Российская авиация отбомбилась перед британским эсминцем. Чем могла закончится провокация у берега Крыма

Британский корабль Defender нагло нарушил госграницу РФ и больше чем на 3 километра вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент Фото: REUTERS

Стоит отметить, что не заметить этот парень границу не мог — наши погранцы несколько раз по открытому международному радиоканалу каналу его предупреждали, но командир эсминца не реагировал и пер дальше. Уж нашему сторожевому кораблю ничего не осталось делать, как открыть из пулемета предупредительную пальбу поперек курса движения британца. Но и это на него не подействовало. Тогда в ситуацию включился бомбардировщик Су-24 Черноморского флота. Он сбросил точно по курсу корабля 4 осколочно-фугасных авиабомбы (ОФАБ-250) — исключительно в предупредительных целях, как предписывает инструкция. И только тогда Defender сменил курс и сбежал в нейтральные воды.

Нарушитель (а точнее – преступник) «бегал» в нашем море почти 30 минут. И это еще хорошо, что он удрал живым и невредимым. Пулеметчик на нашем сторожевике мог неправильно взять прицел, а пилот Су-24 мог «по ошибке» уложить бомбы на палубу эсминца. Трудно сказать, сколько бы продержался тогда корабль на плаву. А экипаж там – почти 200 человек.

Стоит отметить, что корабль пошел бы ко дну точно не как топор, «сложив лапки». Он неизбежно стал бы огрызаться. А зубки у него есть. В район неизбежно подтянулись бы корабли и самолеты противостоящих сторон. И никто не мог бы гарантировать, что «региональный вооруженный конфликт» не перерос бы в полноценную войну НАТО с Россией. Вот чем могла закончиться провокационная вылазка британского корабля.

Так и хочется спросить: а не слишком ли гуманно поступили с провокатором и нарушителем российской границы стражи нашего госкордона? Ответ на этот вопрос еще предстоит дать и Минобороны РФ, и командованиям ВМФ РФ и Черноморского флота после скрупулезного разбора всех деталей инцидента. Но можно и сказать точно: руководители учений кораблей НАТО в Черном море сейчас начнут «включать дурака» - они не будут признавать нарушения границы РФ эсминцем Defender, поскольку тот район моря считают украинским. Когда в прошлом году американский корабль залез в наш залив имени Петра Великого, командование ВМС США тоже твердило, что это не российские, а международные воды (кстати и Северный морской путь американцы считают не российским, а международным). Это традиционная отмазка провокаторов. Понятно, что отправляя британский корабль в российские территориальные воды, НАТО таким образом еще раз попыталось проверить и реакцию России, и уровень защиты российских границ в Черном море. Рискованная проверка на грани пахнущего войной фола. Сегодня семьи моряков с эсминца Defender вполне могли получить похоронки…

А я вот думаю, насколько прозорливым был посол России в США Анатолий Антонов, который вчера обратился к Белому дому с просьбой отменить крупные военные учения кораблей в Черном море. Он так и написал: это чревато серьезными инцидентами… Как в воду глядел. Черноморскую.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

БРИТАНСКИЕ ВМС «ВИЛЯЮТ ХВОСТОМ»

Примерно через час после инцидента вышло заявление британской стороны. Они решили, что их российские коллеги проводили в Черном море учения, а не пытались остановить корабль. Министр обороны Королевства заверил, что Defender совершал мирный переход по международному признанному коридору, а предупредительного огня не было. «Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении пресс-службы британского Минобороны.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

КАКИЕ БОМБЫ РОССИЙСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК БРОСАЛ ПО КУРСУ

БРИТАНСКОГО ЭСМИНЦА

Осколочно-фугасная авиабомба (ОФАБ-250) предназначается для применения с взрывателем неконтактного действия для поражения самолетов на открытых стоянках и капонирах, артиллерийских орудий на открытых и закрытых позициях, транспортных средств (железнодорожный подвижной состав, автотранспорт, морские и речные транспортные суда), бензохранилищ, понтонных переправ и живой силы противника в окопах, на открытых позициях и переправах.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ АВИАБОМБЫ:

Длина авиабомбы - 1456 мм; Диаметр корпуса - 325 мм; Размах стабилизатора - 410 мм; Вес бомбы - 266 кг; Вес взрывчатого вещества - 97 кг; Число осколков - 11520 шт; Толщина стального листа, пробиваемого осколками на расстоянии 50 м от места подрыва - 18 мм.