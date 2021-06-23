Все звезды на красной дорожке «Жары»: Брежнева пришла в нижнем белье, Лолита показала идеальные ноги, а Киркоров похудел от любви

Вера Брежнева на красной дорожке фестиваля "Жара 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году на международный музыкальный фестиваль «Жара» и журналистов, и зрителей пускали только в масках, после измерение температуры. Время теперь такое. По красной дорожке прошли не все артисты из заявленных в концертной программе – эпидемиологическая ситуация оправдывает любые меры личной безопасности. Но главные звезды были и щеголяли в обновках по красной дорожке фестиваля.

В этот раз на открытии «Жары» артисты были скромны: вместо драгоценных камней – бижутерия, вместо одежды от дизайнеров с мировыми именами – преимущественно отечественные бренды (исключение - Киркоров), даже в глиттере (блестящем наряде) была одна Лорак.

С помощью стилиста Анвара Очилова kp.ru составил рейтинг самых ярких и провокационных образов «Жары».

Вера Брежнева – отпускница с пляжа

Фото: Иван МАКЕЕВ

39-летняя Брежнева, как и во времена работы в группе «ВИА ГРА» сражает наповал откровенными образами. Все сразу видно. Видимо певица до сих пор думает, что поддерживать популярность можно демонстрацией идеального тела. Но в этот раз презентация сексуальности закончилась провалом – кажется, что на Вере дешевая комбинация. Наш стилист возмущен:

«Ощущение как будто Вера Брежнева пришла в нижнем белье. Выглядит некрасиво, неуместно. Такая красивая женщина и такой модный провал. Брежнева может себе позволить удачный наряд любого кроя – на ее идеальной фигуре, с ее фактурой, многие вещи будут выглядеть достойно статуса популярной певицы. Этот лук абсолютно не подходит для красной дорожки. Прическа, макияж на той же самой волне – они не подчеркивают ее женственность. К сожалению, в этот раз Вера изменила своему безупречному вкусу и стилю. Этот образ гармонично смотрелся бы на пляже или в курортном баре».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Лолита – модель на показе

Фото: Иван МАКЕЕВ

57-летнюю Лолиту узнаешь не сразу. Особенно если идти сзади за звездой, то не верится, что обладательница этих модельных ног – певица, которую раньше критиковали из-за фигуры. Теперь у нее не только самые красивые ноги на «Жаре», но еще и идеальное платье. Очилов объясняет:

«Лолита поняла - насколько выгодным был ее стиль до экспериментов с эпатажным креативом. И вернула то, что было. Идеально! Помолодела, похудев и сделав новую стрижку. Все гармонично, стильно, модно. Подчеркнуто женственно. Кокетливое мини-платье с воротником из перьев, пожалуй, очень удачный образ. Достойно не только ковровой дорожки, но и подиума».

Стоит отметить, что платья с воротниками, рукавами, юбками или лифами из перьев – в тренде на вечеринках этого лета. Ну а Лолита была в своем дерзком репертуаре – объявила о премьере фита с Коста Лакоста под названием «Анти Климакс».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ани Лорак – блестящая скромница

Фото: Иван МАКЕЕВ

42-летняя Ани Лорак хорошая артистка: в личной жизни кипят шекспировские страсти, а на людях – скромница. Каролина (настоящее имя артистки) умеет быть разной: вот в этот раз дива удивила ультрамодным нарядом – вылитая Ким Кардашьян (относительно стиля, а не фигуры). В наряде Каролины сразу три тренда: сетка, глиттер и перья. Анвар Очилов в восторге:

«Классика жанра: скромная, женственная, уверенная в себе – ни одной ошибки. Восхищаюсь ее чувством стиля: продумано и актуально все от кончика туфлей до укладки. Она умеет быть дивой на любой дорожке и, одеваясь без помощи стилиста, выглядит на самом высшем уровне».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Барановская – модная мама

Фото: Иван МАКЕЕВ

36-летняя Юлия Барановская не удивила – как обычно хороша собой и уместно одета. Многодетная мама умеет, не оголяясь, выглядеть сексуально и стильно. Второй сезон широкие брюки, пиджаки «с мужского плеча» и белый цвет – в тренде. Золотистая блузка – must have этого лета. Стилист замечает:

«Эта красивая дама строгих принципов и правил. Она знает, как надо выглядеть на красной дорожке в разгар эпидемии. Вот так – сдержанно, красиво, актуально. Белый цвет остается главным. Ну и золотые гаммы. А сочетание этих цветов смотрится актуально – египетские мотивы. Вот и учитесь у Барановский – идеальный стиль летнего вечера 2021».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова – шальная императрица

Фото: Иван МАКЕЕВ

35-летняя Ольга Бузова была самой яркой на дорожке. Самое ярков платье, самые длинные волосы, самый вечерний наряд. Все хорошо!

«А особенно сочетание красного с массивными золотыми украшениями. Платье очень красивое. Еще и модное, благодаря воланам и рукавам креативного кроя», - считает Очилов.

Платье для Ольги на заказ на открытие «Жары» сшила российский модельер Дарья Ли. Ольга перекрасилась в блондинку, похудела и стала больше улыбаться. Она пронеслась по красной дорожке красной пулей – кто-то пошутил, что походкой «шальной императрицы» Аллегровой. Для боевого настроя есть, как минимум, две причины – скоро начнутся съемки ее нового телешоу на ТНТ и у суперзвезды появился поклонник. Говорят, что в этот раз состоятельный.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров – а король-то худой

Фото: Иван МАКЕЕВ

54-летний Филипп Киркоров пришел на открытие фестиваля с детьми и папой. Его образ соответствовал имиджу не только поп-короля, но и отца семейства. Филипп без стеснения распахивал пиджак и демонстрировал отличную фигуру – кажется уже ни грамма лишнего. Киркоров доволен:

«Я опять похудел. Быстро набираю – особенно на отдыхе, потом быстро сбрасываю. Рецепт простой – после шести вечера рот на замке, плюс интервальный принцип питания». Кто-то из прессы пошутил: «Наверное Филипп исхудал от любви!» Киркоров был в хорошем настроении: «И от любви тоже – к семье, к близким, к коллегам!»

Стилист говорит, что Филипп безупречен: «Кто-то хоть раз за последние годы видел Киркорова в неудачно подобранной одежде? Нет! Всегда он хорошо, грамотно, модно одет. Здесь яркий пиджак, укороченные брюки, летняя шляпа, обувь – все круто в этом луке от Balmain. Удачное и такое актуальное теперь смешивание стилей, фактур дается не каждому – у Киркорова получается».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Клава Кока – российская леди Гага

Фото: Иван МАКЕЕВ

24-летняя певица и блогер Клава Кока в этот раз прибавила себе немного лет. К этому и стремилась – Клава повзрослела, благодаря «денежному платью». Самый креативный наряд вечера у нее – на певице повисли гирлянды из нарисованных долларов. Наш стилист остался доволен этой креативной выходкой:

«Клава Кока старается быть в тренде. Как глоток свежего воздуха в нашем модном шоу-бизнесе. Мне это напоминает стиль Леди Гаги. А почему бы и нет? Вдруг это начало большого стильного пути. Клава приносит правильное настроение – такой и должна быть мода от молодых и популярных людей, личностей, индивидуальностей. Все очень здорово и гармонично».

Фото: Иван МАКЕЕВ

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