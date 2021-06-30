Когда дело не в тебе: что именно стресс делает с нашим организмом

Стресс – это не только всем известный кортизол. Часто он действует на наш организм в одной «команде» с нехваткой витамина D, магния и кальция, проблемами с щитовидной железой и высоким индексом атерогенности. Раcскажем, как стресс влияет на здоровье и по каким признакам можно его обнаружить.

Кортизол – гормон стресса

Мало кто вспоминает о «гормоне стресса» в положительном ключе. На самом деле, кортизол нужен для регулирования суточных ритмов организма и очень полезен при стрессовых ситуациях – он помогает улучшить работу головного мозга, поддержать нервную систему и стимулировать работу сердца.

В большинстве случаев проблемы с любым гормоном или витамином кроются в крайностях – избытке или недостатке. Кортизол исключением не стал – если его слишком много, то выработка гормонов сна, мелатонина и серотонина, уменьшается. Помимо этого, могут страдать сердце, почки, печень и надпочечники, сужаться сосуды и повышаться кровеносное давление.

В число проявлений повышенного уровня кортизола входят проблемы со сном, чувство тревоги и одиночества, высокое артериальное давление. Пониженный уровень может заявлять о себе болью в животе, слабостью и снижением артериального давления.

Индекс атерогенности – важное соотношение

Говоря простым языком, индекс атерогенности – соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина. Но как это связано со стрессом и откуда пошло деление холестерина?

Итак, холестерин – жироподобное вещество. Как и в случае с кортизолом, оно ошибочно считается безусловно вредным. Это не так – холестерин отвечает за устойчивость клеточных мембран, нужен для выработки витамина D и стероидных гормонов, в число которых входит вышеупомянутый кортизол и половые гормоны: прогестерон, тестостерон и эстрогены.

Холестерин не растворяется в воде, поэтому в чистом виде в крови не циркулирует – его «подхватывают» аполипротеиды, которые отвечают за его транспортировку. Когда это происходит, появляется новое соединение – липопротеины, которое делится на два вида.

Первый вид – липопротеины низкой плотности, которые переносят холестерин из печени к тканям и органам. Если они уже переполнены, холестерин задерживается в кровотоке. В результате он может проникнуть в стенки сосудов, образовать бляшки и ухудшить кровоток. Это соединение и есть «плохой» холестерин.

Вспомните, что высокий уровень кортизола тоже способен сужать сосуды – получаем опасное сочетание, способное привести в том числе к ишемической болезни сердца.

«Хорошим» холестерином называют липопротеины высокой плотности, которые транспортируют излишки холестерина из клеток в печень – там они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма.

Витамин D, магний и кальций

Как и у кортизола, у витамина D есть прозвище – «солнечный». Получил он его из-за того, что большую его часть организм получает из собственной кожи – он синтезируется в ней под действием ультрафиолетовых лучей диапазона «В», в том числе и прямого солнечного света.

Витамин D отвечает за регуляцию обмена кальция и фосфора – это «строительные материалы» нашего организма. «Солнечный» витамин нужен лейкоцитам для эффективной борьбы с раковыми клетками, вирусами и бактериями. Еще одна роль витамина D – поддержание уровня «гормона счастья» серотонина.

Недостаток витамина D могут испытывать даже жители самых солнечных регионов России. Звучит парадоксально, но объяснение есть – чем жарче, тем больше хочется спрятаться от солнца под навесами, тентами, одеждой и слоями солнцезащитных средств. Результат – полная блокировка нужных для синтеза ультрафиолетовых лучей.

Нужный диапазон блокируется даже обычным стеклом, поэтому в поисках витамина D не получится отсидеться на застекленной лоджии – нужно выходить на улицу и подставлять руки и лицо солнцу хотя бы 2-3 раза в неделю по 5-25 минут в солнечные дни.

Снижение синтеза витамина D может влиять на работу нервной системы, снижать стрессоустойчивость и приводить к нехватке кальция, из-за которой организм может начать компенсировать его недостаток из костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей – рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими.

Магний, стабилизируя сердечный ритм, чрезвычайно важен в регуляции нервно-мышечной активности сердца, необходим для метаболизма кальция и витамина С, участвует в энергетическом превращении углеводов.

Щитовидная железа – «дирижер организма»

«Щитовидка» примечательна тем, что проявление проблем с ней часто списывают на стресс. На самом деле, связь обратная – болезни щитовидной железы могут вызывать стресс, а не наоборот.

Роль «щитовидки» огромна – она управляет обменом веществ и энергии в каждой клетке. Она способна влиять на сон, состояние кожи и волос, умственные способности, аппетит, физическую активность, вес, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Избыток гормонов щитовидной железы способен усиливать нервное возбуждение, снижать концентрацию внимания, приводить к бессонице и резким перепадам настроения. Недостаток может проявляться снижением работоспособности, апатией и сонливостью.

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