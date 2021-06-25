Источники финансирования семьи Цеповяза – Стришней: как убийцы превратились в богатейших людей страны

Сергей Цапок

Пока расследовали самое жестокое убийство в истории современной России, выяснилось, что члены группировки – богатейшие люди на Кубани.

Следователи восстановили экономические преступления ОПГ, и уже ясно, как убийцы и мелкие жулики обрели многомиллиардные активы и превратились в депутатов, меценатов и владельцев футбольных клубов.

Как оказалось, семьям Цапка и Цеповяза лично принадлежало порядка 30 000 гектаров земли, которые изначально были получены бандитизмом, еще 40 000 га были бандитским общаком, которым управлял их подельник Стрельцов по кличке Федя Обнал.

Первые активы на крови

Первые 20 000 гектаров земли Цапки – Цеповязы – Стришние получили за счет земель совхоза «Степнянский» (позже ОАО «Степь») и колхоза им. Кирова. Дело в том, что «Степь» была убыточной, а долги по зарплатам погашали местные власти. Тогда хозяйство передали под управление ООО «Артекс» семьи Сергея Цапка и ООО «Слава» семьи Вячеслава Цеповяза и Натальи Стришней. Они обещали расплатиться с кредитами предприятия, но всю выручку банда забирала себе, а долги предприятия росли. Тогда глава Кущевского района Борис Москвич потребовал расторгнуть договор, после чего был убит. Сейчас следователи возобновили расследование и подозревают, что заказчиками были как раз члены банды Цапков – Цеповязов – Стришних.

После убийства главы района земли ОАО «Степь» перешли вновь созданным предприятиям Цапков и Цеповязов: «Артекс-Агро», «Слава Кубани». Таким образом, через убийство Бориса Москвича банда обрела первые 20 тысяч гектаров.

Финансовое древо банды

Для того чтобы разобраться с финансовыми махинациями банды Цапков и Цеповязов, нужно знать структуры их предприятий:

Семья Цапка владела ООО «Артекс-Агро» и ООО «Юг Агротехника».

Семья Цеповяз – Стришних – ООО ОПХ «Слава Кубани» и ООО ОПХ «Север Кубани».

Управлением предприятиями занимались всей семьей: Надежда Цапок, мать Сергея Цапка, руководила ООО «Артекс-Агро», а брат Натальи Цеповяз – Иван Стришний был владельцем ООО СК «Север Кубани».

Младший брат Вячеслава Цеповяза – Андрей Цеповяз был директором ООО СК «Север Кубани» и замдиректора ООО ОПХ «Слава Кубани», а Наталья Цеповяз в 2009 году сама была директором и учредителем ООО ОПХ «Слава Кубани». Поэтому все родственники были в курсе финансовых преступлений банды, более того, управляли этими предприятиями и пользовались доходами от них. Деньги активно выводили в Испанию, вкладывали в недвижимость.

Вячеслав Цеповяз

Но были еще хозяйства, которые формально были записаны на подставных лиц, в основном на родственников «управляющего» финансами банды – Федора Стрельцова по кличке Федя Обнал – Кошенка и Антонецкого. Это 40 000 гектаров, оформленных на несколько крупных агропредприятий банды: ООО «Племзавод им. Москвича», ООО «Агро-Полтавченское», ЗАО «Староминское» и другие.

Федя Обнал отвечал за «взаимодействие» с банками, которые выдавали кредиты по сфабрикованным документам, а кредитные деньги уходили на семейные предприятия главарей банды: ООО «Артекс-Агро», ООО ОПХ «Слава Кубани», ООО «Юг Агротехника», а задолженность увеличивалась на других предприятиях.

Это один из способов заработка банды.

Считается, что Федор Стрельцов вместе с Натальей Стришней и кущевской судьей Светланой Мартыновой унаследовали империю Цапков. Сейчас экс-судья Мартынова отбывает свое наказание за «мошенничество», и недавно на нее завели второе дело, и расследуется эпизод о краже 200 миллионов «Газпрома». А Федор Стрельцов находится в международном розыске. Уже отсидел за махинации в составе банды зять Стрельцова – Кошенок, под стражей сообщники Феди Обнала - Антонецкий и Хмельницкий. На свободе пока остается только Наталья Стришняя, которая также попала под расследование как возможная заказчица убийства Бориса Москвича.

