Пять главных правил безопасного секса в период самоизоляции от COVID-19

Если очень хочется, то можно. Только осторожно

С точки зрения вирусологов, способов, гарантирующих стопроцентное предохранение от уханьской погани, нет. Есть кое-какие, с позволения сказать, ухищрения, которые позволяют снизить риск заражения при интимных контактах. Полноценного удовлетворения – такого, которое можно было получить в доковидную эпоху – они, конечно, не сулят. Потому что напрягают психику – мешают ментально расслабиться, что так необходимо мужчинам для достижения эрекции, а женщинам - оргазма. Но медики и сексологи придерживаются мнения: лучше уж затейливо и с осторожностью, как они нынче предлагают, чем совсем никак.

А на способы забыть на время о проблемах и романтически воодушевиться пандемия ничуть не повлияла. Психологи по-прежнему рекомендуют один-два бокала вина и поговорить. Но не долго. А если и без этого хочется, то поговорить можно и потом.

Гигиенических рекомендаций, соответствующих текущему моменту, полно. В них – примерно одно и тоже. За исключением небольших деталей, навеянных особенностями интимных контактов, популярных у населения, к которому они – эти рекомендации – обращены. Департамент здравоохранения Нью-Йорка, к примеру, настоятельно предостерегает от римминга (rimming) – «сексуальной практики, подразумевающей стимуляцию заднепроходной области языком или губами», как объясняет значение этого термина Википедия. Почему предостерегает? Потому ученые весьма уверенно находили короновирусы в фекалиях. Не трудно догадаться, кому из «практикантов» светит заражение, если что.

ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

1. Тихо сам с собою

Все тот же Департамент здравоохранения Нью-Йорка составил своего рода рейтинг безопасности интимных контактов. И на первое место выдвинул секс самим собой. То есть, мастурбацию, выражаясь научным языком.

«Вы — ваш самый надёжный сексуальный партнёр», - отмечено в подготовленной памятке. Логично. Ведь «намотать» COVID-19 равно, как и любое другое заболевание, передающееся половым путем (ЗППП) от себя любимого или любимой, невозможно. Но и здесь эксперты советуют проявлять предусмотрительность: каждый раз до и после «самого надежного партнерства» мыть руки с мылом – по 20 секунд, как минимум. Вдруг на руках притаились вирусы, принесенные из вне? По той же причине не менее тщательно следует мыть и сексуальные игрушки. Вирусы и к ним могут прилипнуть.

Кстати, помимо подобных «выступлений» в одиночном разряде, возможны и парные. И даже групповые. Посредством смартфонов и компьютеров, конечно. Медики вполне серьезно предлагают устраивать эдакие сексуальные видеоконференции.

2. В тесноте, да не в ковиде

Менее всего рискуют супружеские пары. Чуть больше, но тоже незначительно - постоянные партнеры, которые совместно отбывают самоизоляцию. Как-то дополнительно предохраняться им не обязательно. Пользовались до пандемии презервативами? Хорошо. Не пользовались? И не надо. Инфекционисты обнадеживают: достоверных данных о том, что COVID-19 передается половым путем, у них нет. По крайней мере, на слизистых поверхностях половых органов - как мужских, так и женских, в смазке влагалища и прочих выделениях от туда – ничего нового, в смысле китайских коронавирусов, пока не обнаружено. Есть надежда, что и не будет. Ведь никакие прежние короновирусы, весьма похожие на нынешние SARS-CoV-2, которые вызывают COVID-19, ни разу не попадались в интимных местах.

Можно совмещать полезное с приятнымФото: Shutterstock

На счет спермы стопроцентной уверенности нет (см. Спорный вопрос). Но и она скорее всего «безвредна». Как, стало быть, и оральный секс.

Спали вместе? Продолжайте. Разделившись, вы не сильно себя обезопасите. Ведь непосредственных контактов у близких людей и без того хватает. А вот руки, лица и прочие «места для поцелуев» стоит мыть чаще. Особенно тем, кому время от времени приходится бывать в каком-нибудь более-менее людном месте. Да и тем, кто просто вернулся с прогулки, дезинфекция не помешает. Достаточно воды с мылом. Но при одном условии: если не пренебрегать другими мерами предосторожности, предписанными властями – то есть, надевать «на выход» маски и перчатки как того требуют.

А заниматься сексом в перчатках глуповато. Лучше уж руки помыть.

3. «Хищники» против «чужих»

В пандемию даже постоянные любовники и любовницы становятся опасными. А уж беспорядочный секс - с кем попало, что называется, и подавно. Не говоря уж об услугах работниц секс-индустрии. Кто даст гарантию, что зараза обошла их – случайных – стороной? Никто. Отсюда и стратегия.

Эксперты позаботились даже об отчаянных любвеобильных «хищниках». Но предупредили: заражением чреваты любые тесные контакты вне «ближнего круга». Сексуальные – тем более. Было бы разумным свести их к минимуму. А лучше и вовсе отказаться. До поры до времени. Останетесь в живых - наверстаете. Потом. Если захотите.

Самый верный путь передачи инфекции - воздушно-капельный, то есть, через слюну. Поэтому целоваться с «чужими» категорически противопоказано. А в остальном меры предосторожности ничем не отличаются от привычных - тех, которые стоило бы применять для профилактики ЗППП. Хотя бы для того, чтобы не подцепить что-нибудь из прежнего - доковидского - «венерического набора». Да еще, не дай бог, в довесок к китайской новинке.

Презервативы тут универсальное средство предохранения. Помимо своего прямого назначения позволяют даже целоваться. И практиковать то, что вроде бы и не следовало бы - из опасений наглотаться коронавирусов. А именно так называемый «французский поцелуй» - french kiss, он же «глубокий» (deep kiss), по английской терминологии, или «взасос», по нашей - российской.

