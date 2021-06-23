Голикова - Путину: Поездка за границу – личный риск и ответственность человека

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Тема: борьба с коронавирусом и подтопления в Крыму.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что власти Крыма стараются быстро убрать все последствия наводнения - вводить ограничения для туристов вряд ли придется.

- Должна сказать, что общими усилиями вместе с Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям мы очень рассчитываем, что в те сроки, которые обозначены коллегами, ситуация будет исправлена, и нам не придется принимать чрезвычайные меры по сокращению турпотока в Республику Крым, - заявила Голикова.

Хотя пляжи в местах подтопления сейчас закрыты. Но это временная мера, пока не получился убрать всю грязь и убедиться в чистоте воды.

Если с паводком на юге справиться более-менее получается, то вот с распространением коронавируса положение гораздо хуже. В апреле-мае все было стабильно, а сейчас пошел взрывной рост заболеваемости – за неделю количество выявленных новых заболевших увеличилось на 29,2%!

Сейчас больны 76 человек на 100 тысяч населения. Цифры средние по стране.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- 47% новых заболевших находятся в Москве. За столицей идет Подмосковье и Петербург – сообщила Голикова.

Вице-премьер назвала регионы, где заболевших коронавирусом больше, чем в среднем по стране:

- Москва

- Петербург

- Бурятия

- Московская область

- Карелия

- Сахалинская область

- Крым

- Алтай

- Хакасия

- Мурманская область

Голикова заявила о необходимости начать ревакцинацию. Это кроме продолжения обычной вакцинации. По ее мнению, необходимо снова ужесточать ограничения и развивать тестирование.

Путин спросил у Голиковой, что будет с россиянами, которые поедут за границу – мы как раз возобновляем полеты – и там заболеют короной.

- Поехали люди за границу - заболели. Мы понимаем, что такое возможно. В южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, – чего греха таить – вопрос объективности официальных коронавирусных показателей стоит на повестке дня. В прошлом году во многих заграничных странах наших людей даже в больницы не принимали. Что делать? Как лечиться? Как с этим обстоит дело сейчас? – поинтересовался президент.

- Прежде, чем открывать полеты, мы провели консультации. В Турцию выезжали представители Ростуризма, Роспотребнадзоров, Минздрава. Мы смотрели гостиницы, аэропорты, отели. Есть понимание от турецких властей – меры будут приняты, если наши заболеют, - ответила Голикова.

- Но никаких обязательств перед нами нет? – уточнил Путин.

Вице-премьер подтвердила, что каких-то прямых обязательств лечить наших граждан от коронавируса другие страны не давали. Поэтому всех туристов перед вылетом информируют, чтобы у них с собой обязательно была медстраховка.

- По сути, поездка – личный риск и ответственность человека? – резюмировал президент

- Да, - подтвердила Голикова.

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