Как заниматься сексом в жару: инструкция по технике безопасности

Лето - пора, богатая всевозможными стимулами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Играй гормон!

Научный факт, на который обращают внимание специалисты венского Института спортивной медицины: летом – как правило, в июне-июле – граждане вступают в интимные отношения в два раза чаще, чем в другое время года. Почему? Ответ простой: им хочется. Организм требует.

Косвенно выводы австрийцев подтверждают их американские коллеги. По их данным, в южных штатах в среднем занимаются сексом примерно в 2 раза чаще, чем в северных - 102 раза в год против 64 соответственно.

Копнем глубже: половое влечение – либидо, выражаясь научно, как у мужчин, так и у женщин, усиливают половые гормоны – тестостерон и эстроген. В длинные световые дни под воздействием ультрафиолета и жары они множатся и становится активнее. У обоих полов появляется еще и достаточное количество окситоцина – гормона любви, который толкает партнеров в объятия друг друга - к поцелуям, а, в случае продолжения, способствует достижению крайнего удовольствия, усиливает его и устремляет к новым наслаждениям.

Попутно надпочечники впрыскивают адреналин - гормон приключений.

Особенно чувствительными к гормональному всплеску становятся люди, которых летний зной не столь уж часто балует. К таким сейчас можно отнести большинство россиян, подогреваемых вдруг нахлынувшей жарой – рекордной, как уверяют метеорологи. Местами - за 30 градусов, а то и за 35.

Сексуальная реакция на ультрафиолет и повышенную температуру обычно была свойственна "перемещенным лицам" - отдыхающим, прибывавшим на черноморские курорты из умеренного климата. Это экспериментальным путем подтверждали местные мачо, ничего не смыслящие в эндокринологии, для которых приезжие дамочки всегда были легкой добычей. А в последнее время за жарой, солнцем и пляжами и ехать-то далеко не надо.

Дополнительный стимул для жителей средней полосы: пошла клубника. Ученые считают ее сосудорасширяющей ягодой - природной виагрой. Содержащийся в косточках цинк укрепляет потенцию. А по слухам, усиливает и сексуальность у женщин.

Кстати, косвенным доказательством того, что «летом очень хочется», служит статистика Минздрава РФ. Она свидетельствует: пик отечественной рождаемости приходится на март. А это значит, что зачатия попадают на июнь - июль.

Однако австрийские специалисты все того же Института спортивной медицины предостерегают: половая жизнь в жару становится весьма рискованной. Возрастает нагрузка на сердце и, соответственно, повышается вероятность сердечного приступа. Спортивные европейские медики рекомендуют вовсе отказаться от секса, если термометр выдавливает столбик выше 30 градусов. Мол, проверяли - у горячих и знойных активистов кровяное давление подскакивает аж на 30 единиц против 10 в более прохладной обстановке. Что крайне опасно как для гипертоников, так и для гипотоников.

Прилипший песок - побочный эффект уединения на пляже. Фото: Shutterstock

А нам всё равно, пусть боимся мы…

Физиологический вред от секса в жару, обнаруженный австрийцами, пугает, но не сильно – особенно еще крепких здоровьем граждан и гражданок. Они усердствуют и делятся впечатлениями в соцсетях. Диапазон - от крайнего неприятия до бурного восторга. С обеих сторон.

На первый взгляд, удовольствие представляется сомнительным. Как из старинного анекдота: «Любишь теплую водку и потных женщин? Нет? Пойдешь в отпуск зимой».

С другой стороны, потеешь-то вместе, вдыхая при этом сопутствующие ароматы, насыщенные феромонами – летучими веществами, стимулирующими влечение.

Кого-то даже привлекает возможность поелозить потными телами друг по дружке. Ценители подобного тактильного взаимодействия не советуют включать кондиционер, даже если он есть. И предупреждают: включишь - продует.

В жару, к слову, многие стеснительные пары отваживаются на такие постельные эксперименты, предпринимать которые было неудобно под одеялом. А некоторые даже идут вместе в душ, где совместная гигиеническая процедура иной раз плавно перетекает в нечто большее. В февральские холода такие идеи редко приходят в голову.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Место встречи. Если изменить его нельзя

Лес: в темное время суток в лесу страшно, в светлое - бывает полно грибников. А то и таких же, как вы, экстремалов. Нужно хорошенько осмотреться. В том числе и на предмет муравьев. От комаров вообще не спрятаться. Даже не сомневайтесь: они обязательно захотят поучаствовать. Поэтому заранее натритесь репеллентами. Конечно, химикаты сократят площадь поверхности для поцелуев до минимума - горькие очень. Но без них, поверьте на слово, секс вообще может не состояться.

