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24 июня 2021 14:20

Москвич заложил свою квартиру и отдал 9 млн рублей телефонным мошенникам

Мужчина думал, что помогает задержать преступников, но сам оказался жертвой аферы
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Мужчине остается надеяться только на чудо, ведь подобные телефонные аферисты очень трудно уловимы

Мужчине остается надеяться только на чудо, ведь подобные телефонные аферисты очень трудно уловимы

Фото: Shutterstock

С каждым днем телефонные мошенники становятся все изощреннее в своих методах отъема денег у населения. Стандартная легенда аферистов со звонком из службы безопасности банка обрастает все новыми хитростями и уловками, а граждане, к сожалению, все так же продолжают в нее верить. Не так давно, на удочку мошенникам попался 50-летний москвич Сергей С.*

Мужчине позвонила женщина, которая представилась сотрудницей безопасности одного из крупных банков и сообщила, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя Сергея. Более того, эти неизвестные, по словам звонившей, сами являются сотрудниками банка и Сергею необходимо помочь их вычислить и задержать. Мужчина очень удивился, но решил поучаствовать в поимке банковских мошенников.

Для помощи «следствию» мужчине было необходимо обойти все возможные банки в Москве и взять у них максимально возможные кредиты на свое имя. Каждый день мужчина должен был посещать новое отделение и подавать заявку на заем. Аферисты обещали, что как только мошенники будут выявлены - все задолженности с Сергея спишутся. Поверив звонившей женщине, Сергей отправился по банкам. Несколько дней мужчина добросовестно ходил по отделениям и собирал на свое имя кредиты, переводя деньги на счета аферистов, а когда банки кончились, мошенники потребовали Сергея обратиться в финансовую организацию, где под залог квартиры можно было оформить ипотеку.

К сожалению, даже угроза собственному жилью не стала для мужчины звоночком, что происходит что-то не то. Сергей отправился собирать документы, необходимые для получения ипотеки и, когда комплект был оформлен, подал заявку. Ее быстро рассмотрели и под залог в половину московской квартиры Сергея, выдали мужчине еще 1 500 000 рублей, которые он сразу же перевел на счет мошенникам. И только после этого мужчина заподозрил неладное, в ужасе он вспомнил сколько кредитов набрал за последние недели и отправился в полицию, писать заявление на лже-сотрудников банка.

«После всех подсчетов, выяснилось, что Сергей С.* оформил на себя кредитов и ипотеку на общую сумму в 8 868 000 рублей. Все полученные деньги, мужчина сразу же переводил на специальный «безопасный» счет, который ему предоставили звонившие аферисты. В конце концов, Сергей понял, что не помогает задержать преступников, а попросту разоряет себя и вскоре может потерять и квартиру. Только тогда пострадавший решил обратиться в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент оперативниками возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в особо крупном размере повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Пострадавший Сергей приходит в себя и осознает масштаб аферы, в которой он потерял, как все свои сбережения, так и половину квартиры в Москве. Мужчине остается надеяться только на чудо, ведь подобные телефонные аферисты очень трудно уловимы. Сейчас полиция ведет розыск неизвестных, которые обманули москвича почти на 9 млн рублей и лишили части квартиры.

*- имя изменено

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