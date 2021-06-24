К тому, что Рамзан Кадыров считает себя пехотинцем Путина, в Кремле относятся положительно

Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru

- Рамзан Кадыров, которому Владимир Путин предложил вновь баллотироваться на пост главы Чеченской Республики, уже 14 лет, с апреля 2007-го, занимает эту должность. Судя по всему, здесь все же больше плюсов, - заметил журналист «Комсомольской правды» в разговоре с пресс-секретарём президента. - Почему, на взгляд Кремля, такой же кадровый феномен - опять же, судя по всему, - пока невозможен?.. Допустим, в Дагестане, Ингушетии и других республиках Северного Кавказа?

- Ну, каждая республика Северного Кавказа имеет свою специфику, вы знаете. Поэтому здесь можно говорить только о конкретно взятой республике.

Что касается Чеченской Республики, да, действительно, президент вчера поддержал намерение Рамзана Кадырова продолжать руководство республикой.

Президент положительно оценивает итоги его работы, то, как республика развивается.

При этом президент обращает внимание на те узкие места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия.

Но, в целом президент положительно оценивает итоги работы Кадырова.

- В чем уникальность Рамзана Ахматовича?

- Такая же уникальность, как у любого отдельно взятого человека, особенно того, который приобрел уже достаточно серьезный опыт по руководству регионом. Начал Кадыров руководить регионом в то время, когда он, фактически, был разрушен в результате нескольких войн.

И сейчас, конечно же, это совсем другой, процветающий регион, развивающийся, не без проблем, но, с другой стороны, проблемы есть везде.

И именно этот долгий путь, вместе со своим регионом, и прошел Рамзан Кадыров.

- Как вы относитесь к тому, что Рамзан Кадыров считает себя пехотинцем Верховного главнокомандующего и готов выполнить любой его приказ?

- Положительно.

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