Аналогичные соображения сопутствуют и близким, по сути, к лесу местам. Как-то полям с травой по пояс и колосящимся угодьям.

Поле - ничуть не хуже леса в смысле места для встречи. А может быть, и лучше - комаров нет. Фото: Shutterstock

Пляж: всем хорош особенно ласковыми летними ночами. Да и вода, теплая, как парное молоко, под боком - это практично. Но вот песок... Или заплеванная еще днем трава. Даже подстелив что-то, контакта не избежать – что-нибудь куда-нибудь да прилипнет. Это снижает накал страстей. А от крупной гальки на спинах остаются синяки.

Поэтому эксперты рекомендуют оборудованные пляжи с лежаками. И принесенные с собой надувные матрацы. Узковато, конечно. Зато без синяков и песка.

Кабинка для переодевания: единственное, казалось бы, место, где можно уединиться на пляже даже при большом скоплении народа. Объект - адреналиновый, по остроте ощущений приравниваемый к сортиру в самолете. Однако иные кабинки могут огорчить. Запахом, как минимум. Ведь некоторые несознательные граждане действительно используют их как сортиры.

Кабинки, как правило, не закрывают нижнюю часть ног. А четыре их штуки могут вызвать соответствующее любопытство. Две мужских ноги и одна женская - тем более.

Время - ограничено. Желающие просто переодеться могут измучить настойчивыми стуками.

Вода: неплохая маскирующая среда. Со стороны, как правило, трудно понять, что вы там делаете - обнимаетесь или... Приятному общению помогает закон Архимеда - снижает вес тела. Вода доступна даже в светлое время суток. И при большой плотности купающихся.

Но вода грозит попаданием микроорганизмов внутрь. Особенно в богатых ими пресных водоемах.

Буек: реальный объект, обеспечивающий упор на глубине. Но следует опасаться налипших острых ракушек.

Не переборщите с выпивкой и косметикой

Выпивка: способствует более тесному межполовому общению. Но в жару дозы следует резко снизить. По простой причине – алкоголь легко всасывается. Можно, что называется, «перетянуть».

Естественное желание угостить даму тоже чревато. Дама может сомлеть сверх всякой меры. И ни на какое продолжение будет уже просто не способна.

Косметика: в жару любая благоухает назойливее свежей коровьей лепешки. А духи еще и отвратительно горчат. И совсем не факт, что подобная химическая атака не отобьет у партнера всякое желание. Дамам разумнее было бы не злоупотреблять инородными ароматами. Хватит своих – естественных. Ведь нет ничего лучше запаха чистого тела.

Жизнерадостным любовникам и в грозу хорошо. Лишь бы под деревьями не прятались. Фото: Shutterstock

Последнее предостережение

Контрацепция: летом особенно необходима. Если, конечно, нет планов обзавестись детьми.Австрийцы, но уже другие – из Университете Инсбрука – уверяют, что больше удачных попыток зачатия приходится как раз на ясные и жаркие дни. Или ночи после ясных дней. А в пасмурные и прохладные – эффективность оплодотворения падает примерно на 15 процентов. Причины всё те же – гормональный всплеск от ультрафиолета и повышенной температуры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые выявили влияние атмосферного электричества на интимные отношения

Исследования, которые американские психологи и социологи провели по заказу фирмы Trojan, производящей контрацептивы, свидетельствуют: 70 процентов опрошенных имели секс в грозу. То есть, ощущали на себе влияние атмосферного электричества и озона. А они, как попутно выяснилось, меняют гормональный фон пуще, чем предшествующая грозе жара. Особенно у мужчин. Но действуют на людей разного темперамента по-разному.

У холериков и сангвиников появляется избыток адреналина и тестостерона. Эти гормоны ввергают мужчин в первобытное беспокойство, делают их суетливыми и провоцируют острую сексуальную озабоченность. Холерики и сангвиники реализуют ее ярко, бурно и смело. Если такой случай, конечно, предоставляется.

А вот на флегматиков и меланхоликов атмосферное электричество действую плохо – от избытка гормона слабости - ацетилхолина. Флегматики ощущают лень и вялость, меланхолики - упадок сил и тревожность.

Для справки: холерики быстры, подвижны и легко возбудимы. Сангвиники – радостны, деятельны, подвержены быстрой смене настроения, но хорошее обычно преобладает.

Флегматики медлительны и спокойны, как правило, добродушны. Меланхолики – те же флегматики, но неуравновешенные и замкнутые.

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