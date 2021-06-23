Британский эсминец нарушил госграницу России у берегов Крыма: Что известно

Иностранное военное судно удалось развернуть с курса только предупредительным огнем с пограничного корабля и бомбометанием с фронтового бомбардировщика Фото: REUTERS

23 июня в 11.52 эсминец Defender ВМС Великобритании, пересек государственную границу Российской Федерации у берегов Крыма и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 километра. Об этом заявили в Минобороны России.

- Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировал на него. После чего в 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender, - подчеркнули в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, только в 12.23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Defender выдавили за границы территориального моря России. Выходит, что полчаса вооруженное до зубов иностранное судно находилось на территории России.

А, вот так уже можно? А может и нам так пора делать? Ну, допустим полетать немного над разными шпилями, помахать крыльями с полным боекомплектом лордам из Лондона...

Примечательно, что это вторжение произошло сразу после выступления главы Генштаба Валерия Герасимова на IX Московской конференции по международной безопасности.

А сказал Герасимов дословно следующее: "На фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к границам России. Приоритетом стали передовые формирования на территории новых членов альянса. Сначала это была миссия по охране воздушного пространства, сегодня силы передового базирования наряду с авиацией включая соединения сухопутных войск. В Черном море и на Балтике постоянно действуют корабли стран альянса, оснащенные высокоточными ракетами и оружием большой дальности".

Начальник Генштаба также перечислил зафиксированные ранее провокационные случаи нарушения государственной границы России: "24 ноября 2020 года эсминец УРО ВС США "Джон Маккейн" нарушил государственную границу России в северо-западной части Японского моря, на подходах к заливу Петра Великого. Американский корабль углубился в российское территориальное море на 2,4 км, вооруженный противокорабельными ракетами "Гарпун". В октябре 2020 года эсминец "Дрэгон" ВМС Великобритании в октябре 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды России поблизости от Севастополя с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей (проводил разведку - прим.Авт.)".

Представитель Генштаба в своем выступлении не исключил вероятность военных инцидентов с кораблями ВМС США и Великобритании, которые "опасно приближаются к границам России" и напомнил, что согласно новой доктрине ядерное оружие будет применено в случае агрессии против России даже с применением обычного оружия или других видов оружия массового поражения, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Четыре бомбы массой по 250 килограммов по курсу должны были поднять хорошую волну. И это хорошее предупреждение для английских военных. Можно сказать, что первое такое серьезное предупреждение с советских времен. До этого случая лишь в 1988 году наши сторожевики у берегов Крыма якорями смяли пусковые отсеки для крылатых ракет на бортах американского крейсера "Йорктауна" и эсмица "Кэрон", которые посмели зайти в наши территориальные воды.

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