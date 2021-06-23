Центр Москвы на солнце раскалится до +40: Когда закончится изматывающая жара

Сегодня может быть преодолен абсолютный рекорд максимальной температуры июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара в столице с каждым днем набирает силу. Синоптики прогнозируют, что 23 июня может быть побит более чем вековой рекорд жары.

— Сегодня может быть преодолен абсолютный рекорд максимальной температуры июня. Он держится с 1901 года — тогда было + 34,7 градусов Цельсия, — рассказал kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — Накануне мы подбирались к этой отметке. В центре Москвы было +34,5. Обращаю внимание, что это данные термометров, которые расположены на высоте два метра в затененной метеорологической будке. Значит на солнце около каменных зданий и асфальта будет на 5 — 6 градусов жарче, около +40 и даже выше. Например, метеостанция на острове Балчуг в центре Москвы всегда показывает температуру выше, чем станция на ВДНХ. Так как для городов характерен тепловой купол.

Кстати, самая жаркая погода в Москве была в июле 2010 года — +38,5. Однако собеседник считает, что этот рекорд в эту неделю побит не будет.

Синоптик отметил, 23 июня жара будет ощущаться острее из-за повышенной влажности воздуха 50 — 60%. Как известно, чем меньше влажность, тем легче переносится жаркая погода.

Аномальная жара в столице с каждым днем набирает силу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Потом влажность упадет до 20 — 30% и будет немного попроще. А пока нужно набраться терпения: еще 72 часа будет стоять такая погода. В ночные часы отдыха пока тоже нет, потому что в городе больше +20 градусов, — поделился Александр Шувалов.

Когда же отступит жара в Москве?

— Нам нужно внимательно смотреть за погодой в Санкт-Петербурге. Там в четверг подойдет фронтальная зона антициклона. Это первый признак, что начнется понижение температуры. Ему будут предшествовать сильные ливни, грозы, порывы ветра, возможен град. К Москве фронт подойдет в субботу, во второй половине дня. Но будут ли в столице сильные осадки, пока со стопроцентной уверенностью прогнозировать рано. В любом случае это уже признаки перелома погоды, — рассказал собеседник «КП».

СЛОВО ДОКТОРУ

«Люди после коронавируса хуже переносят жару»

— Хуже всего жару переносят люди, у которых нарушена регуляция вегетативной-нервной системы. Она отвечает за тонус сосудов, регуляцию сердечного ритма, потоотделение, — говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук, руководитель «Клиники доктора Аникиной» Марина Аникина.

Поэтому в группе риска: подростки — у них формируется эта регуляция и идет гормональная перестройка; люди среднего возраста, которые испытывают стресс. Например, аврал на работе.

23 июня в столице может быть побит температурный рекорд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— В третьей группе пациенты с гормональными проблемами, сахарным диабетом, аутоиммунными заболеваниями (артрит, атеросклероз), люди с гипертонией, пережившие инсульт. Все эти категории могут испытывать в жару более яркие симптомы — недомогание, нарушение активности.

Внимательными к себе стоит быть людям с нарушениями ритма сердца, со склонностью к тромбозу. Перенесшие коронавирус тоже в жару испытывают повышенную нагрузку на организм.

— Поэтому имеет смысл наблюдаться в такие периоды жары наблюдаться у терапевта, — добавила врач.

Как пережить жару?

1. Следить за давлением и температурой тела: градусник и тонометр держите под рукой.

2. Если есть заболевание, при котором нужно принимать лекарства, стоит четко соблюдать график.

3. По минимум находится под прямым солнцем. Самое опасное время после 11:00 и до 16:00.

4. Выбирайте легкую одежду из натуральных материалов. Костюм не должен обтягивать, иметь воздушную прослойку между телом. Обязательно носить головной убор.

5. Вода помогает регулировать температуру тела через потоотделение. На вес 70+ кг выпивать не менее двух литров. Если вес меньше — то можно около 1,5 литров воды. Обратите внимание, что некоторым пациентам врачи могут устанавливать индивидуальные ограничения по воде.

Если пить простую воду тяжело, можно выжать в нее лимон. Диетологи не считают за воду ничего кроме воды. Поэтому чай, квас, морс — вся жидкость с сахаром — в такую погоду не рекомендуется.

Вода помогает регулировать температуру тела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6. Жара нарушает нормальный сон. Спать нужно в помещении, которое хорошо проветривается. Можно соблюдать ритуалы для улучшения сна: прохладный душ, не пить много жидкости за пару часов до, ограничить просмотр контента, который возбуждает организм.

7. Жирная пища в такую погоду особенно трудно переваривается. Но есть все равно надо. Овощи, фрукты — лучший вариант. Можно делать из них смузи, но только без сахара.

8. Кружится голова — измерьте давление. Если оно понижено — лягте, закиньте ноги на возвышение. В течение 10 минут должно стать легче. Пейте воду. Если это не помогло, давление повышенное, немеет рука, неразборчивая речь — есть опасность инсульта. Вызывайте скорую.

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