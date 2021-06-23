Альви Каримов: Пехотинец Путина Рамзан Кадыров Верховного Главнокомандующего и Россию не подведёт

Альви Каримов и Александр Гамов в Грозном, 2013 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 23 июня, Президент России Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову вновь баллотироваться на пост главы Чечни. Эту новость мы обсудили с известным российским журналистом и общественным деятелем, который долгие годы работал рядом с Ахмат-хаджи Кадыровым, был пресс-секретарём руководителя этой северо-кавказской республики.

- Салам, Альви, это твой брат Саша Гамов звонит.

- Саша, добрый день, брат.

- Владимир Владимирович Путин моего брата Рамзана Ахматовича Кадырова попросил выдвинуться еще на новый срок главы Чеченской Республики. Мы с тобой несколько сроков проработали. Я к тебе обращаюсь, прежде всего, как к писателю, автору книги об Ахмат-хаджи Кадырове, как к коллеге, как к другу, как к брату, гражданину России. Вот с этих позиций как ты расцениваешь просьбу Верховного главнокомандующего и согласие Рамзана Кадырова, «пехотинца Путина», как он себя называет, пойти еще на один срок?

- Я бы, Саша, сказал, что сегодня один из самых светлых и замечательных дней в истории Чеченской Республики, народов Чеченской Республики, и не только, но и России, я бы сказал. Это свидетельствует о высочайшем уровне доверия Президента Российской Федерации к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. И это свидетельствует о том, что президент и в будущем намерен его поддерживать, помогать республике.

Ну, и очень важно, что это произошло в один день со Всемирным съездом народом Чеченской Республики, который сегодня состоялся в Грозном, и 5 тысяч человек, по своему пожеланию, обратились к Рамзану Кадырову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру.

- Брат Рамзан, сколько я его знаю, он всегда говорит не только о чести, о доверии, но и - об ответственности. Вот эту черту, это качество, этот аспект как бы ты, брат, подчеркнул?

- Как вам известно, с первых же дней я был членом команды официально, а в последнее время остаюсь по духу членом команды Кадырова.

И я могу со всей ответственностью сказать, что для Рамзана Кадырова ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, ответственность за чеченский народ, за народы Чеченской Республики, ответственность в той мере, насколько на него возложена Президентом Российской Федерации и в целом за события, и так далее нашей страны... Это все имеет огромное значение, и Рамзан Кадыров всегда считал, что доверие президента, доверие народа налагают на него огромную ответственность.

И, исходя из этого, он всегда работал, и мы видим, что есть огромные результаты.

Никогда нигде в мире не было таких результатов на поствоенных территориях, как это достигнуто под руководством Рамзана Кадырова в Чеченской Республике.

Мы, к сожалению, видим, какие последствия десятилетиями имеются в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и на других территориях. А в Чеченской Республике, за исключительно короткий срок, достигнуты небывалые результаты.

Я помню, как Рамзан Кадыров начинал восстановление проспекта Путина, когда вся республика лежала в развалинах. Он был убежден в том, что людям нужно дать надежду на будущее, и он в течение 2-х - 3-х месяцев восстановил центр города. Сегодня республика является одним из самых процветающих регионов нашей страны.

- И одним из самых безопасных, как сказал сегодня президент.

- Да, один из самых безопасных. Знаете, самое важное, что это видят, оценивают тысячи туристов, которые посещают республику, посещают горы наши, все достопримечательные места. И это не только оценки местного населения, а всех, кто приезжает в нашу республику.

Знаете, я хотел бы отметить, в связи с тем, что и съезд предложил ему выдвинуться, и президент заявил о своей поддержке, на новый срок главы республики, очень важны человеческие качества Рамзана Кадырова. Ни один человек в республике, который обращается, никогда не оставался без его помощи и поддержки.

И меня удивляет, когда в соцсетях семьи, дети из других регионов плачут, просят помочь, собрать какие-то средства, для того чтобы купить лекарства и так далее. У нас этого нет.

- Скажи честно, брат, сколько еще десятилетий, столетий потребуется, чтобы полностью залечить раны, нанесенные россиянам (я не делю сейчас на чеченцев или не чеченцев) в результате двух чеченских войн?

- Знаете, одно из высших достоинства Ахмата-хаджи было то, что он считал: в первую очередь надо вылечить души людей, вселить в их души уверенность в том, что все это должно стать прошлым, и нужно двигаться вперед с новыми мыслями, для того чтобы возродить республику.

И Ахмат-хаджи, и Рамзан Кадыров огромный вклад вносили в то, чтобы вернуть оказавшихся в плену военнослужащих, сделать все для того, чтобы республика вернулась к мирной жизни.

И, как вы сказали, если бы не такое мудрое руководство Ахмата-хаджи Кадырова и Рамзана Кадырова, для того чтобы достичь той цели, о которой вы сказали, - потребовались бы столетия. Сегодня эта цель, можно сказать, фактически достигнута. Потому что команда Кадырова под руководством сначала и Ахмата-хаджи, и потом - Рамзана Ахматовича работала круглые сутки десятилетиями...

- Спасибо огромное за интервью, Альви, дорогой брат. Я так понял, что пехотинец Путина Россию и Верховного главнокомандующего не подведет.

- Рамзан Кадыров в этом вопросе всегда говорил, заявлял и сегодня тоже считает себя пехотинцем Президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Я помню, как первым Рамзан в нашей стране произнес слова о том, что в России должен быть президент один, а остальные должны быть пехотинцами.

- Понял. Беседу с братом Альви Каримовым вел тоже пехотинец Путина Александр Гамов.

- Я благодарю вас.