Захваты земель фермеров: хронология

В 2007 году члены банды забрали у фермеров-братьев Сергея и Владимира Дзюба их агропредприятие ООО СК «Север Кубани» стоимостью почти 300 млн рублей. После этого предприятие было оформлено на Ивана Стришнего – родного брата Натальи Цеповяз, а директором назначили брата Вячеслава Цеповяза – Андрея. Когда Владимир Дзюба потребовал от Стришнего вернуть предприятие, то Цапок и Цеповяз пригрозили ему убийством. В 2009-м Иван Стришний оформил «Север Кубани» на своего подельника – боевика банды Виталия Иванова (того, который убил Бориса Москвича по указанию Цеповяза – Стришней, и который участвовал в массовом убийстве 12 человек, покончил с собой в СИЗО в 2011 году), а тот в 2010-м – на Федора Стрельцова. Так банда прятала награбленные активы.

В 2008 году члены банды угрозой убийства заставили предпринимателя Николая Гордика отдать им все имущество его предприятий и 5000 гектаров земли стоимостью сотни миллионов рублей. Он заявил в следствие на шестерых человек – Андрея и Вячеслава Цеповязов, Наталью и Ивана Стришних, Федора Стрельцова, а также Наталью Рябову – юриста ОПХ «Слава Кубани», которая занималась переоформлением отобранных у фермеров земель. Гордик рассказал, что под руководством лидера банды Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза у него «отжали» хозяйства «АгроЮгИнвест», «Агрохим Кущевский» и «АПК Лидер».

В 2009 году банда Цапка – Цеповяза отобрала бизнес у фермеров Сергея Холмового и Валерия Дорошенко, который угрозами убийства завели на холдинг «Агро-Полтавченское», и который затем перешел в «Север Кубани» – общак банды Цапка – Цеповяза – Стришних. Экс-владельцы ООО «Агро-Полтавченское» Холмовой и Дорошенко утверждают, что «цапковские» угрозой убийства заставили их отказаться от своих прав на активы.

В 2010-м банда, угрожая фермеру Александру Исюку и его семье, заставила получить кредиты в «Россельхозбанке» на 70 миллионов рублей. Цапки и Цеповязы вымогательством забрали у него и деньги, и личный автомобиль Land Rover. Позже на внедорожник обкатывал лично Сергей Цапок.

Как Цеповязы прятали кровавые деньги от семей убитых

После массовой расправы в Кущевской в 2010 году и незадолго до своего ареста Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья срочно начали прятать награбленные активы. Сначала все переоформили на сообщника Вячеслав Теслю, с него на мать Цеповяз, а затем в 2011-м – на Наталью Цеповяз. Делали это сознательно, ведь позже родственники всех убитых (в общей сложности 18 жертв банды) подали гражданские иски на 4 миллиарда рублей.

Как Цеповязы прятали главное имущество – предприятие «Слава Кубани» стоимостью в миллиард рублей, рассказал на допросе сообщник Крабоеда – Вячеслав Тесля.

«В 2010 году Вячеслав Цеповяз переоформил на меня 100% доли ООО ОПХ «Слава Кубани», а сам оставался генеральным директором. Через некоторое время я по его указанию переоформил все на его мать – Тамару Цеповяз. А в 2011 году Цеповяз Наталья (Стришняя) номинально стала единственным владельцем ООО», – рассказал Вячеслав Тесля на допросе. Помимо этого, весной 2015 года между Цеповязом и его женой Натальей Цеповяз был заключен брачный договор, согласно которому Цеповяз отказался в ее пользу от всего движимого и недвижимого имущества, в том числе от земельных участков и от доли ООО ОПХ «Слава Кубани». Данный брачный договор был им необходим, так как в приговоре Цеповяза в части удовлетворения прав потерпевших было указано, что он солидарно с другими осужденными обязан в равной степени погасить поступившие исковые требования. Необходимость заключения данного брачного договора сводилась к тому, чтобы у Цеповяза В. А. не осталось никакого имущества, ему нечем было погашать исковые заявления потерпевших, – поведал следователям Тесля.

