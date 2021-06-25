Футбольный клуб «Зенит» откроет 160 детских секций в 120 городах по всей стране

Фото: ФК «Зенит»

Футбольные звезды давно уже стали одними из главных героев нашего времени. За их игрой следят миллионы, десятки или даже сотни миллионов фанатов. Но как выйти на этот звездный уровень? Как добраться до самой вершины? Многие скажут - нужно усердно тренироваться. И будут совершенно правы. Но увы, в наши дни, когда конкуренция огромна, уже невозможно стать звездой, просто пиная мяч во дворе. Современных футбольных героев готовят с самого детства, чтобы стать лучшими, им предстоит пройти современную систему подготовки. Лучшие клубы мира сами растят своих будущих Роналду или Месси. Поэтому путь многих начинается с поступления в футбольную Академию!

В России примером эффективной работы с детьми, которые постепенно вырастают до настоящих больших футбольных звезд, может служить школа футбольного клуба «Зенит», которая сегодня носит название «Газпром»-Академия.

СДЕЛАНО В «ЗЕНИТЕ»

Когда мама привела Андрея Аршавина в футбольную школу «Смена», мальчику было всего 7 лет. Школа воспитывала футболистов для «Зенита», и уже в 18 лет Андрей начал выступать за «Зенит»-2, а еще через года его пригласили в основную команду. Дальше мы знаем - любимец всего Санкт-Петербурга, лидер сборной России, триумф на Евро-2008 и переезда в лондонский «Арсенал» (четыре гола в ворота «Ливерпуля» навсегда останутся в истории Английской Премьер-Лиги). Сейчас Аршавин работает в родном клубе в должности директора Департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам.

Владислав Радимов начал заниматься в «Смене», когда ему было 9 лет - в спортивную школу его привел дедушка. Сменив несколько команд (поиграл в том числе и в испанской Ла Лиге), Радимов с 2003 года играл в «Зените», был капитаном команды. А сейчас - главный тренер «Зенита»-2 и постоянный участник команды футбольных ветеранов «Смена-76».

Будущий вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поступил в «Смену» в 6 лет. Сразу после выпуска оказался в «Зените»-2, а через два года - и в основной команде. После завершения спортивной карьеры несколько лет работал в клубе, где курировал работу молодежной и второй команд.

И таких примеров, когда воспитанники «Зенита» становились настоящими величинами мирового футбола, а затем возвращались в родной клуб, - много. Там, где футбольные школы имеют многолетние традиции, со временем выстраивается вертикаль, которая и является одним из условий достижения громких побед.

Фото: ФК «Зенит»

ГОД ЗА ГОДОМ

Если говорить о вертикали, нужно прежде всего отметить, что в минувшем сезоне 2020/21 сразу несколько зенитовских команд, представляющих разные возрастные группы, выступили успешно, а многие достигли высшей ступени в своих чемпионатах.

Младшее поколение из команды «Зенит» U-11 (здесь играют ребята младше 11 лет) выиграли турнир «След на земле» памяти Ю. Коноплёва в Тольятти, обыграв в финале хозяев. Команда Бориса Купецкова выиграла все шесть матчей на турнире, забив 36 голов. Этот город оказался счастливым и для игроков следующей возрастной группы U-13. Игроки «Зенита» также выиграли турнир «След на земле», обыграв в финале «Краснодар».

«Зенит» U-14 завоевал золото на первенстве России для спортсменов 2007 года рождения. Причем в финале выиграли у «Спартака»! Особенно приятно, что поддержать сине-бело-голубых приехал главный тренер клуба Сергей Семак.

Столь же успешно сложился сезон и для команды U-16 - ребята тоже выиграли первенство России в своей возрастной группе. Причем уже в третий раз.

«Зенит» U-17, играющий в Юношеской футбольной лиге-2, и вовсе поставил рекорд, выиграв 25 матчей из 26 - чемпионство отпраздновали досрочно. В среднем футболисты забивали 4,5 мяча за игру. Старшим товарищам есть чему поучиться. Ничего удивительного в том, что футболисты этой команды уже начали привлекаться к матчам «Зенита» U-18, «Зенита»-М и «Зенита»-2.

