… +29 градусов.

- Однако на существенную прохладу рассчитывать не приходится. Даже ночами в городе будет около +20 градусов и чуть выше, рассказали в метеобюро «Фобос».