Егор Бероев как образ российской интеллигенции

Егору Бероеву оказалось тесно в статусе известного актера.

Егору Бероеву оказалось тесно в статусе известного актера.

- Не замахнуться ли мне на звание морального авторитета?! - спросил себя Бероев.

И немедленно ответил - «Конечно. И замахнемся!»

Деревенская телепремия — это конечно не Канны и не вручение Оскаров. Но, с другой стороны, пандемия обнулила все статусные прежде церемонии, загнав их в ютуб и зум. Так что, по нынешним временам ТЭФИ — вполне приличная площадка.

Все было бы не так страшно, если бы Егора Вадимовича не подвело чувство меры. В конце концов, никто пока не обязан публично выражать одобрение решениям «партии и правительства». И даже наоборот — у такого известного человека всегда есть масса медийных возможностей выражать свое неодобрение чему угодно и кому угодно.

Но, вот все остальное...

Похабное, провинциальное лицедейство с наклеиванием желтой звезды на пиджак. Это зачем было? Для драматизму? Ну так тогда нужно было выйти на сцену в полосатой робе заключенного концлагеря. Публика в зале оценила бы, да и картинка была бы куда как «богаче».

- Нет, - рассудил Егор Бероев - костюм должен быть хорошим, по фигуре, и темный цвет мне очень идет. А желтая звезда станет идеальным аксессуаром, выразительным цветовым пятном и подчеркнет глубину моих переживаний.

Так символ Холокоста был низведен до уровня узнаваемого «бренда». Так Бероев изобрел способ — как можно конвертировать в «индекс цитируемости» 6 миллионов убитых нацистами евреев.

Человеческая глупость иногда достигает таких глубин, что становится оскорбительной. Глупость Бероева оскорбительна не только для евреев. Она оскорбляет достоинство вообще любого нормального человека.

Как панк-молебны, как тиктокеры с иконами, как «Квартирник в Брестской крепости» на НТВ. Идиотам и пошлякам у нас несть числа.

Что особенно отвратительно, так это повод, который видный представитель потомственной московской интеллигенции выбрал для очередного «протеста». Им стала даже не вакцинация сама по себе (она началась еще в ноябре прошлого года), а ограничения на посещение ресторанов для не сделавших прививку от ковида.

Вы просто вдумайтесь. Бероев сравнивает обитателей гетто, которых ждали печи Освенцима, с завсегдатаями куртуазных московских кабаков, которых ограничили в их священном праве пить и жрать.

Взрослый почти что пятидесятилетний человек выходит на трибуну, чтобы защитить своё право - жрать.

Я понимаю, какие времена — такие и чацкие.

Но, никакой иронии это не вызывает. Скорее — тихий ужас. Тридцать лет назад такая же московская интеллигенция по кирпичику развалила СССР. Тоже, кстати, за свое право - жрать.

Тогда «совести нации» катастрофически не хватало сырокопченой колбасы. Их представление о «нормальной жизни» полностью исчерпывалось фотографией западного супермаркета с бесконечными рядами колбасы. Родину продали за колбасу.

За прошедшие тридцать лет ничего не изменилось. Эти граждане за вителло тоннато и салат нисуаз продадут по сходной цене и ее остатки.

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