Инфекционист Николай Малышев рассказал, чем лучше ревакцинироваться от коронавируса

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В России продолжается гонка за антителами после болезни и прививок от коронавируса. Один из самых частых вопросов - сколько должно быть антител, какие титры (уровни) считать «хорошими», а какие - недостаточными для защиты. Официальных рекомендаций на сегодня нет. Свое мнение о решении вопроса высказал известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, бывший главный государственный санитарный врач Москвы, профессор Николай Малышев.

Эксперт выступил на пресс-конференции, посвященной оценке текущей ситуации с COVID-19 в России.

- ВОЗ давно говорит нам: ревакцинация, так же как и вакцинация, не требует определения количества антител, - отмечает профессор. - Например, есть ситуации, когда человек выезжает в страны, где нужна прививка от желтой лихорадки. Прошло 10 лет - не надо тебе никакие тесты на антитела делать, надо пройти вакцинацию. Сибирская язва, чума - страшные заболевания, но опять-таки по современным нормативам антитела проверять, следить за ними не надо. Нужно просто через год делать прививку. И так же по многим другим инфекционным заболеваниям. Вы когда-нибудь после прививки от гриппа антитела проверяли?! Или от клещевого энцефалита?

Словом, эксперт против применения показателя количества антител в качестве основного ориентира. По его словам, есть и еще один аргумент.

- Да, антитела вещь, конечно, хорошая. Но чем руководствоваться для оценки их количества? По закону больших чисел все будет четко: чем больше, тем лучше. А вот у каждого индивидуально надо ой как глубоко разбираться. Потому и говорят, что медицина это искусство, - напомнил Малышев.

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Чем лучше ревакцинироваться?

- Если сделал прививку «Спутник V» и прошло полгода - можно ли привиться другой вакциной? - спросили профессора на пресс-конференции.

- Сейчас рекомендация такая: вот-вот станет доступен «Спутник лайт» - им после «Спутника V» и нужно ревакцинироваться. В отношении других вакцин, их «взаимного перекреста» данных еще недостаточно. Когда их наберут - появятся официальные рекомендации по сочетанию вакцин.

Сегодня у нас в стране доступны три вакцины («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак») - как все-таки выбрать, какой из них лучше привиться? - попросили совета доктора Малышева.

Никаких рекомендаций подобного рода сегодня нет ни в одном официальном документе - ни в методических рекомендациях Минздрава, ни в инструкциях к вакцинам, подчеркивает эксперт. И это неспроста. Выбрать вакцину для конкретного пациента может только врач - ориентируясь как на состояние здоровья человека, так и на состав, а также список противопоказаний к каждой прививке. Сами вы в этом (особенно в составе препарата для той или иной прививки) не разберетесь.

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