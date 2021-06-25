Индийский штамм помог коронавирусу окончательно замаскироваться под ОРЗ: появился насморк, а обоняние не пропадает

Койка с больным коронавирусом в Дели, Индия. Фото: REUTERS

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России превысила 20 тысяч человек в сутки, число смертельных исходов приближается к 600. А ведь еще совсем недавно казалось, что пандемия пошла на спад. Карты спутал индийский вариант коронавируса он же Дельта-вариант), который пришел в Россию. Он вызывает более тяжелую картину болезни, устойчив к выработанным методам лечения, изменил симптомы, а молодые люди, которые раньше болели в основном бессимптомно, стали переносить инфекцию тяжелее. Об особенностях нового штамма «Комсомолке» рассказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаилом Каганом.

ПОЧЕМУ ДЕЛЬТА-ВАРИАНТ ТРУДНЕЕ ДИАГНОСТИРОВАТЬ

Первые сигналы о новой симптоматике ковида пришли из Великобритании, где хорошо отлажена электронная система по сбору и анализу данных о ковиде. В Соединенном Королевстве, как и у нас в стране, индийский вариант коронавируса вытеснил все остальные. Английские врачи говорят, что главными симптомами стали:

- головная боль,

- боль в горле,

- насморк,

- лихорадка

- кашель.

Но верно ли это и для России?

Симптоматика ковида действительно поменялась, подтверждает наш эксперт.

- Причина в том, что вирус довольно существенно поменял структуру S-белка. Индийский вариант отличается от классического первоначального уханьского штамма, а это меняет его возможности вызывать, к примеру, воспаления в слизистой носоглотки. При этом вполне возможно, что он уменьшил способность к проникновению в те клетки, от которых зависит обоняние. Как следствие, в числе первичных симптомов появился насморк и исчезла потеря обоняния, - говорит Михаил Каган.

По мнению эксперта, такое изменение в симптоматике затрудняет диагностику ковида.

- Если по отсутствию обоняния и вкуса с большой вероятностью можно было предположить именно коронавирусную инфекцию, то теперь ковид окончательно замаскировался под ОРЗ, - говорит Михаил Каган. - Температура, головная боль, насморк, - это типичные признаки любых острых респираторных заболеваний, которых сотни.

КАК ПОБОРОТЬ ИНДИЙСКИЙ ШТАММ?

1. ПЦР-тестирование абсолютно всех с симптомами ОРЗ.

- Необходимость ПЦР-тестирования сейчас особенно возросла, - считает эксперт. - Тестировать теперь нужно всех, у кого появляются симптомы ОРЗ. Поскольку вирус теперь стал вдвое более заразным, чем раньше, заболевших нужно изолировать и следить за теми, кто был с ними в непосредственном контакте.

2. Самоизоляция.

Второе и тоже важное, людям, у которых есть симптомы острого респираторного заболевания, стоит сразу уходить на самоизоляцию, не надеясь, что это ОРЗ и болезнь не опасна для окружающих. Это не так при индийском варианте.

- В самом дебюте пандемии были даже врачи, которые позволяли себе не тестировать тех пациентов, у которых не пропадало обоняние, а был насморк. Сейчас у нас, с одной стороны, значительно ускорилось выполнение ПЦР-теста, в большинстве городов их делают не дольше, чем сутки. И с другой стороны, мы не можем больше ориентироваться только на клинические проявления болезни (Временные методические рекомендации), - отмечает врач.

КАК ЛЕЧИТЬ КОВИД, ВЫЗВАННЫЙ ИНДИЙСКИМ ШТАММОМ?

1. В лечении на старте заболевания по-прежнему под пристальным контролем находится лихорадка (высокая температура тела). Это главное, на чем сфокусирована терапия в самом начале.

2. Важно следить за состоянием свёртывающей системы крови и риском тромбообразования, применять по необходимости препараты антикоагулянты, разжижающие кровь.

3. Для среднетяжелых и тяжелых случаев добавляется кислородная терапия.

- При Дельта варианте также не стоит надеяться на чудодейственное противовирусное средство. Главное – это своевременная борьба с осложнениями ковида, обусловленными чрезмерной активацией системного воспаления, которое провоцирует вирус, - говорит Михаил Каган. - Индийский вариант, видимо, чаще вызывает более тяжелые реакции, более выраженный цитокиновый шторм, что может потребовать коррекции доз препаратов.

ДЕЛЬТА-ВАРИАНТУ, ЧТОБЫ РАЗВИТЬСЯ В ТЯЖЕЛУЮ ФОРМУ, ДОСТАТОЧНО НЕДЕЛИ

Если раньше, когда в популяции доминирующим был первоначальный уханьский вариант, тяжелая форма ковида развивалась на 2 – 3-й неделе от старта, то теперь, поскольку способность вируса к размножению в организме заболевшего существенно возросла, тяжелая стадия может развиться уже на первой неделе. Косвенно, это является свидетельством того, что Дельта вариант коронавируса более патогенный и опасный для человека, чем его предшественники. И поэтому, да, та терапия, которая применялась ранее, может давать меньший эффект, но другой пока не придумано, - говорит Михаил Каган. - Вероятно, пик этой третьей волны, в которой мы сейчас с вами находимся, еще не достигнут.

КОВИДОМ СТАНУТ ЧАЩЕ БОЛЕТЬ И ДЕТИ

1. Привито больше людей старшего возраста, чем молодых. Кроме того, у людей 65 плюс все же меньше социальной активности, чем у молодых, поэтому сейчас они меньше заражаются индийским вариантом.

2. Среди объяснений того, почему уханьским вариантом вируса реже заболевали дети и молодежь, был тот факт, что коронавирс проникает в клетки организма через АПФ2 рецептор. Количество этих рецепторов на клетках увеличивается с возрастом человека.

- Дельта вариант, изменив S-белок, пусть и частично, с большей легкостью проникает в клетки молодых. Я боюсь, что и дети теперь будут болеть ковидом чаще. Единичные сообщения о том, что такая тенденция есть, уже появляются. Если будем продолжать давать вирусу возможность эволюционировать, мы можем дожить до совсем печальной картины в плане заболеваемости молодых. Он может приспособиться и к молодым, и к детям. Мы не знаем всех потенциальных возможностей вируса, поэтому нам надо работать на опережение, - говорит Михаил Каган.

КАК ОСТАНОВИТЬ МУТАЦИИ КОРОНАВИРУСА?

Если бы привиты были все, причём быстро, в течение нескольких месяцев, - вирус бы просто не мог свободно циркулировать в популяции, размножаться и мутировать выгодным для себя способом, уверен эксперт. При растянутой во времени вакцинации высоки шансы, что вирус продолжит накапливать те мутации, которые позволят ему заражать как можно больше людей, особенно тех, кто еще с ним не сталкивался. Такой сценарий повышать риск развития тяжёлой формы болезни. И надо помнить, что каждый случай заражения – это риск тяжелого течения и смертельного исхода. Судя по тому, как SARS-CoV-2 эволюционирует, вероятность, что он продолжит становиться все более заразным и усилит свое воздействие на человека, велика.

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