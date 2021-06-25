Россиянка обнаружила в своей квартире скрытые камеры в кондиционерах

Упаковку от камер женщина нашла позже, их установили в кондиционеры

25-летняя Татьяна (имя изменено) живёт в Подмосковье с 11-месячной дочкой. Недавно молодая мама столкнулась с очень странной историей. Всё началось, когда в регион пришла жара, в квартире стало душно, и женщина попыталась включить кондиционеры. Но приборы не работали.

Температура за окном продолжала расти, и с ними что-то нужно было делать. Тогда Татьяна попросила своего отца помочь разобраться с кондиционерами. Но когда мужчина снял с приборов пластиковый корпус, то понял, что с ним что-то не так, внутри не хватало блока управления, а вместо него было установлено что-то ещё.

Семья вызвала электрика. Он объяснил, что кто-то использовал кондиционеры для того, чтобы спрятать в них скрытые камеры, которые передавали видео через интернет. Татьяна была в шоке, она даже не догадывалась, что за ней мог кто-то следить. Женщина не могла даже предположить, что могло оказаться на этих видео и куда они отсылались.

Татьяна стала разбираться в ситуации и позвонила бывшему мужу Александру (имя изменено). Они недавно разошлись, но именно он занимался установкой кондиционеров.

— Когда я заговорила о поломке кондиционеров, он порывался приехать вместе с электриком, но я сказала, что не пущу его в квартиру. Тогда он сам признался, что в кондиционерах нет блоков управления, а вместо них установлены скрытые камеры. Я такого от него не ожидала, ведь совсем недавно он был ярым противником камер, — возмущается женщина

Это и стало одной из причин их разрыва. Несколько месяцев бывшие супруги уже не живут вместе, они находятся в процессе развода. После рождения дочки Александр с Татьяной стали всё чаще ругаться, а какой-то момент Александр стал распускать руки. Когда дочке было 11 месяцев, Татьяна не выдержала и подала на развод.

— Последней каплей стала ссора, когда он схватил меня за волосы, а потом начал душить, в это время у меня на руках был ребёнок, я пыталась вырваться и прокусила ему палец. Тогда я сказала, что напишу на него заявление, а он ответил, что мне никто не поверит, потому что он умеет бить, не оставляя следов, — вспоминает Татьяна

Заявление Татьяна всё же написала. Александр остыл и попытался помириться с женой, чтобы сохранить брак. Татьяна поставила мужу условие, она требовала установить в доме камеры на случай нового насилия. Супруг категорически отказался и пара разъехалась. Несколько месяцев спустя женщина всё же обнаружила в доме камеры, но тщательно скрытые от её глаз.

— Я даже не представляю, как долго они там могли стоять, что на них могло попасть и куда он мог выложить эти видео. Какое право он вообще имел за нами следить, мы разошлись, у меня могла быть своя личная жизнь! — возмущается Татьяна

Женщина написала заявление в полицию.

— Поступило обращение от 25-летней гражданки о том, что бывший муж в тайне от неё установил в квартире скрытые камеры. По данному факту проводится проверка, — сообщил источник kp.ru

Женщина так же рассказала, что 27-летний Александр разбирается в современных технологиях лучше многих, он специалист в сфере IT, и много лет работал проектировщиком микросхем для известных компаний, производящих технику.

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