Перед смертью Борис Грачевский с молодой женой зачали еще одного ребенка

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со дня смерти знаменитого режиссера скоро исполнится полгода. Все это время молодая вдова Бориса Грачевского продолжает убиваться: едва ли не каждый день ходит на кладбище и публикует в соцсетях счастливые семейные снимки из прошлой жизни до коронавируса, который убил ее любимого мужа. Екатерина Белоцерковская редко дает интервью, но ради программы "Судьба человека" сделала исключение.

Жена худрука потрясла публику своими откровениями: оказалось, что к моменту смерти мужа Белоцерковская носила под сердцем их второго ребенка. О том, что она должна была вновь стать мамой, раздавленная горем вдова узнала уже после похорон: из-за тяжелых переживаний сохранить беременность не удалось. Первое время Катя падала в обмороки, ничего не ела, и все вокруг боялись, что она уйдет вслед за мужем.

- У меня случился выкидыш. Срок был очень маленький, - со слезами на глазах призналась Екатерина Белоцерковская, не вдаваясь в подробности. - Как я все это пережила..? Я обязана жить для двоих. У меня маленький сын, и я должна его вырастить.

Кроме того, героиня программы рассказала о своем отношении к 36-летнему Максиму Красикову, который называет себя внебрачным сыном режиссера. Вдова не хочет его знать, и на то есть свои причины.

- Боря говорил, что это не его ребенок. Я, конечно, не держала свечку. Но сами подумайте. Человек объявляется в день смерти и сразу идет на телевидение, делая громкие заявления. Он перешел черту. Возможно, я бы приняла его, если бы не этот эфир на ТВ, - объяснила Белоцерковская. - Этот человек звонил мне, но я не стала отвечать. Этот человек не похож на моего мужа. Борин бы сын никогда не пошел бы на ТВ, чтобы раздуть сенсацию. Для меня это удар.

Вспомнила вдова и о последнем СМС от угасающего супруга. В тот момент он уже знал, что не выкарабкается.

- Последний раз мы созванивались 7 января. Он сказал, что борется, все нормально, - в слезах рассказала жена Грачевского. - А вскоре начал давать мне наставления, как жить дальше, мол, предупреждал на всякий случай. Потом написал СМС: «Кузя, я тебя очень люблю и сильно переживаю». Это произошло в 10.53. А в 11:05 его подключили к ИВЛ, и в сознание Боря больше не приходил...

Напомним, у Бориса Грачевского остались четверо детей: взрослые сын и дочь от первого брака, восьмилетняя Василиса - от второго с молодой женой Анной Грачевской и годовалый сын Филипп от Екатерины Белоцерковской. Все они вместе с вдовой худрука являются его законными наследниками и будут делить не только недвижимость, но и главный актив Бориса Юрьевича - многомиллионный "Ералаш".

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