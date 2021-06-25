Игорь Матвиенко и молодые музыканты о новом поколении звёзд: «Если у тебя нет миллиона подписчиков, ты не пробьёшься через армию Бузовых!»

Игорь Матвиенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если раньше, чтобы стать звездой, было достаточно появиться в новогоднем огоньке или в каком-то популярном телевизионном шоу, то сейчас правит балом не телеэфир, не радиостанции, а соцсети. Даже на телесъёмки теперь приглашают не только журналистов, но и тиктокеров, чтобы «прокачать» телеконтент среди молодёжной аудитории.

Звёздная дорожка скандальной премии «Муз-тв», где вместо заслуженных артистов преимущественно дефилировали эпатажные блогеры, показала, что в российский шоу-бизнес пришли новые времена. Мол, у кого больше подписчиков в соцсетях-тот и в «дамках».

Эту тенденцию заметил в беседе с kp.ru продюсер Игорь Матвиенко.

-Сейчас, чтобы стать известным и заметным у тебя должно быть минимум 1-1,5 миллиона подписчиков,-говорит Игорь Игоревич.-То есть изначально ты должен быть блогером, а потом ты можешь быть кем угодно – танцором, певцом, рэпером, все что угодно. Но если у тебя нет подписчиков, тебе пробиться через эту армию Моргенштернов, Бузовых и прочих людей, которые пришли отсюда, практически невозможно,-считает продюсер.

«Хочешь плясать с Милохиным-плати миллионы»

Слова Матвиенко подтверждает и музыкант Bo$ton.

Его хиты редко мелькают на радио, но последний трек «Моя вселенная» стал настоящей «пушкой» в соцсетях.

Так на платформе «bandlink», которая анализирует треки по скачиваемости, «Моя вселенная» продержалась в топ-10 рекордные 15 недель.

По словам «bandlink», это абсолютный рекорд. Однако даже на этой волне треки Bo$ton не ротируются на популярных радиоволнах. Там пока действуют старые законы- если ты в тусовке и у тебя есть известный продюсер (желательно при деньгах), тогда «добро пожаловать».

Хотя были случаи, когда и топовым артистам указывали на дверь, когда они отказывались платить за ротации по 30-50 тысяч евро.

Но молодых музыкантов игнор со стороны радио не беспокоит.

-Чтобы стать популярным в музыкальной индустрии нужно иметь большую аудиторию подписчиков в своих соцсетях,-объясняет Bo$ton.- Хочешь ты этого или нет, но без подписчиков продвинуть песню сейчас невозможно.

Тебе, конечно, может повезти, если ты заключишь с лейблом или спонсором контракт, который возьмёт тебя на продвижение и будет вкладывать деньги.

Но опять же, и спонсоры и лейблы обращают внимание в первую очередь на твои сети, насколько ты интересен людям в соцсетях, какой у тебя потенциал.

В таких условиях, как правило, сейчас приоритет отдаётся блогерам, тиктокерам, тем кто владеет своей аудиторией, почти готовым продуктам. Продюсерам проще взять готовое и вложить деньги в посевы трека в соцсетях и быстро заработать.

Исключением здесь могут стать родственники известных людей, миллиардеры и их потомство, те кто дружит с важными в музыкальной индустрии людьми или является их второй половинкой. Понятно, что большие деньги открывают все двери. Можно купить ротации и вложить миллионы в продвижение в TikTok, Ютубе и других соцсетях. Например, в Тиктоке, чтобы твоя песня попала в тренды, нужно заплатить, как минимум, миллион рублей. Либо сделать коллаборацию в этой сети с известным блогером. Это может стоить от 20 тысяч до нескольких миллионов рублей (если мы говорим о Дане Милохине)-тут зависит от количества подписчиков Тиктокера и от личных связей с ним.

Получается, что музыкант в идеале должен быть ещё и интересен без своей музыки, практически должен быть ещё и блогером,-говорит Bo$ton . -Вести каждый день свои сети, удивлять, создавать вирусные видео, провокации, участвовать в различных трендах. Просто музыкой завлечь людей не так легко сейчас. Так же важен образ. Как правило сейчас это фриковые образы, обилие татуировок, разноцветные волосы, как у Инстасамки, Мии Бойко и Милохина. Развязное поведение, неприличные жесты, выходки, мат, как у Моргенштерна-увы, вот такие сейчас слагаемые успеха в соцсетях.

Расценки на создание трека различные нет каких -то стандартов по цене. Трек может стоит очень дёшево, а может обойтись нам в миллионы. Но нет гарантии, что дорогая песня зайдёт слушателю. Лучше потратиться на продвижение в соцсетях.

К слову, музыка которая у Моргентшетрна, биты которые у него играются в песнях, дети сейчас делают в домашних условиях в обычных программах Fl Studio и Ablethon.

А продаётся такая музыка, как видите, очень и очень успешно.

Очень жаль, что сейчас музыканту, чтобы его песни были популярны надо стать скоморохом, хайпить и эпатажничать, а потом уже писать музыку.

Согласен с Bo$ton и ELMAN, продюсер лейбла RAAVA MUSIC.