Первым делом изобретатели придумали, как использовать для сексуальных нужд «приспособление», применяемое стоматологической практики. Его, кстати, рекомендуют все-те же нескромные нью-йоркские специалисты по здравоохранению и примкнувшие к ним британские медики. Это dental dam или зубная дамба, она же раббердам. Слыхали про такое? Я, к своему стыду, ни разу.

Лишь недавно узнал из соцсетей: оказывается, раббердамы эти уже несколько лет, как в ходу. Даже у нас в России. Купить их легко через интернет – набор из нескольких штук стоит примерно 500 рублей.

Раббердам в стоматологииФото: Shutterstock

Зубная дамба – это прямоугольный листок из тонкого латекса, который дантисты размещают в ротовой полости пациента. И тем самым изолируют ее от внешней среды. Продевают сквозь латекс зуб и спокойно в нем ковыряются.

Подобной изоляции – только без обнажения зубов - есть место и в сексе. Например, для выполнения для выполнения французского поцелуя. Чтобы сделать его безопасным, достаточно одного листка, размещенного во рту одного из партнеров.

При чем тут презерватив? А при том, что из него можно легко изготовить раббердам: отрезать от одного конца презерватива плотное колечко, от другого - пипеточку, а потом разрезать оставшийся цилиндр вдоль, сделав, выражаясь геометрически, развертку. Интернет, кстати, изобилует соответствующими руководствами – даже официальными. Как по изготовлению, так и по применению. В том числе и для совсем уж интимных лобзаний. Включая тот самый римминг, столь популярный у американцев.

Тем, кому суть хитрости все еще не до конца ясна, стоит посмотреть советский мультфильм «Королевские зайцы» (Союзмультфильм, 1960 год). Их - зайцев - нанялся пасти деревенский парень с хитрой волшебной дудочкой. Дул в нее, и разбежавшиеся зайцы собирались. Но сейчас не про саму дудочку, а про короля, который выпрашивал ее у пастуха. Пастух соглашался дать королю подудеть, если тот поцелует свою лошадь. Король поцеловал – через платочек, который накинул ей на морду.

Так вот раббердам – это тот же платочек, только латексный. Который можно накинуть на любое место – да хоть лошадиное. И бесстрашно целовать туда сколько угодно.

4. Если терзают смутные сомнения

Кашляете? Находите у себя другие подозрительные симптомы из числа тех, о которых каждый день по много раз рассказывают по телевизору? Откажитесь от секса с кем бы то ни было. Даже, если всё ещё хочется.

Столь же решительно отвергните тех невоздержанных, которые домогаются вас, если услышите, как кашляют они Или почувствуете не совсем любовный жар.

Маски? Конечно, они снизят риск заражения, равно как и позы, при которых лица партнеров удалены друг от друга на максимально возможное расстояние. Это когда мужчина смотрит в затылок женщине. Но даже так совсем спрятаться от инфекции не получится. Расстояние между совокупляющимися слишком мало – куда меньше допустимых 1,5-2 метров, дыхание интенсивное. За время свидания какой-нибудь шальной коронавирус обязательно проникнет в респираторную систему. Хотя будет, что вспомнить в больнице.

Если сомнительный контакт все же состоялся, тщательно «смойте грех». Вдруг поможет. И продезинфицируйте помещение каким-нибудь сильным средством, содержащим хлорку, если «это» случилось у вас дома.

5. Любви все возрасты покорны

Тем, кого зачислили в зону риска – «людям 65+» - сеньорам, по терминологии, принятой на горно-лыжных курортах, предписано «беречь себя». Но ограничивать свою сексуальную активность в период самоизоляции они не обязаны. Равно, как до или после него. Да и зона риска уже не та, какой представлялась медикам по-началу. Она давно сместилась в сторону более молодых.

Так что дело не в возрасте, а в либидо. Есть оно? Тогда вперед! Было бы с кем, что называется. Кроме самого коронавируса, иных противопоказаний нет. Наоборот. Иммунолог Валерий Черешнев, академик Российской академии наук, недавно заявлял в интервью «Российской газете», что секс поддерживает иммунитет столь необходимый для противостояния COVID-19. Поскольку представляет собой «мощнейшую разрядку», которая способствует снятию психологического напряжения. Прямо так и сказал: «Секс? Почему нет?» Словом, одобрил.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

COVID-19: передается или нет через оральный секс?

Инфекционисты, эпидемиологи, урологи, онкологи и специалисты по репродуктивной медицине большого интернационального коллектива, объединившего 15 специалистов из нескольких китайских и американских университетов, не нашли ни одного SARS-CoV-2 в сперме своих 34 пациентов, переболевших COVID-19 с симптомами легкой и средней тяжести. И в их яичках – в источниках спермы – коронавирусов не оказалось. Вывод: через оральный секс – от партнера к партнерше - COVID-19 передаться не может.

Всенародную радость испортили другие медики - из китайской больницы в городе Шанцю. Они обследовали 38 пациентов. В сперме 6 из них обнаружили короновирусы.

Кому теперь верить? Точнее, во что?

Вразумительного ответа от независимых экспертов нет. Но они подчеркивают: оба исследования недостаточно представительны, чтобы делать окончательные выводы. А последнее – вообще туманно. Что именно китайцы нашли, не совсем ясно: вроде бы не сами коронавирусы в активной, то есть, в заразной форме, а лишь их генетические следы.

Пока большинство медиков склоняются к мысли, что эти зловредные SARS-CoV-2 до спермы не добираются. Но снять все сомнения можно будет лишь по результатам обширных исследований. Желательно разных. Их обязательно проведут: вопрос, попадают ли коронавирусы в репродуктивную систему, считается очень серьезным.