15 побед в сезоне одержали зенитовцы возрастной группы до 18 лет, выступающие в ЮФЛ-1. В борьбе за золотые медали они на 3 очка опередили «Краснодар».

Не повезло только «Зениту» U-15, который занял в своем первенстве лишь четвертое место. Впрочем, для многих академий «больших» российских футбольных клубов попадание в ТОП-4 - за счастье. Тем не менее тренеры команды уже анализируют причины не самого удачного выступления и наверняка в следующем сезоне покажут совсем другой результат.

ДВИГАТЬСЯ ПО ВЕРТИКАЛИ АКАДЕМИИ ВВЕРХ

Конечно, для любого спортсмена - будь он футболист, хоккеист или представитель любого другого вида - важно знать, что у него есть перспективы для профессионального роста. А когда в клубе выстроена такая мощная вертикаль, как в «Зените», движение для самых способных все выше и выше обеспечено.

Например, после U-18 - в «Зенит»-М, команду Молодежной лиги. Под руководством Константина Зырянова (трехркатный чемпион России, бронзовый призер Чемпионата Европы) ребята в минувшем сезоне заняли в лиге третье место. Одержали 20 побед в 28 матчах, выдав по ходу чемпионата феноменальную серию из 13 побед кряду. Данила Хотулев и Даниил Одоевский начинали сезон в «Зените»-М, а после нескольких успешных матчей дебютировали и за основную команду. Это - наглядное подтверждение, что возможность продвижения дальше есть и у других.

Также юные спортсмены могут попасть и в «Зенит»-2, играющий в Профессиональной футбольной лиге. В этом году подопечные Владислава Радимова завоевали серебро. Любопытно, что по ходу сезона команда столкнулась с проблемами особого свойства: многих игроков вызвали в основу «Зенита» и дубль пришлось формировать фактически заново. Тем ценнее оказалось итоговое серебро, полученное в упорной борьбе.

ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ В ФУТБОЛИСТЫ!

Футбольные эксперты сходятся во мнении, что обучение в футбольной Академии - наилучший вариант для юного таланта (при условии, конечно, что речь идет действительно о таланте). Конечно, можно играть и во дворе, надеясь, что выпадет шанс… Но вряд ли многим повезет как легкоатлету Ивице Оличу. (Да-да, тот самый форвард сборной Хорватии). В своей деревне парень играл в футбол только от случая к случаю, когда его случайно заметили скауты местного клуба, играющего в региональной лиге. А затем молодой парень привлек внимание команд Германии. Но таких шансов - 1 на 100 миллионов. В «Газпром»-Академии работает 17 филиалов, в которых каждый год проходят отбор около 2500 детей. 400 из них продолжают занятия, а около 30 имеют возможность ежегодно перейти в основную Академию. С 7 до 17 лет они играют в юношеских турнирах, а потом их начинают привлекать к молодежной сборной.

К 2021 году футбольный клуб решил распространить свой опыт на всю страну. Поэтому в июне нынешнего года «Зенит» и сеть футбольных школ «Чемпионика» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь в течение ближайших трех лет в 120 российских городах будет открыто более 160 футбольных секций «Зенит-Чемпионика».

Интересно, что принимать туда будут мальчиков и девочек (!) в возрасте от 3 до 16 лет. Ребята будут тренироваться по методикам, разработанным тренерами «Газпром»-Академии. А самые талантливые спортсмены смогут попытать счастья и в самой Академии.

Еще одно нововведение - летние спортивные лагеря, которые запустил «Зенит». В июне 2021 года первые две смены «Газпром»-Академии прошли в Италии, в городе Сполето неподалеку от Рима. Неудивительно, что 50 юных футболистов вывезли именно в Италию - чтобы дать возможность проникнуться атмосферой страны, где футболом живут буквально каждый житель. Летней практикой руководили российские тренеры «Газпром»-Академии Илья Иванов и Сергей Новиков, а также местные специалисты из футбольного клуба «Дукато» (A.S.D. Ducato Spoleto).

Так что стать звездой - довольно просто. Ну, по крайней мере, есть четкий рецепт, как добиться этого успеха. А вот попасть в «Газпром»-Академию может каждый, кто действительно достоин. Если футбол - это смысл жизни, то надо пробовать!