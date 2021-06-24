Что будет, если заболел между прививками от коронавируса: отвечает иммунолог

Фото: Мария ЛЕНЦ

В нашей стране сейчас очередной пик эпидемии, который вызван, в том числе, приходом нового, более заразного и агрессивного штамма-мутанта SARS-CoV-2 (индийский, или дельта-штамм). В таких условиях заражаться и заболевать, хоть и преимущественно в легкой форме, могут даже привитые. Что уже говорить о тех, кто получил только первый компонент вакцины.

Напомним, сейчас все прививки, применяемые для массовой вакцинации, состоят из двух уколов с интервалом не менее 2-3 недель. При этом иммунный ответ после «Спутника V», как поясняют разработчики, начинает вырабатываться в среднем через 3 недели после первой инъекции и формируется окончательно через 21 день после 2-го укола. Создатели «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» признают, что после таких вакцин наработка полноценной иммунной защиты идет более медленно.

Словом, заражение ковидом и заболевание частично вакцинированных при высоком распространении инфекции может стать нередким событием, если строго не соблюдать меры защиты в промежутке между прививками (см. ниже советы эксперта). Как будет протекать болезнь в таком случае? Есть ли угроза, что состояние ухудшится именно из-за не успевшей заработать в полную силу вакцины? Эти вопросы мы задали постоянному научно-медицинскому консультанту «КП», иммунологу, кандидату медицинских наук, гендиректору контрактно-исследовательской компании Николаю Крючкову.

НЕ НАРУШАЕМ ЛИ МЫ «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» ЭПИДЕМИОЛОГИИ

- Николай, сейчас в соцсетях бурно обсуждают вопрос: не опасно ли вообще проводить массовую вакцинацию на подъеме эпидемии? Вроде бы есть «золотое правило» эпидемиологии, которое гласит, что при росте заболеваемости массово прививать нельзя. Это так?

- Это правило касается, скорее, «плановых» эпидемий. Например, мы знаем, что каждый год есть сезон подъема заболеваемости гриппом. И поэтому прививочная кампания проводится так, чтобы успеть до начала эпидемического роста заболеваемости. Сейчас же человечество столкнулось с экстремальной ситуацией. Пандемия не прекращается, коронавирус «не дает» нам передышек, чтобы провести иммунизацию. Приходится действовать в существующих условиях. Иного выхода просто нет.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

При этом важно понимать, что быстрого и значительного спада заболеваемости не стоит ожидать, даже если бы сейчас все россияне внезапно рванули за прививкой, предупреждают эксперты. Тот же «Спутник» начинает работать в лучшем случае через 3 недели после 1-й дозы (см. выше). Так что положительный эффект вакцинации будет отложенным.

- Вообще, чтобы эффективность вакцинации проявилась как можно раньше и была как можно выше, в ряде стран эту меру сочетали с введением серьезных ограничений, тормозящих распространение вируса, - отмечает Николай Крючков. - Так было и в Израиле, и в Великобритании, и в некоторых других странах. Действия московских властей пока существенно мягче тех мер, которые применялись параллельно с наращиванием вакцинации в зарубежных странах.

СТАНЕТ ХУЖЕ ИЛИ ПОЛЕГЧАЕТ?

- Увы, соблюдение даже элементарных защитных правил - как минимум, ношение масок в людных местах - нашими соотечественниками сейчас оставляет желать лучшего. Если человек сделал первую прививку и подхватил коронавирус - что будет? Некоторые опасаются, что вакцина дает нагрузку, из-за которой иммунитет временно ослабляется. Поэтому болезнь у частично вакцинированных будет протекать даже тяжелее, чем если бы не было прививки. Другие, наоборот, надеются, что иммунная система, «взбодренная» введением вакцины (хоть и пока не начавшей работать в полную силу), лучше даст отпор врагу. Поясните как иммунолог - что происходит на самом деле?

- Прежде всего напомню, что SARS-CoV-2 - новый вирус, который уже преподнес нам немало сюрпризов. И сохраняет немало загадок. На сегодня нет научных публикаций, где были бы приведены убедительные данные по сравнению характера болезни у непривитых и частично вакцинированных. Поэтому, строго говоря, точно ответить на вопрос мы пока не можем.

В то же время, если судить по опыту других заболеваний, то, как правило, заражение после первого компонента прививки вообще не приводит к каким-либо радикальным изменениям в течении болезни. Опасение, что иммунная система после прививки «перегружена», «ослаблена» и т. п., на самом деле с точки зрения иммунологии безосновательно.

Дело в том, что в повседневной жизни наш организм постоянно и непрерывно сталкивается с огромным количеством антигенов. То есть бактерий, вирусов, перерожденных (например, опухолевых) клеток внутри самого организма. От природы мы к этому подготовлены. И безопасная зарегистрированная вакцина драматически повлиять на этот процесс не способна.

ОДНАКО

В редких случаях нельзя исключить риск АЗУИ*

- Есть такое понятие, как антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ), - поясняет Николай Крючков. - Речь идет о ситуации, когда по ряду причин антитела вместо того, чтобы бороться с инфекцией, помогают вирусу лучше проникать в клетки, распространяться. И тем самым усугубляют заболевание. Теоретически такое возможно, в частности, если вирус проникает в организм, когда уже началась выработка антител после прививки, но еще не появилось достаточного количества именно защитных, нейтрализующих антител.

До сих пор АЗУИ именно при ковиде не зафиксировано, отмечает эксперт. Однако полностью исключать этот эффект в редких случаях, при определенных индивидуальных особенностях иммунной системы некоторых людей мы не можем. Поэтому очень важно строго соблюдать защитные меры, чтобы избежать заражения в промежуток между компонентами прививки, подчеркивает эксперт.

* Антителозависимое усиление инфекции.

ДЕЛАЙ ТАК!

Три главных совета, как себя вести в промежутке между уколами вакцины

1. Обязательно надевайте защитную маску, а лучше респиратор 2-го класса защиты в людных местах.

2. Старайтесь спать не менее 7-8 часов - доказано, что дефицит сна ухудшает работу иммунной системы, в том числе формирование поствакцинальных антител.

3. Не злоупотребляйте солнечными ваннами - избыток ультрафиолета так же негативно влияет на иммунитет.

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