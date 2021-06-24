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Экономика24 июня 2021 14:35

Таксистам и репетиторам выплатят больничные и отпускные. Минтруд собирается создать систему социальных гарантий для самозанятых

Эксперт объяснил, почему это доброе начинание будет трудно реализовать на практике
Владимир НИКОЛАЕВ
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Самозанятые социально не защищены

Самозанятые социально не защищены

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Всем хороша жизнь самозанятого. Никаких налогов — платишь государству только 4% от дохода если оказываешь услуги населению, и 6% - если имеешь дело с юрлицами. Единственная проблема — если заболел, то никакого тебе больничного, и в отпуск тоже — сколько сам отложил, на столько и шиковать будешь.

Минтруд посчитал это дело несправедливым и решил расширить систему соцгарантий и на самозанятых. А заодно и ввести эту категорию в трудовое законодательство.

Еще один нюанс — многие самозанятые ищут себе заказчиков на он-лайн-площадках. Как эти цифровые платформы вписываются во взаимоотношения работодателя и самозанятого?

«Необходимо ввести в правовое поле новую формы занятости, которая описывает отношения, возникающие между исполнителем и заказчиком, а также законодательно отрегулировать большинство спорных моментов в сфере взаимоотношений платформы, заказчика и работника, не создав при этом препятствий для развития новой формы занятости», - говорится в сообщении Минтруда.

Однако у идеи есть и критики.

- Такой подход не реализуем, - сказал, выступая на «Радио КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Да, самозанятые социально не защищены. У них не формируются пенсионные права, поскольку нет отчислений в Пенсионный фонд, нет у них и выплат по временной нетрудоспособности. Такая щекотливая ситуация должна быть исправлена, и это дело государственной важности — создать такую систему, чтобы отчисления в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования все-таки производились.

Но вопрос - за чей счет банкет?

- Перекладывать эти траты на другие категории населения — это несправедливо, - развил Сафонов свою мысль для kp.ru. - А если возложить на самозанятых, то это приведет к дополнительным выплатам. Думаю, с 6 процентов отчисления поднимутся как минимум до 10. Понятно, что самозанятым это не понравится, и они снова уйдут в тень.

Правда, эксперт отмечает и положительную сторону в идее повышении выплат для самозанятых.

- Работодатели понимают, что оформлять отношения с работником как с самозанятым гораздо выгоднее, - говорит Сафонов. - Платишь только 6 процентов и все. И некоторые пользуются такой возможностью. В ближайшее время, если ничего не будет меняться, мы увидим еще большее сокращение числа лиц, работающих по трудовому договору., и увеличение таких искусственно создаваемых самозанятых ( в отличие от реальных — репетиторов, домашних мастеров и т.д.). И они будут находиться вне системы социальной защиты. А если заставить работодателя увеличить отчисления, то ему будет уже не так выгодно переводить работников с трудовых договоров на режим самозанятых.

В чатах самозанятых уже сейчас бьют тревогу, опасаясь, что низкий процент, которым привлекали людей выйти из тени, скоро отменят. «Мы так и думали», пишут фрилансеры. Как вариант, они предлагают некоторые выплаты производить по желанию. Как, например, это делают индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты. Они платят обязательные взносы в ПФР (за 2020 год это 32448 руб.) и в Фонд медицинского страхования (8426 руб.) — эти деньги идут на бесплатную медпомощь и формирование будущей пенсии. А если кто-то хочет еще и оплачиваемый больничный, и пособие по беременности, он должен заплатить в фонд социального страхования.

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