ELMAN

-Конечно, с того времени, когда все решалось деньгами и связями, многое поменялось,-говорит kp.ru ELMAN. - Нынешняя аудитория честнее. Поэтому по-настоящему талантливым и харизматичным артистам стало чуть легче. Сейчас можно стать звездой за счёт того, что у тебя завирусилось видео или звук в соцсетях.

Сейчас ты можешь записать песню даже на диктофон и она станет популярна. При этом артисты, заработав деньги, стараются улучшить качество своего контента.

Хит за 200 тысяч

-Сейчас эра интернета, 2021 год, даже если ты будешь каждый день мелькать на тв и радио, это не гарантирует то, что ты станешь звездой. Это, конечно, до сих пор помогает повысить медийность, но порой работает наоборот: если твой трек в топ-чарте на цифровых площадках, тогда его поставят и в ротацию на радио,-рассказывает Gary Grey, продюсер тикток дома «ХО».

Gary Grey

-У мэтров перестали покупать песни потому что те, кто раньше писал песни, не пишут популярные хиты. У кого покупать? Очень сомневаюсь, что кто-то из мэтров может написать песню для новых исполнителей, это невозможно. Новые исполнители пишут либо сами, либо с молодыми авторами. Наверно, есть люди, которые перестраиваются под тренды. Но в большинстве случаев у старой школы не получится написать песню для новой школы. Это разные поколения, вечная проблема отцов и детей.

В среднем цена песни 150-200 тысяч рублей. Бит можно купить за три тысячи рублей.

KOLUNOV

-Почему раньше было достаточно несколько раз появиться на тв, прийти на эфир на радио и поставить трек в ротацию? Потому что раньше было не так много открытых каналов для связи с аудиторией, меньше возможностей, -считает музыкант KOLUNOV.-

-Сама медиасфера была закрытой и доступ к ней был только у определенных лиц, у тех же самых продюсерских центров и самих продюсеров. Благодаря связям продюсеры имели возможность зарабатывать огромные деньги на артистах, которых, допустим, привозили из регионов, отмывали, одевали, обували, давали им материал и засовывали их на каналы и радио - и все, этого было достаточно. Поэтому раньше и работала модель продюсерских проектов, и альтернатив не было. А сейчас появилось действительно большое количество каналов для связи с аудиторией. Это все в том числе благодаря социальным сетям. Они открыли возможность огромному количеству людей самим доносить свою музыку, свой контент до людей.

Ушло время проектных артистов, теперь на рынке все чаще выстреливают селфмейды.

Сейчас очень много информации и она очень быстро меняется. Поэтому использовать один или два канала связи - безуспешно, чтобы о человеке говорили о нем должно доноситься с разных сторон- YouTube, TikTok, ВКонтакте, Instagram, радио, тв, концерты, фестивали. Хорошо работают таргет и посев в соцсетях, коллаборации с блогерами- это основные каналы продвижения.

Стать популярным сейчас сложнее, но при этом такой подход дает большему кругу лиц быть услышанными. Так что есть и плюсы и минусы. Минусы - жесткая конкуренция, и быстрая сменяемость. Вспомните, как в свое время взорвали Элджей, Монеточка, сейчас же их треки слушают намного хуже. Зато везде гремит Ваня Дмитриенко, но сколько продержится он тоже непонятно.

Самая большая ошибка тех, кто хочет заполучить хит, заключается в том, что они пытаются его купить. Невозможно предсказать хит. Столько факторов должно совпасть, чтобы песня стала популярна, помимо самого материала - это как минимум удача, попадание в тренд, настроение, атмосферу.

Я считаю, что 3 000 долларов - это максимальная цена за песню, включая продакшн.

У метров песни не покупают, потому что они изжили себя, они уже очень взрослые, и им сложно понять молодых. А аудитория, которая слушает музыку на цифровых площадках в основном молодая. Смогут ли они написать современную песню? Сомневаюсь в этом. Зарубят ли они за свою работу огромный ценник? Не сомневаюсь.

Мне как-то один из таких метров сказал вещь, которая ввела меня в недоумение, он сказал: «Я считаю, что стоимость трека для артиста должна быть ровна стоимости гонорара за один его концерт. Я ведь даю ему хлеб, которым он зарабатывает, пусть платит». Но я с этим не согласен, это так не работает, ведь никогда не поймёшь станет эта песня, написанная им, популярной, или нет.

Заир, продюсер тикток дома «Hype House Rus».

-В общем принцип работы остался таким же, думаю, просто меняется поколение, создаётся новый шоу-бизнес, где есть свои мэтры, саунд-продюсеры со своим видением - в общем все своё,-говорит Заир, продюсер тикток дома «Hype House Rus».

Покупка треков уже не так ценна, как написанные самим артистом текст и музыка, когда артист сам выражает свои эмоции и переживания, когда он настоящий и тем самым становится ближе к своей аудитории.

В плане продвижения хорошо, если артист представлен на многих площадках, чтобы у него к моменту выхода трека уже была аудитория и в YouTube, и в Instagram, и в TikTok. И эта аудитория впоследствии может перейти на цифровые площадки слушать музыку, -считает наш эксперт.