Наталья Цеповяз

После того как Наталья Цеповяз получила «Славу Кубани» в собственность, она развелась и взяла девичью фамилию Стришняя. Возвращать предприятие бывшему мужу она позже отказалась. А чтобы обезопасить себя, поделила акции между собой и детьми. Вячеслав Цеповяз сперва требовал от бывшей жены вернуть компанию угрозами, а потом подал на нее гражданский иск в Кущевский районный суд. А в 2019 году дополнительно еще через Теслю и родного брата Андрея Цеповяза подал на бывшую жену заявление в полицию, обвинив ее и юриста ОПХ «Слава Кубани» Наталью Рябову в мошенничестве.

В заявлении Андрей Цеповяз указал, что из документов, которые истребовал Кущевский районный суд, стало известно, что в период времени с 2011 по 2013 год мать Цеповязов – Тамара Цеповяз якобы добровольно уступила своей невестке Наталье Цеповяз 36 земельных участков на 4000 га и 100% долю в ОПХ «Слава Кубани». С учетом того что мать не доверяла невестке и неоднократно отказывала ей в переоформлении земли и долей в ООО ОПХ «Слава Кубани», он уверен, что его мать не могла добровольно осознанно подписать какие-либо договоры в пользу Натальи, это мошенничество, – заявил следователям Цеповяз.

Сделку с передачей ООО «Слава Кубани» сейчас проверяет СК по Краснодарскому краю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела – при передаче собственности Наталья Цеповяз предоставила документы, в которых оценила хозяйство в 150 тысяч рублей, тогда как реальная стоимость больше миллиарда. Семью подозревают в неуплате налогов – 13% от реальной цены.

Наталья Цеповяз (Стришняя) – крестная мать Цапков

Следователи активно собирают доказательства, что Наталья Цеповяз-Стришняя занимала главенствующее место в ОПГ рядом с Сергеем Цапком. Женщина настолько сблизилась с главарем, что стала крестной матерью сына Сергея Цапка.

Потерпевшие утверждают, что Наталья Цеповяз наряду с главарями банды решала многие вопросы – от убийства Бориса Москвича и захвата «Севера Кубани», которое затем оформили на ее брата Ивана Стришнего, до вымогательства у Николая Гордика, Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка и других фермеров.

На деньги от бандитизма, вымогательства, финансовых махинаций с кредитными средствами «Россельхозбанка» (банк кинули на 10 млрд), следователи вышли на зарубежные активы банды, квартиры в Москве и Испании.

Помимо финансовых преступлений, Наталью Стришнюю сейчас проверяют на убийство главы Кущевского района Бориса Москвича и хищение муниципальных земель. Киллер банды Цапков – Владимир Алексеев дал чистосердечное признание, в котором назвал Сергея Цапка, Наталью и Вячеслава Цеповязов заказчиками убийства Москвича.

Сейчас дело только за следователями СКР и лично за руководителем СК по Краснодарскому краю Андреем Масловым.

Именно колоссальные финансовые средства, полученные от доходов с награбленных млрд активов, позволяют Наталье Цеповяз-Стришней длительное время оставаться на свободе, в свое время именно она обеспечивала оплату адвокатов и передачи членам банды Цапка, обещая им пожизненное содержание. Именно поэтому ее и не сдали.

Мартынова, Стрельцов, Стришняя: наследники империи Цапков

Как писали СМИ, наследниками многомиллиардной империи Цапков стали Наталья Стришняя, управляющий активами банды Федор Стрельцов и бывшая кущевская судья Светлана Мартынова.

Как и с Натальей Цеповяз, члены банды и ее главарь Цапок не дали показания на Федора Стрельцова – он обещал обеспечивать на зоне всех финансово. Но потом он вместе с подружкой Светланой Мартыновой украли со счета Надежды Цапок – матери Сергея Цапка 92 миллиона рублей, которые предназначались родственникам жертв. Дело возбуждено, экс-судья под следствием, а Стрельцов в бегах на Украине – он в розыске.

