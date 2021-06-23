«Слишком белый» пиар российской вакцины

Вакцинация от коронавирусной инфекции в кабинете поликлиники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итак, я сделала прививку. «ЭпиВакКорону». Нет, не заставили. Сама пошла, когда антител стало маловато. Бояться прививок в XXI веке - мракобесие. Так считаю.

Очереди на прививку не было - все по записи. Многие - с кислыми минами, грубили медперсоналу. Видимо, их «попросили» на работе.

Смотрела на недовольных и вспоминала своих друзей, живущих за границей. Наперебой рассказывают, что там за прививками очереди.

И мне подумалось, что эти очереди - просто шикарный пиар-ход. Не самый благородный, зато какой эффективный. В России бы он точно имел успех. Вот если бы у нас прививки были платными… Или если бы анонсировали их дефицит - мол, всем не хватит, так что поспешите… Ух, представляете, какие бы у нас очереди выстроились за вакциной? Покруче, чем на Серова! Покруче, чем за новым Айфоном на Тверской! Да что уж там, покруче, чем на мощи Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя, прости Господи.

И не было бы столько вопросов к эффективности и безопасности вакцины. Было бы желание получить то, что надо «урвать» какими-то усилиями. То, что достанется не всем. Раз очередь стоит - значит, стоящее. Так у нас привыкли считать.

Впрочем, дефицит мотивирует не только наших. Во всём мире продажи стимулируют с помощью «ажиотажного маркетинга». Вспомним (и помянем) «Клабхаус», который стал модным только потому, что там были приглашения. В ограниченном, обратите внимание, количестве! Или «чёрные пятницы», когда надо УСПЕТЬ купить со скидкой то, что вчера без скидки стоило дешевле.

Короче говоря, у российской вакцины «слишком белый» пиар. Вот всем она хороша - и первая в своём роде, и эффективная, и бесплатная, и для всех, и в неограниченном количестве…Подозрительно всё гладко — думают многие антипрививочники. И добавляют, что бесплатный сыр только в мышеловке.

Так что, будь я Собяниным, объявила бы, что вакцин на Москву осталось ровно три миллиона. Кто не успел - я, мол, не виноват. Далее - за большие деньги. И побежали бы все прививки делать. Как миленькие бы побежали. Так что вам повезло, что я не Собянин, да?

Ладно, шучу. Я действительно понимаю сомнения тех, кто не спешит прививаться. Мало времени для испытаний, непонятно, как в будущем себя проявит вакцина и тому подобное… Всё так, всё верно. Но я считаю, что уже сегодня ясно — последствия коронавируса страшнее возможных «побочек» вакцины. Поэтому — примите взвешенное решение, в пользу себя и своих близких.

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