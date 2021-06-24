Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире, в тюрьму не сядет: «Я выиграл, заплачу всего 50 тысяч»

Тогда сеть облетели жестокие кадры, на которых Андрей хватает участницу стрима Алену Ефремову за шею и несколько раз ударяет ее головой о стол

История с избиением девушки во время прямого эфира блогера Андрея Бурима, известного в Сети как Mellstroy, в октябре прошло года наделала немало шума. Тогда сеть облетели жестокие кадры, на которых Андрей хватает участницу стрима Алену Ефремову за шею и несколько раз ударяет ее головой о стол. Алена в тот же день устроила трансляции в своих соцсетях: плакала и демонстрировала синяки и кровавые раны на губах.

Спустя сутки она написала заявление в полицию и против блогера возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Свою вину сначала на стадии следствия, а потом и в суде Андрей признал. Правда все было без раскаяния: «сама виновата, довела до такого». Алену блогер обвинял в провокации. По его версии, она вывела его из себя предложением снять футболку. Правда, сам он за пару минут до этого требовал, чтобы она показала в прямом эфире обнаженную грудь. Алена, видимо, оказалась более эмоционально устойчивой и бить блогера после его заявления не стала.

Разборки блогера и Алены из онлайн трансляции плавно перебрались в кабинеты следователей, а потом и в Пресненский суд. Тут все было без онлайн трансляций: они законом запрещены. А сам блогер не очень -то активничал в своих соцсетях и не рассказывал подписчикам о делах судебных. До поры. В среду 23 июня он выдал робастный пост.

- Я выиграл, заплачу всего 50 тыщ и все, - написал Андрей Бурим на своей страничке в Инстаграм.

И это не фейк. Накануне в Пресненском суде гособвинение попросило для блогера исправительные работы и штраф в те самые 50 тысяч рублей. Многих такая позиция прокуратуры удивила, ведь светило Андрею до двух лет реального лишения свободы.

- Прокурор, видимо, такое наказание считает справедливым. Удивительно, что эта позиция не была согласована с потерпевшей, - прокомментировал Антон Жаров, адвокат Алены Ефремовой. – Конечно, она не согласна. Одна из целей наказания – сатисфакция. А тут ее нет. Он завтра к свату-брату утроится слесарем и 15 процентов с мизерной зарплаты будет платить государству. Кого это удовлетворит?

Алена и ее защитник возмущены и тем, что блогер до сих пор не принес своих извинений.

- Он в принципе считал и продолжает считать нормой такое поведение. И сейчас обвинение явно подкрепляет эту позицию. Ты прав, делай так – говорит запрошенное наказание не только Андрею, но и другим таким же блогерам. У них есть деньги и для них не проблема заплатить за хайп и избиением мизерный штраф. Надо же понимать, что это решение суда – модельное. Оно развяжет руки другим любителем жестоких стримов и так это мы не оставим, - добавил Антон Жаров.

Алена и ее адвокат уже сейчас настроены на апелляцию. А там глядишь и добьются нового расследования по более тяжкой статье.

- Сейчас мы уже четко понимаем, что здоровью Алены был причинён вред. После пережитого избиения и публичного унижения она все это время наблюдалась у психолога. На данный момент этого недостаточно, ей необходима помощь психиатров. Экспертное заключение мы предоставили суду и выступили с ходатайством о проведении дополнительной психолого-психиатрической экспертизы. Суд отказал, объяснив это коротко: «не имеет отношения к делу». Мы не согласны с этим. И в другой инстанции будем требовать ее проведение, — заявил Антон Жаров.

По мнению адвоката потерпевшей, после экспертизы есть шансы переквалифицировать дело с простых побоев на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- Одним из тяжких последствий считается психическое расстройство. Наказание — до восьми лет лишения свободы, - пояснил Антон Жаров.

Тем временем адвокат блогера позицию гособвинения считает слишком суровой. Для своего подзащитного он хотел бы оправдательный приговор.

- Он не совершал уголовного преступления — в его действиях нет хулиганского мотива. И должен быть судим по более мягкому административному производству, - прокомментировал Вадим Туров, адвокат Андрея Бурима.

Чья возьмет, будет ясно уже 29 июня. В этот день в Пресненском суде блогеру дадут возможность выступить с последним словом и вынесут приговор. Как правило, суд не назначает наказание выше требований гособвинения.