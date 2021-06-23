В России могут запретить экспорт бензина: поможет ли это сдержать цены на заправках

По мнению эксперта, запрет на экспорт бензина власти могут ввести только в одном случае - если все прочие меры не помогут победить дефицит на рынке. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО БЬЕТ РЕКОРДЫ

Правительство снова обсуждает запрет на экспорт бензина. Еще в апреле кабинет министров хотел внести бензин в список «существенно важных для внутреннего рынка товаров», экспорт которых можно при необходимости ограничить, чтобы избежать дефицита и роста цен. Правда, в тот раз дело ограничилось разговорами.

Однако нефть продолжает дорожать – 22 июня цена черного золота впервые за два года подскочила выше $75 за баррель. Бензин тоже дорожает: темпы роста цен на АЗС в июне даже немного обогнали официальную инфляцию. По данным Росстата, с начала года средняя стоимость бензина на заправках выросла на 4,1% при средней инфляции в 3,65%. Дизельное топливо при этом подорожало не сильно – на 2,1%.

Во вторник заместитель председателя правительства Александр Новак собрал совещание с представителями нефтяных компаний, чтобы обсудить всю эту ситуацию. По итогам совещания Новак поручил правительству рассмотреть несколько вопросов. Один из них - увеличение поставок бензина и дизельного топлива на биржу (это поможет избежать дефицита в период посевной). И кроме того, Минэнерго поручено «в III квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина».

СУБСИДИИ ВЫШЕ – ТОПЛИВА БОЛЬШЕ

Таким образом, о запрете на экспорт речь пока не идет - Минэнерго пока подумает над этим вопросом и просчитает, поможет ли это обуздать рост цен и снизить риск дефицита. Важный момент: когда в правительстве говорят об ограничении экспорта, имеется в виду не полное запрещение на поставки топлива за границу. Речь идет о запрете на продажу бензина за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят пять стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения.

- В месяц в России потребляется около 3 млн тонн бензина. Около 10% бензина, который производят в стране, идет на экспорт. При этом значительная часть продается в страны ЕАЭС. Так что если запрет на экспорт будет введен, это дополнительно даст внутреннему рынку около 120 тысяч тонн в месяц. Это, скажем так, не самые выдающиеся объемы. Так что возможный запрет не сможет серьезно повлиять на цены, - говорит Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. - Решить проблему могло бы укрепление рубля или снижение акциза, но этого вряд ли стоит ожидать.

По мнению эксперта, запрет на экспорт бензина власти могут ввести только в одном случае - если все прочие меры не помогут победить дефицит на рынке. Но в такой поворот событий верится с трудом, потому что эти меры и так неплохо работают.

- У правительства есть эффективный инструмент, который позволяет без всякого запрета на экспорт наполнять внутренний рынок бензином. Этот механизм - регулирование доли топлива, поставляемого на биржу. Если правительство видит, что с наполнением внутреннего рынка возникают проблемы, оно требует увеличить поставки на биржу. Это позволяет избежать дефицита и сдерживать рост цен, - говорит Александр Фролов.

Сдерживать цену на бензин помогает и так называемый демпферный механизм. Работает он так. Если нефть на мировых рынках стоит выше некой условной цены, добывающие компании получают сверхдоход и платят с него более высокие налоги в бюджет. И часть денег из этих дополнительных налогов государство отдает нефтеперерабатывающим заводам, которые производят бензин, чтобы те сдерживали отпускные цены.

Как нам сообщили в пресс-службе Минэнерго России, еще в мае из-за роста цен на нефть и ослабления курса рубля демпферный механизм был скорректирован. Правительство изменило «условные цены», от которых зависят выплаты топливным компаниям. В результате производители бензина начали получать от государства больше денег за те же объемы поставок на нефтебазы - это позволило им не повышать цены на топливо. В результате, как сообщают в пресс-службе ведомства, рост цен на бензин АИ-92 и АИ-95 остается в рамках инфляции.

- Кроме того, на ситуацию положительно влияют растущие объемы поставок топлива на рынок. По оперативным данным, с начала июня ежесуточные отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок в среднем на 4% выше, чем в аналогичный период допандемийного 2019 года, а ежесуточные поставки бензинов на биржу на 11% выше аналогичного периода 2019 года, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минэнерго.

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Средние цены на бензин

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По данным Росстата.