Светлана Мартынова

После ареста главарей банды Стрельцов единолично стал контролировать 40 000 га земли, которые обрабатывали агропредприятия холдинга «Север Кубани», он был единственным учредителем. Эти предприятия имели долги перед ОАО «Россельхозбанк», сумма долга на 2011-й составила почти 10 млрд рублей. Стрельцов Ф. Е. реально мог быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с кредитами, однако его спасли от этого, и он выгодно продал свою долю в ООО СК «Север Кубани» (куда вошли все другие предприятия ООО «Племзавод им. Москвича», ЗАО «Староминское», ООО «Агро-Полтавченское») Агрокомплексу им. Ткачева.

Но и это еще не все: Стрельцов вместе с Мартыновой за бесценок завладели мегафермой семьи Цапок стоимостью 1 млрд рублей, которую затем выгодно продали. Сейчас фермой владеет Агрокомплекс им. Ткачева.

После этого, оставив за собой 2400 га похищенной земли и имущественный комплекс ЗАО «Племзавод им. Москвича», Стрельцов Ф. Е. учредил в феврале 2014 года новое предприятие ООО «Агрокомплекс Кущевский», куда перевел всех своих родственников – сообщников Кошенка и Антонецкого, которые с помощью Мартыновой завладели 13 000 га земли, отобрав ее у ЗАО «Маяк». Они же организовали хищение 200 млн у «Газпрома».

Но и на этом Федор Стрельцов не остановился – в 2014-м он вымогательством забрал агропредприятие ООО «Юг Агротехника» у жены Сергея Цапка - Анжелы, чем вызвал «гнев» главаря банды.

Сергей Цапок тогда написал ему письмо, в котором указал, что он, Мартынова и ее отец Иван Колесник находятся на свободе только потому, что Цапок их не сдал следователям.

«Ты, наверное, забыл, что ты участвовал везде, но я за тебя и слова не сказал. А теперь подумай, что будет, если я начну говорить за наши дела. Но, как видишь, я получил пожизненно, а ты на свободе. Или ты думаешь, что тебя не за что сажать? А ты сядешь, и это я тебе обещаю. Ты не думай, что Ваню Колесник и его дочку Свету Мартынову не коснется, на них тоже есть достаточно, что написать и подтвердить. Вы же все имели со мной дела. И не вздумай Анжелу подставить – я за тебя забуду. Напишу только за Ваню Колесника и его дочку Свету Мартынову). Не думайте, что все закончилось. Не советую тебе хитрить, а там как пожелаешь. Все в твоих руках: подумай, что тебе будет дешевле – поступить «порядочно» или выбираться из тюрьмы».

Позже Сергей Цапок скончался в СИЗО и не смог довести свои угрозы Стрельцову до конца, что того и спасло от пожизненного.

На Стрельцова и Мартынову все же возбудили уголовные дела по статье «мошенничество» за махинации с землями, урожаем, активами ЗАО «Маяк», хищение арестованных 92 млн рублей, хищение имущества ростовского предпринимателя Алексея Лагошина. Экс-судья сейчас в СИЗО, а Стрельцов в международном розыске.

Курирует эти дела лично центральный аппарат СКР, ведь именно Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил два уголовных дела по экс-судье Мартыновой, именно сам Председатель еще в конце 2019 года дал прямое указание – собрать все дела по членам банды Цапка: Цеповязу, его брату Андрею Цеповязу, Наталье Стришней, Стрельцову, Мартыновой, Антонецкому, Кошенку, Алексееву и другим в единое производство, которое было поручено следователям Первого следственного управления ГСУ СК РФ с дислокацией в г. Ростове-на-Дону, на которых члены банды руками Мартыновой организовали массированную клевету в СМИ. Для чего это делается, всем понятно – оказать давление на следователей, потерпевших, свидетелей и их адвокатов.

Следствие продолжается.