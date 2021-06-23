Путин поставил под сомнение объективность официальных показателей по ковиду в южных странах. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поставил под сомнение объективность официальных показателей по ковиду в южных странах.

- Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня, - отметил глава государства в среду на совещании с членами правительства.

На сомнение президента вице-премьер России Татьяна Голикова ответила, что перед открытием авиасообщения российские специалисты пообщались с турецкими коллегами и провели проверку гостиниц, аэропортов, больниц.

- И по результатам этого визита были приняты решения по возобновлению авиасообщения с Турцией. Мы указали нашим турецким коллегам на недостатки - о трехзвездочных отелях, тестирование там персонала. Кроме того, мы имели контакты с властями Греции и Кипра. Мы осуществляем мониторинг. Мы настоятельно рекомендовали сделать хотя бы прививку первым компонентом. Те страны, с которыми мы открываемся, согласны обсуждать признание нашей вакцинации, - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом.

Напомним, ранее РФ приняла решение об открытии авиасообщений с рядом стран, в которые вошла и Турция, где месяцем ранее был зафиксирован максимум числа заболевших с начала пандемии.