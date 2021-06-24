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УМНЫЕ ВЕЩИ24 июня 2021 20:30

Windows 11: дружба с Android и платформа для игроманов

Обозреватель kp.ru Александр Милкус об очень долгожданной новой операционке, которую презентовал Microsoft
Александр МИЛКУСАлександр МИЛКУС
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Состоялась презентация операционной системы Windows 11.

Состоялась презентация операционной системы Windows 11.

В отличие от конкурентов, Microsoft очень долго не обновляла свою операционную систему – аж с 2015 года. Как бы идеальна она не была сделана, как бы часто не выходили для нее обновления, патчи и усовершенствования – понятно: иногда нужно сделать новый шаг в развитии.

И вот, наконец, на сайте одной из самых дорогих корпораций в мире сегодня представили Windows 11.

«Пуск» переехал

Поначалу бросились в глаза дизайнерские изменения. В первую очередь «загулявшая» кнопка «Пуск», которая теперь размещена внизу экрана, но в центре. Тут явно намек на то, что и у смартфонов с планшетами кнопке «Home» как правило расположена внизу по центру экрана.

Уж чего только не делал Microsoft с кнопкой «Пуск». Помню, даже пытались от нее отказаться в одной из предыдущих версий операционки. Но народ потребовал: верните. И пришлось срочно писать обновление. Будут ли просьбы вернуть «Пуск» в привычное место – не знаю. Надо операционку попробовать в действии. Но вот что точно хорошо и правильно – к меню пуск привязан теперь доступ к недавним, на какой бы платформе или устройстве, синхронизированном с Windows 11 они бы не хранились. Тут подключаются облачные технологии. И это хорошо.

Кнопка «Пуск» теперь размещена в центре.

Кнопка «Пуск» теперь размещена в центре.

Рабочие столы

От дизайна перейдем в функционалу.

Нам обещаны новые инструменты - Snap Layouts, Snap Group и Desktops. Они должны помочь оптимально разместить окна на экране. И вообще расчистить рабочий стол. Вернее, создать несколько столов под разные задачи - стол для работы, для игр, для учебы. И переключаться между ними. Штука не новая. Тут тоже важно посмотреть исполнение. Возможность разделить экран на равные части двумя окнами, которая была реализована в Windows 10, мне нравится и я ею часто пользуюсь.

Общение

Microsoft был бы не Microsoft, если бы не попытался в операционку внедрить и другие свои продукты. Так в Windows 11 появился чат из Microsoft Teams – одного из главных конкурентов выплывшего благодаря пандемичному дистанту Zoom. Чат можно устраивать с гаджетами на самых разных операционных системах — Windows, Android или iOS. Это плюс. Но пока доступен только обмен SMS – это минус. Видимо, предполагается, что владелец компьютера сам будет устанавливать полноценную версию Microsoft Teams и доплачивать за это.

В Windows 11 появился чат из Microsoft Teams.

В Windows 11 появился чат из Microsoft Teams.

Про игры

Мощные станции на Windows часто используют для полномасштабных, насыщенных графикой игр. В новой операционке стоит DirectX 12 Ultimate, которая умеет очень быстро обрабатывать графику. DirectStorage сокращает время загрузки сцен. А Auto HDR обеспечивает хорошую обработку цвета.

Виджеты

Конечно, заложены Виджеты, которые можно настраивать, ориентируясь на собственную ленту новостей. И есть любимый компанией браузер - Microsoft Edge. Куда ж без него?

Про дружбу с Android

Магазин приложений Microsoft Store позволит загружать и устанавливать приложения на гугловском Android. И, обещают, не нужно будет никаких промежуточных сервисов. Правда, подробностей того, как операционка будет взаимодействовать с Android нам не сообщили. Пообещали «в ближайшие месяцы рассказать подробнее».

Кстати, Windows 11 можно будет установить не только на персональные компьютеры, игровые станции или ноутбуки, но и на планшеты.

Магазин приложений Microsoft Store позволит загружать и устанавливать приложения на гугловском Android

Магазин приложений Microsoft Store позволит загружать и устанавливать приложения на гугловском Android

Цена

Для устройств, на которых стоит Windows 10 установка 11-ой версии будет бесплатной. И доступна станет осенью (более точные сроки не сообщены). А предварительная версия Windows 11 будет доступна в программе Windows Insider —сообществе поклонников Windows. Разработчики ждут от тестировщиков обратную связь.