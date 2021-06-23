Ради вакцинации ненависть можно перетерпеть

Посчитайте. Вирус бьет рекорды. Месяц? Два? Чиновников срочно (а похоже никогда) не изменить – а людей надо спасать сейчас. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обнаружил поразительную вещь. Люди, оказывается, боятся скорее прививок, чем вируса. Причем, не желающие прививаться даже перед лицом (или что там у него) хищного индийского штамма вируса, нашлись и среди моих знакомых.

Вот уж я от кого не ожидал.

Нет-нет, я и раньше общался с адептами теории вселенского заговора – с чипированием и планами прививками покрошить народ, проредить расплодившихся человеков.

Помню, как в Абхазии женщина в маршрутке представилась врачом, и всю дорогу отговаривала попутчиков от вакцинации.

- Как вы думаете, почему прививка бесплатная? – говорила она, - За свет плати, за квартиру плати, налоги плати, а вакцина вдруг бесплатно? С чего вдруг правительство, стало таким добрым?

- С чего?! – с ужасом спросила маршрутка.

- Потому что золотой миллиард хочет нас убрать. Ротшильды придумали этот вирус, чтобы «очистить» от нас, плебеев, землю. Мы ему уже не нужны. Не колитесь этой отравой!

Тогда я еще подумал – несправедливо. Люди с хорошим образованием, которые, конечно, не верят в этот бред и понимают спасительность прививок, скорее выживут. А те, кто любит поговорить о рептилоидах, кто кушает конспирологию на завтрак, обед и ужин (спасибо, веселым теле-пропагандистам ежедневно разоблачающим заговоры наших врагов) в зоне риска.

Но вернулся в Москву... Боже мой. Против прививок, впечатление, все. И все в ярости.

Тут третья волна, заболеваемость подскочила. Поручили все взять на себя чиновников пониже – губернаторам.

Наконец Москва определилась – и протрубила насильственную вакцинацию.

И тут пора объяснить, почему я, всю жизнь сражающийся за право выбора, за право людей самим решать свою судьбу - за нее.

Время упущено.

То есть можно бесконечно пинать чиновников, не сподобившихся за год пандемии организовать эффективную информационную кампанию для разъяснения всех плюсов и минусов вакцин. Можно плюнуть в сторону условного Останкино, для которого обсуждении Украина, Донбасс и Сирия оказались важнее здоровья людей.

Можно еще раз прокричать власти о недоверии.

Да, можно. Но что это изменит?

Вспомните тысячу костров на улицах индийских городов, где горели жертвы нового штамма ковида.

Теперь он, да - благодаря ротозейству наших чиновников (не отменивших рейсы в Индию, а сейчас еще «открывшие» и Турцию) здесь.

Сколько у нас времени?

Посчитайте. Вирус бьет рекорды. Месяц? Два? Чиновников срочно (а похоже никогда) не изменить – а людей надо спасать сейчас.

И в конце концов, если поставить человеком перед выбором: сделай укол или ты не получишь зарплату, разве это не значит – его спасти?!

Представляю себя на месте работодателя. Да, я выну из сотрудников душу, чтобы они вакцинировались, а потом попрошу у них прощения.

Да, я буду тысячу раз не прав.

Но если так будут спасены чьи-то жизни, ненависть перетерплю.

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