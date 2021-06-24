Сын священника случайно застрелился, играя в русскую рулетку

После 18-летия в поведении Степана родители заметили перемены Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отец 18-летнего Степана - иерей в одном из московских храмов, с раннего детства мальчика и его младшего брата часто приводили туда на службы. А когда они подросли, сами стали помогать отцу во время богослужений. Многие прихожане хорошо знают эту семью, а некоторые помнят Степана, когда он был ещё малышом. О нём тепло отзываются как о хорошем и добром мальчике.

Мы поговорили с его отцом, он рассказал, что старший сын всегда был очень отзывчивым и открытым, он много времени проводил с отцом и всегда был готов помочь. Но после 18-летия в поведении Степана родители заметили перемены. В последние месяцы он всё позже возвращался домой, больше времени проводил с друзьями и не очень распространялся о своих делах. Парень старался казаться более взрослым, самостоятельным и независимым. Родители старались относиться к взрослению сына с пониманием, но всё же за него беспокоились.

Но в один из вечеров Стёпа домой не вернулся, родители пытались связаться с сыном, но он не брал трубку. Было около 3 часов ночи, когда им позвонили с незнакомого номера. Это оказались сотрудники полиции, они рассказали, что Стёпа попал в больницу с серьёзным ранением. Оперативник объяснил, что их сын играл с каким-то парнем в русскую рулетку, они спорили кто сможет выстрелить себе в голову. И Стёпе не повезло. На место вызвали скорую помощь, а второй парень убежал. Полицейский объяснил, что в обстоятельствах пока разбираются, и что произошло на самом деле ещё предстоит выяснить. Но одно известно совершенно точно, парень находится в реанимации в тяжелом состоянии.

— В КГБ №1 поступил 18-летний пациент с огнестрельным ранением головы, был направлен в операционную, — сообщил источник kp.ru

Но о том, как могла произойти такая трагедия, родители мальчика думали меньше всего, их заботило только здоровье сына, которое полностью было теперь в руках медиков. Больше 2 суток врачи боролись за жизнь Степана, но травма мозга оказалась слишком серьёзной. Мальчик скончался. Несколько дней назад состоялось отпевание в том же храме, где Стёпа помогал служить своему отцу. Проститься с ним пришло много людей.

С момента трагедии прошло уже больше 2 недель, но до сих пор не понятно, что же произошло в тот вечер.

— Мы сами толком ничего не знаем, он шёл из Нахабино в сторону дома, с ним был один из его друзей. Зачем-то они зашли на территорию пункта приёма металла в селе Лешково. Там всё и произошло. Чей был пистолет не известно. Мне говорили, что хозяина базы, его зовут Алексей, задержали, потом вроде бы отпустили. Я слышал что его раньше привлекали по какой-то административной статье, — говорит отец мальчика

Сам Алексей произошедшее kp.ru комментировать отказался. Иерей допускает версию, что Степана могли взять "на слабо", но восстановить полную картину событий той ночи пока не удалось. В данный момент по факту смерти подростка ведётся следствие.

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